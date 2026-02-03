ETV Bharat / state

அண்ணா உருவாக்கிய கட்டடம் மணல்மேடு அல்ல, அது கற்பாறை - கி.வீரமணி

சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிந்தவுடன் வலதுசாரி காட்சிகள் "சாரி" என்று சொல்லுவார்கள் என கி.வீரமணி விமர்சித்தார்.

கி.வீரமணி
கி.வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 3, 2026 at 8:26 PM IST

1 Min Read
சென்னை: வரும் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றி பெறுவதன் மூலமாக அண்ணாவிற்கு சிறப்பான பெருமையை உண்டாக்க முடியும். அண்ணா உருவாக்கிய கட்டடம் மணல்மேடு அல்ல, அது கற்பாறை என்று கி.வீரமணி தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாவின் 57-வது நினைவு நாள் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. அவரது கொள்கையை பின்பற்றும் கட்சிகளும், அரசியல் கட்சிகளை சார்ந்த தலைவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களும் அவருக்கு நினைவஞ்சலி செலுத்தினர்.

அந்த வகையில், திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் கி. வீரமணி சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அண்ணா நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.

இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ''சில நேரங்களில் ஆட்சி அருகிக் கொண்டு போகும். ஆனால் அண்ணா வகுத்த திட்டங்களும், அவரது முழக்கங்களும் இன்றைக்கு பெருகிக் கொண்டு போகிறதே தவிர சுருங்கியோ, வழுக்கியோ போகவில்லை. இதனை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சி சிறப்பாக செய்து வருகிறது. எனவே தான் அண்ணாவை போற்றுகிறோம், பின்பற்றுகிறோம். அண்ணாவின் முப்பெரும் சாதனைகள் என்றைக்கும் நிரந்தரமான ஒன்று.

வரும் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றி பெறுவதன் மூலமாக அண்ணாவிற்கு சிறப்பான பெருமையை உண்டாக்க முடியும். அண்ணா உருவாக்கிய கட்டடம் மணல்மேடு அல்ல, அது கற்பாறை. 2026 ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் இதை நிரூபிக்கும், உலகத்திற்கு அறிவிக்கும்'' என்றார்.

தொடர்ந்து, ஒரு புறம் நட்சத்திரங்கள் துவங்கிய புதிய கட்சி, மறுபுறம் வலிமை என்று கூறும் வலதுசாரி கட்சிகள் வரை தேர்தலை சந்திக்க உள்ளனர். உங்கள் கருத்து என்ன? என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி, ''சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிந்தவுடன் வலது"சாரி" என்று சொல்லுவார்கள்'' என கூறினார்.

