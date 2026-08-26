தி.மு.க-வில் செய்யப்படும் அதிரடி மாற்றங்கள்! பொதுச்செயலாளர் பதவியை குறிவைக்கிறாரா கனிமொழி?
அதிகாரமிக்க தலைமைப் பொறுப்பை கேட்டு வாங்க கனிமொழி எம்.பிக்கு, திமுக மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
Published : August 26, 2026 at 8:26 AM IST
By பாண்டியராஜ்.ப
நடைபெற்ற முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடித்து வரலாற்று சாதனை புரியும் என்று திமுக எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில் யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியது.
இதன்மூலம் திமுக மற்றும் அதிமுக எனும் திராவிட கட்சிகள் மட்டுமல்லாது தமிழகத்தின் அனைத்து கட்சிகளையும் மூக்கின் மேல் விரல் வைத்து பார்க்கும் அளவிற்கு தவெக வைத்துவிட்டது என்றால் மிகையாகாது.
செயற்குழுவில் முக்கிய தீர்மானம்
தேர்தல் தோல்விக்கான காரணங்களை கண்டறிய திமுகவின் சார்பில் கள ஆய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டது. அக்குழுவானது தமிழகம் முழுவதுமுள்ள திமுகவின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களிடம் தனித்தனியே ஆலோசனை நடத்தி, கருத்துக்களை பெற்று திமுக தலைமையிடம் அறிக்கையாக வழங்கியது. அதன் அடிப்படையில், கட்சியின் நிர்வாக ரீதியிலான கட்டமைப்பை மாற்றியமைக்கும் பணியில் திமுக இறங்கிவிட்டது.
கடந்த 22ஆம் தேதி சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுகவின் தலைமை செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்தில், திமுகவின் கிளை செயலாளர், நகரக் கழகச் செயலாளர், ஒன்றிய செயலாளர், மாவட்ட செயலாளர்களுக்கான வயது நிர்ணயம் செய்து பொறுப்புகளுக்கான கால நிர்ணயமும் செய்யப்பட்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
அதிரடி மாற்றத்திற்கு தயாராகும் திமுக
தலைமைச் செயற்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் திமுகவின் 16வது கட்சித் தேர்தலை நடத்த பணிகளைத் தொடங்கிவிட்டது தலைமை. இதன் அடிப்படையில் தலைமை பொறுப்பு, மாநில பொறுப்பு முதல் கிளைக் கழகம் வரை பல்வேறு மாறுதல்களை செய்யவுள்ள நிலையில், திமுகவின் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்ட தலைவர்கள் கட்சிப் பொறுப்பை கைப்பற்ற தயாராகி வருகின்றனர்.
திமுகவின் மகளிர் அணி செயலாளர், துணைப் பொதுச்செயலாளர் என முக்கிய பொறுப்புகளை கனிமொழி வகித்து வந்தாலும், மிக முக்கியமான கூட்டங்கள், தலைவரை சந்திப்பது போன்ற நேரங்களில் மட்டுமே கனிமொழியை திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் பார்க்க முடியும்.
அதிகாரமிக்க பொறுப்பை குறி வைக்கும் கனிமொழி
ஆனால், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் மற்றும் தூத்துக்குடி தொகுதியில் நிகழ்ச்சிகள் இல்லாத நாட்களில் அடிக்கடி அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு வரும் கனிமொழி அங்கு தொண்டர்களையும் நிர்வாகிகளையும் தனது அறையிலேயே சந்தித்து வருகிறார்.
குறிப்பாக, மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் மற்றும் மாநில அளவிலான கனிமொழியின் ஆதரவாளர்கள் தொடர்ச்சியாக அண்ணா அறிவாலயத்தில் கனிமொழியை சந்தித்து, கட்சியில் நடைபெறவுள்ள அமைப்பு ரீதியான மாற்றத்தில் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் அல்லது முதன்மை செயலாளர் பொறுப்பை எப்படியாவது பெற வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
பெண்களுக்கான முக்கியத்துவம்
ஏற்கனவே கடந்த 22ஆம் தேதி நடைபெற்ற தலைமைச் செயற்குழு கூட்டத்தில், கட்சியில் நடைபெறவுள்ள மாற்றத்தின் போது மகளிருக்கு 33 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் பொறுப்புகள் வழங்க வேண்டும். இதனைக் கட்சியிலிருந்தே தொடங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருந்தார் கனிமொழி.
பொதுச்செயலாளர் அல்லது முதன்மைச் செயலாளர்
என்னதான் நிர்வாகிகள் தொடர்ச்சியாக கனிமொழியை சந்தித்து வலியுறுத்தி இருந்தாலும், ஆதரவாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளின் எண்ணத்தை திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலினிடமும் கனிமொழி தெரியப்படுத்தி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தலைவரிடம் அவரே நேரடியாக இதுகுறித்து பேசியிருப்பதால், கனிமொழியும் இந்த பொறுப்புகளை குறி வைக்கிறார் என்று அண்ணா அறிவாலய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நிர்வாக ரீதியிலான மாற்றத்தில் வயது மூப்பு காரணமாக துரைமுருகன் விடுவிக்கப்பட்டால் (வாய்ப்பு மிக குறைவு), கனிமொழி அல்லது ஏற்கனவே தலைமை பொறுப்யில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த பொறுப்பை பெறும் பட்சத்தில், முதன்மைச் செயலாளர் பதவியை பெற்றுவிட வேண்டும் என்ற முனைப்பில் கனிமொழி இருப்பதாகவே தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தீவிர யோசனையில் மு.க ஸ்டாலின்
தவெக ஆட்சியமைத்ததற்கு பின்னர், இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களை தங்கள் பக்கம் இழுக்க திமுக தலைமை, கட்சியில் அதிரடி மாற்றத்தை செய்யவுள்ளது. அதன்படி, திமுகவின் தலைமை பொறுப்பிற்கு உதயநிதி ஸ்டாலினை கொண்டு வரவும் திட்டமிட்டு வருகிறது.
ஒருவேளை உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு தலைமை பதவி வழங்கப்பட்டு, கனிமொழியையும் தலைமைப் பொறுப்புக்கு கொண்டுவந்தால் மீண்டும் வாரிசு அரசியல் என்ற கடுமையான விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக நேரிடும் என்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தீவிர யோசனையில் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
கனிமொழியின் அதிகாரமிக்க தலைமை பொறுப்பு ஆசை நிறைவேறுமா? தொண்டர்களின் எண்ணம் நிறைவேறுமா? என்பது இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில் திமுகவில் நடைபெறவுள்ள உட்கட்சி தேர்தல் மற்றும் நிர்வாக ரீதியான மாற்றத்தின் போது தெரியவரும்.