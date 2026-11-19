விற்பனையாளர்கள் சர்க்கரை இருப்பு வைக்கும் கால அளவு அதிரடியாக குறைப்பு; இருப்பு அளவுக்கும் 'செக்' வைத்த அரசு
ஒரு விற்பனையாளர் அதிகபட்சமாக இருப்பு வைத்திருக்கக்கூடிய சர்க்கரையின் அளவு 2,000 குவிண்டாலில் இருந்து 1,000 குவிண்டாலாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 19, 2026 at 10:54 PM IST
சென்னை: நாடு முழுவதும் சர்க்கரை விற்பனையாளர்கள் இருப்பு வைத்திருக்க அனுமதிக்கப்பட்ட கால அளவையும், அதிகபட்ச இருப்பு அளவையும் குறைத்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதன்படி, இதுவரை சர்க்கரை விற்பனையாளர்கள் தங்களிடம் உள்ள சர்க்கரையை 30 நாட்கள் வரை இருப்பு வைத்திருக்க அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அந்தக் கால அளவு 15 நாட்களாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், ஒரு விற்பனையாளர் அதிகபட்சமாக இருப்பு வைத்திருக்கக்கூடிய சர்க்கரையின் அளவு 2,000 குவிண்டாலில் இருந்து 1,000 குவிண்டாலாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், கொல்கத்தா மற்றும் அதன் விரிவாக்கப்பட்ட பெருநகரப் பகுதிகள், அசாம் மாநிலம் ஆகியவற்றுக்கு மட்டும் அதிகபட்ச இருப்பு 2,000 குவிண்டாலாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டம், 1955 மற்றும் சர்க்கரை (கட்டுப்பாடு) ஆணை, 2025 ஆகியவற்றின் கீழ் மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறை இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.
கடந்த ஜூலை 28 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில் திருத்தம் செய்து, இந்தப் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அக்டோபர் 15, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதுதொடர்பான மத்திய அரசின் உத்தரவு, தமிழக அரசின் கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை சார்பில் நவம்பர் 13 ஆம் தேதி அரசிதழில் மறுபதிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.