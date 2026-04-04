மத்திய அரசுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு திராணி இருக்கிறதா? கி.வீரமணி கேள்வி
திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருந்த ஒருவர் திடீரென்று முதல்வராகும் ஆசையில் மிதக்கிறார் என தவெக தலைவர் விஜய்யை திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி விமர்சித்தார்.
Published : April 4, 2026 at 1:51 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டிற்கான கல்வி நிதியை தர மறுத்த மத்திய அரசை எதிர்த்து குரல் கொடுக்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு திராணி இருக்கிறதா? என்று திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை பெரியார் திடலில் "திமுக திராவிட மாடல் 2.0 தேர்தல் அறிக்கையும், பிற கட்சிகளின் தேர்தல் அறிக்கைகளும்" என்னும் தலைப்பில் சிறப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி தலைமையேற்று சிறப்புரையாற்றினார். அப்போது அவர் எழுதிய "திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர வேண்டும் ஏன்?" என்னும் புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் கி.வீரமணி பேசியதாவது:
மக்களுக்கான தேவைகளை ஆராய்ந்து அதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் திராவிட மாடல் ஆட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை. ஐந்தாண்டு காலம் நாங்கள் உங்களுடன் இருக்கிறோம். உங்களுக்கான தேவைகளை செய்வது தான் எங்களுடைய கடமை என்று உருவாக்கப்பட்டது தான் திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை. அனைத்து மக்களுக்கும் திராவிட மாடல் ஆட்சியின் ஐந்தாண்டு கால சாதனைகள் எளிதில் புரிய வேண்டும் என்ற நோக்கில் திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர வேண்டும் ஏன்? என்ற புத்தகத்தை எழுதி வெளியிட்டுள்ளேன்.
மொழி வெறி, மத வெறி, சாதி வெறியை தூண்டி மற்ற மாநிலங்களில் பாஜக - ஆர்எஸ்எஸ் கூட்டணி ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் பெரியார் பிறந்த மண்ணான தமிழ்நாட்டில் ஒருபோதும் அவர்களால் காலூன்றவே முடியாது. மோடி எங்கு வேண்டுமானாலும் ரோட் ஷோ நடத்தி பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளலாம். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒரு போதும் அது நடக்காது.
யாரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்? யாரை தேர்ந்தெடுக்க கூடாது? என்பதில் தமிழக மக்கள் மிகவும் தெளிவாக உள்ளார்கள். திமுகவுக்கு மக்கள் மத்தியில் மிகப் பெரிய வரவேற்பு உள்ளது. அண்ணா பெயரால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு மிகப் பெரிய கட்சி, இப்பொழுது பாஜகவிடம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறது.
திரைப்படத்தில் தோன்றி திடீரென்று முதல்வராகும் ஆசையில் ஒருவர் மிதக்கிறார். ஆனால் தற்போது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பல்வேறு சோதனைகளை கடந்து மக்களுக்கான பணியில் ஈடுபட்டு எம்எல்ஏ, மேயர், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர், துணை முதல்வர் என படிப்படியாக வளர்ந்து வந்தவர்.
எந்த முகத்தை வைத்து தமிழகத்தில் அதிமுகவினர் ஓட்டு கேட்பார்கள் என தெரியவில்லை. பாஜகவிடம் அடிமைத்தனத்திற்கான பிரமாண பத்திரத்தை அதிமுகவினர் எழுதி கொடுத்து விட்டனர். சிறுபான்மையின மக்களுக்கு முழு பாதுகாப்பு என்றால், அது நிச்சயம் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் மட்டுமே. கிறிஸ்தவ மக்களுக்கான கல்வி, சுகாதாரம் என அனைத்தையும் சிறப்பான முறையில் இந்த ஆட்சி செய்துள்ளது. அதே போல் இஸ்லாமியர் மக்களுக்காக எண்ணற்ற திட்டங்களை இந்த ஆட்சி நிறைவேற்றி உள்ளது.
அதிமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையைப் பார்த்தாலே நகைச்சுவையாக உள்ளது. இன்னொரு வேடிக்கை என்னவென்றால் மகளிருக்குப் போன்று ஆண்களுக்கும் பேருந்தில் இலவசம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை காப்பியடித்து அதிமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையை உருவாக்கியுள்ளது. ஆனால் அவர்கள், எங்களது அறிக்கையை திமுக காப்பியடித்துள்ளது என்று நகைச்சுவை செய்கின்றனர்.
நிதி பகிர்வை குறைத்ததற்கும், தமிழ்நாட்டிற்கான கல்வி நிதியை தர மறுத்ததற்காகவும் மத்திய அரசுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு திராணி இல்லை. தவெக தலைவர் விஜய், முதலமைச்சரை ஸ்டாலின் சார் என்று கூறும் போது, மோடி சார், அமித்ஷா சார் என்று கூற ஏன் பயப்படுகிறார்? என்று திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி கேள்வி எழுப்பினார்.