இளம் பெரியார் தகுதி உதயநிதிக்கு உள்ளது - அடித்து சொன்ன கி.வீரமணி

முதலமைச்சராக வேண்டும் என்பதை விட வேற எதையும் தவெக தலைவர் விஜய் அறிவிக்கவில்லை என கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

திராவிடர் கழகம் தலைவர் கி.வீரமணி
திராவிடர் கழகம் தலைவர் கி.வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 4:34 PM IST

சென்னை: இளம் பெரியார் எனும் தகுதி உதயநிதிக்கு இருக்கிறது. யாரெல்லாம் பெரியார் கொள்கையை தூக்கி பிடிக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் பெரியார் தான் என திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள பெரியார் திடலில் திராவிடர் கழகத்தின் செயற்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில், திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி கலந்து கொண்டார். பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “ நாள்தோறும் பாஜகவும், ஆர்எஸ்எஸ்-ம் ஜனநாயக விரோத செயல்களை செய்து வருகின்றன. அமலாக்கத் துறையை தவறான ஆயுதமாக பாஜக பயன்படுத்துகிறது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் (SIR) ஒரு கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வருகிறது.

தமிழ்நாடு பெரியார் மண். யார் ஆட்சியில் இருந்தால் தந்தை பெரியாரும், சமூகநீதியும் காப்பாற்றபடுமோ அவர்களை ஆதரிக்க வேண்டும். அது தான் திராவிட மாடல் அரசு. காந்தியின் பெயரில் இருந்த மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் பெயரை மாற்றியதோடு மட்டுமல்லாமல், அந்த திட்டத்தின் அடித்தளத்தையே மாற்றிவிட்டார்கள்” என்றார்.

தொடர்ந்து பெரியார் கொள்கை குறித்து பேசிய அவர், “இளம் பெரியார் எனும் தகுதி உதயநிதிக்கு இருக்கிறது. யாரெல்லாம் பெரியார் கொள்கையை தூக்கி பிடிக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் பெரியார் தான். இதற்கு முன்பு ஆசைத்தம்பி என்பவரை ‘இளம் பெரியார்’ என்று அழைத்தார்கள்” என்றார்.

மேலும், திமுக அரசுக்கு எதிராக போராடுகிறவர்கள், மத்திய அரசு நிதி அளிக்க கோரி போராட வேண்டும். எந்த அரசு வந்தாலும் 100 க்கு 100 என மக்களை குறை இல்லாமல் வைத்து கொள்ள முடியாது. போராட்டங்களுக்கு திமுக அரசு அனுமதி அளிப்பது போல் எந்த ஆட்சியிலும் அனுமதித்ததில்லை. தவெக தலைவர் விஜய் கட்சி ஆரம்பித்து இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகிறது. இதுவரை கொள்கையை சொன்னது இல்லை. விஜய் கொள்கையை சொல்ல வேண்டும். முதலமைச்சராக வேண்டும் என்பதை தவிர வேற எதையும் விஜய் அறிவிக்கவில்லை” என்றார்.

சீமான் குறித்த கேள்விக்கு, தெளிவான அறிவு உள்ளவர்களுக்கு பதிலளிப்போம், பைத்தியங்களுக்கு பதில் அளிப்பதில்லை என பதிலளித்தார்.

