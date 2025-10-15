பிரச்சனைக்கு பயந்து ஓடி ஒளிந்தவர்களுக்கு நீதியை பற்றி பேச தகுதியுண்டா..? - விஜயை மறைமுகமாக சாடிய கி.வீரமணி!
பொதுவாழ்வுக்கு வந்த கலைஞர், அண்ணா, பெரியார் மற்றும் திராவிடர் கழகத்தை சேர்ந்த யாரும் எந்த பிரச்சனைக்காகவும் இதுவரை ஓடி ஒளிந்தது இல்லை என தவெக தலைவர் விஜயை, தி.க தலைவர் கி.வீரமணி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : October 15, 2025 at 3:59 PM IST
அரியலூர்: 'பிரச்சனை என்றதும் தலைமறைவாகிவிட்டு நீதி வெல்லும் என பதிவிடுகிறார்கள்' என தவெக தலைவர் விஜயை திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் கி.வீரமணி மறைமுகமாக சாடியுள்ளார்.
அரியலூர் மாவட்ட திராவிடர் கழகத்தின் சார்பில் திருச்சி சிறுகனூரில் அமையவுள்ள பெரியார் உலகத்திற்கு நிதி பங்களிப்பு தரும் நிகழ்ச்சி அரியலூர் உள்ள தனியார் கூட்டரங்கில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி கலந்துகொண்டு தி.க நிர்வாகிகள் மற்றும் குடும்பங்களிடம் இருந்து பெரியார் உலக கட்டமைப்புக்கான நிதி பகிர்வாக முதற்கட்ட தொகையாக ரூ.10 லட்சம் பெற்றுக்கொண்டார்.
இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி சந்தித்து கூறுகையில், ''சிபிஐ விசாரணை என்றதும் தலைமறைவாக இருந்த தவெக பொதுச்செயலாளர் வெளியே வந்துள்ளதாக கூறுகிறீர்கள். சிபிஐ விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது எந்த வகையில் சரியானது? என்பது, பல அரங்கங்களில் இப்போது கேள்வியாகிருக்கிறது. இதை ஒரு வழக்கறிஞர் என்ற முறையில் சொல்கிறேன். பத்திரிகைகள் கூட இதை தவறான உத்தரவு என்று விமர்சிக்கிறார்கள்.
உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் தலைமறைவாக இருந்த தவெகவினர் இப்போது வெளியே வருவது மட்டுமல்ல. நீதி வெல்லும் என சொல்கிறார்கள். முதலில் சிரிப்பது முக்கியமல்ல. இறுதியில் யார் சிரிக்கிறார்கள்? யார் உணர்கிறார்கள்? என்பது தான் முக்கியம். பிரச்சனை என்றதும் அவசரம் அவசரமாக வீட்டுக்கு சென்று அந்த நடிகர் தன்னை பாதுகாத்துக்கொண்டார். இப்போது காவல்துறை சொன்னார்கள் என்று சொல்கின்றனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களை விசாரிப்பதில் என்ன இருக்கிறது?
கரூர் சம்பவத்தில் முதலமைச்சர் வேகமாக செயல்பட்டார். சம்பவம் நடைபெற்ற அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் அவர் செய்த பணிகள் மிக அதிகம். இதில் எதுவும் நம்மால் செய்ய முடியவில்லையே என்ற ஏக்கத்தில், இதை சிலர் அரசியலுக்காக பயன்படுத்தி வருகிறார்கள்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பொதுவாழ்வுக்கு வந்த கலைஞர், அண்ணா, பெரியார், திராவிடர் கழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஓடி ஒளிந்தது கிடையாது. பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு இதுபோன்ற சங்கடங்கள் நிகழலாம். ஆனால் அதை எதிர்கொள்ள கூடிய துணிவும், தன் கீழ் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல அறிவுரையும் சொல்லி கட்டுப்பாடு மிக்க ஒரு அமைப்பாக உருவாக்க வேண்டியதற்கு பதிலாக கட்டுப்பாடு இழந்ததை நியாயப்படுத்த முனைவது அவர்களது கட்சிக்கு மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டின் பொது வாழ்க்கை மற்றும் பொது ஒழுக்கத்திற்கு விரோதமானது.
தவெக கூட்டத்தில் பெரியார் படம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், " பலர் விற்பனையாகாத சரக்குகளுக்கு போலி லேபிள்களை ஒட்டி விற்பனைக்கு கொண்டு வருவார்கள். அதுபோல இவர்கள் லேபிள்தாரர்கள் தவிர, கொள்கைக்காரர்கள் அல்ல. எங்களை போன்றவர்களுக்கு பெரியாரை பரபப்புவதை விட பாதுகாப்பது என்பதுதான் மிக முக்கியம். அந்த பணியில் தற்போது உள்ளோம்" என்றார்.