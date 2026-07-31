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ரூபாய் 2 கோடியைத் திருப்பி தராததால் விபரீத முடிவு

கதிர்வேலு தனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் கேட்டபோது ரமேஷ் பாபு தரப்பில் அலட்சியமாகப் பதிலளித்ததே அவர் விபரீத முடிவை எடுப்பதற்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.

பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனை
பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 8:04 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: ரூபாய் 2 கோடி கடன் வாங்கிய உறவினர், அந்த பணத்தைத் திருப்பி தராததால் மனமுடைந்து விபரீத முடிவை எடுத்த கதிர்வேலு, பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள புரவிபாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் கதிர்வேல் (வயது 40). இவருக்கு சொந்தமாக அதே பகுதியில் சுமார் 4.5 ஏக்கர் விவசாய நிலம் இருந்தது. இவரது உறவினரான மரம்புடுங்கி கவுண்டனூரைச் சேர்ந்த ரமேஷ் பாபு என்பவர் அதே பகுதியில் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். ரமேஷ் பாபுவும், அவரது மகன் ஸ்ரீ ராம் மற்றும் இவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து பள்ளி வளாகத்தை மேம்படுத்த கதிர்வேலிடம் பணத்தைக் கடனாகக் கேட்டுள்ளனர்.

உறவினர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் கதிர்வேல் தனக்கு சொந்தமான நான்கரை ஏக்கர் நிலத்தை அடமானம் வைத்து பணம் ரூபாய் 2 கோடியை ரமேஷ் பாபுவிடம் கொடுத்துள்ளார். ஆனால் பேசியபடி பணத்தைத் திருப்பிக் கொடுக்காமல் ரமேஷ் பாபு காலம் தாழ்த்தி வந்துள்ளார். இந்த நிலையில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கதிர்வேல், நெகமம் காவல்துறையினரிடம் புகார் கொடுத்துள்ளார்.

இதையடுத்து, ரமேஷ் பாபு மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை அழைத்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, ரமேஷ் பாபுவின் குடும்பத்தினர், இரண்டு மாதங்களுக்குள் பணத்தைத் திருப்பிக் கொடுப்பதாக உறுதியளித்தனர். ஆனால், நான்கு மாதங்களுக்கு மேலாகியும் பணம் கொடுக்கவில்லை. இதைத் தொடர்ந்து, கதிர்வேலு நேற்று (ஜூலை 30) பள்ளிக்கு சென்று ரமேஷ் பாபுவை நேரில் சந்தித்து பணம் கேட்டுள்ளார்.

அப்போது, ரமேஷ் பாபு தரப்பில் அலட்சியமாகப் பதிலளிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் மனமுடைந்துப் போன கதிர்வேலு அங்கேயே தான் தயாராகக் கொண்டு சென்று சாணிப் பவுடரை குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார். அவருடன் மனைவி உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸுக்கு தகவல் கொடுத்து கதிர்வேலை மீட்டு பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றார்.

அங்கு கதிர்வேலுவுக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவுச் செய்த நெகமம் காவல்நிலைய காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் புரவிபாளையத்தில் உள்ள மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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TAGGED:

பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனை
ரூபாய் 2 கோடி கடன்
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