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கிரகணம் பிடித்தால் சூரியன் மறைந்து விடாது; அது தற்காலிகமானது சூரியன் தான் நிரந்தரமானது - கி வீரமணி பேச்சு

நிகழ்ச்சியில் பேசிய திருச்சி சிவா, தவெகவினர் காட்டும் பூச்சாண்டிகளை பார்த்துக் கொண்டும், பொருத்து கொண்டும் இருக்கிறோம் என்பதற்காக அதனை ஏற்றுக் கொண்டோம் என்று அர்த்தமில்லை என்றார்.

மிசா வடுக்கள் நூல் வெளியீட்டு விழா
மிசா வடுக்கள் நூல் வெளியீட்டு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 11:44 AM IST

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சென்னை: கிரகணம் பிடித்தால் சூரியன் மறைந்து விடாது. கிரகணம் தற்காலிகமானது சூரியன் தான் நிரந்தரமானது என திராவிடர் கழகத் தலைவர் வீரமணி பேசினார்.

ஆவணப்பட இயக்குநர் ஶ்ரீதரன் எழுதிய "மிசா வடுக்கள்" நூல் வெளியீட்டு விழா மற்றும் ஆதவன் என்டர்டெயின்மென்ட் வழங்கும் "தி மிசா மார்க்" ஆவண படம் வெளியீட்டு விழா சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள பிரசாத் லேபில் நடைபெற்றது.

‎இந்த விழாவில் திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி பங்கேற்று நூலின் முதல் பிரதியை வெளியிட, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முன்னாள் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் பெற்றுக் கொண்டார்.

‎நிகழ்வில் திமுக துணை பொதுச்செயலாளரும், எம்.பி யுமான திருச்சி சிவா, திமுக செய்தி தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன், திராவிடர் இயக்க தமிழர் பேரவையின் தலைவர் சுப.வீரபாண்டியன், தமிழ் தேசிய விடுதலை இயக்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் தியாகு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

‎‎நிகழ்வில் பேசிய இயக்குநர் ஶ்ரீதரன், “திருச்சி சிவாவின் புத்தகத்தை வாசித்த பின் தான் சென்னை சிறையில் நடந்ததை ஆவணப்படமாக எடுக்க வேண்டுமென்று முடிவெடுத்தேன். மு.க. ஸ்டாலினிடம் கேட்ட போது தேர்தல் நேரம் என்பதால் அமைதியாக இருக்க சொன்னார். அதன் பின்னர் தான் அனுமதி கிடைத்தது. மிசா குறித்து இன்றைய அரசியலில் எழுப்பப்படும் கேள்விகளுக்கு இந்த ஆவணப்படத்தில் பதில் உள்ளது. ஆனால் அதற்காக இப்படம் எடுக்கப்படவில்லை. ‎மிசா கொடுமை குறித்து இன்றைய தலைமுறையினர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.

மிசா பாதிப்பு வடுக்கள் அல்ல - வலிகள்

‎நிகழ்வில் பேசிய திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி, “ஏற்கனவே பாஜக என்ற ‎வரலாற்றுப் புரட்டர்கள் இருக்கிறார்கள். இப்போது வரலாற்று திருடர்கள் வந்திருகிறார்கள். அவர்களுக்கிடையே என்ன வேறுபாடு இருக்கிறது? ஆனால் அந்த வரலாற்றுக்கு இன்னமும் நாங்கள் உயிரோடு சாட்சியாக இருக்கிறோம். ‎தியாகம் விலை பேச கூடியதல்ல. அது மக்களுக்கானது. சரியான நேரத்தில் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட துணை புரிந்தவர்களுக்கு நன்றி” என்றார்.

‎தொடர்ந்து மிசா கொடுமைகள் பற்றி பேசிய அவர், “சேலம் சிறைச்சாலையில் பல உயிர்களை தியாகம் செய்தவர்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர். அப்போது உடன் நின்று குரல் கொடுத்தவர்கள் திராவிடர் கழகதத்தினர். தனிப்பட்ட முறையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவை வடுக்கள் அல்ல, வலிகள்.

‎நீங்கள் அடித்ததை மட்டும் தான் பார்த்திருப்பீர்கள். ஆற்காடு வீராசாமியை அடித்ததில் இன்று வரை அவருக்கு காது கேட்கவில்லை. நாங்கள் இதையெல்லாம் சொல்லி கொள்ளவில்லை. ‎ஸ்டாலின் அடித்து தள்ளப்பட்ட போது நான் பிடித்தேன். அன்றும் இன்றும் என்றும் அவரது கையை பிடித்திருக்கிறேன். ‎உண்மை ஒரு நாள் வெளியாகும். பொய்யும் புரட்டும் பலியாகும்.

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பொறுப்பில்லாமல் பேசுபவர்களும், உடல்மொழிகளை செய்பவர்களும் ‎குடும்ப அரசியல் என்கிறார்கள். ஆனால் கொள்கை அரசியலை யாராலும் மறுக்க முடியாது. உடல் வலிகளை பார்த்தவர்கள் நாங்கள். ‎இரும்பு அடிக்க அடிக்க எப்படி வலிமை அடையுமோ அது போல் திமுக மீது பொய்பழி சொல்ல சொல்ல வலிமையடையும். கிரகணம் பிடித்தால் சூரியன் மறைந்து விடாது. கிரகணம் தற்காலிகமானது; சூரியன் நிரந்தரமானது” என்றார்.

வீரமணியை தொடர்ந்து பேசிய திருச்சி சிவா, “‎தவெகவினர் காட்டும் பூச்சாண்டிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பொருத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதற்காக அதை ஏற்றுக் கொண்டோம் என்று அர்த்தமல்ல. எங்களுக்கு எப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியும்.

‎ஆட்சிக்காக செயல்படுபவர்கள் இல்லை திமுக. இருந்த ஆட்சியை விட்டவர்கள் நாங்கள். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றிய பெருமை திமுகவுக்கும் கருணாநிதிக்கும் உண்டு” என்று பேசினார்.

TAGGED:

DRAVIDAR KAZHAGAM K VEERAMANI
TRICHY SHIVA
கி வீரமணி
மிசா வடுக்கள் நூல்
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