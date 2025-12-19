Breaking: தமிழ்நாட்டில் வெளியானது வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் - 97.37 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம்!
வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருக்கிறதா? என்பதை voters.eci.gov.in என்ற இணையதளத்தில், வாக்காளர் அட்டை எண்ணை பதிவிட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சென்னை: தமிழகத்தில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், சுமார் 97.37 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி (எஸ்ஐஆர்) கடந்த நவம்பர் 4 ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதனைத் தொடர்ந்து வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் வீடு வீடுடாக சென்று எஸ்ஐஆர் விண்ணப்பங்களை வழங்கினர். மேலும், படிவங்களை பெறுவதற்கான சிறப்பு முகாம்களும் நடைபெற்றன. டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரை இதற்கான கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டு இருந்தது.
இதனிடையே, வாக்காளர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கணக்கீட்டு படிவங்களை தேர்தல் ஆணையத்தின் செயலியில் பதிவேற்றம் செய்யும் பணிகளும் நடைபெற்று வந்தன. இதற்கிடையே, அரசியல் கட்சிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று எஸ்ஐஆர் படிவங்களை பூர்த்தி செய்து வழங்குவதற்கான கால அவகாசத்தை டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி வரை தேர்தல் ஆணையம் நீடித்தது. தொடர்ந்து டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி வரை பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை தேர்தல் அலுவலர்கள் பெற்று, பதிவேற்றம் செய்தனர்.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் இன்று வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட ஆட்சியர்கள், அனைத்து அரசியல் கட்சியினர் முன்னிலையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டனர்.
வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில், இறந்தவர்கள், முகவரியில் இல்லாதவர்கள், குடிபெயர்ந்தவர்கள், இரட்டைப் பதிவுகள் என 97,37,832 பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.
இறந்த வாக்காளர்கள் 26,32,672 பேரும், முகவரி இல்லாதவர்கள் 66,44,881 பேரும், இரட்டைப்பதிவுகள் 3,39,278 பேரும் என மொத்தமாக 97,37,832 வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக மொத்த எண்ணிக்கையில் 15.18% வாக்காளர்கள் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (S.I.R.) பணிகளுக்கு பின் தமிழ்நாட்டில் மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 5.43 கோடியாக குறைந்துள்ளது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு முன்பு 6.41 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.
மேலும், எதற்காக வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயர்கள் நீக்கப்பட்டது என்பதற்கான காரணமும் அந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது. பெயர் நீக்கப்பட்டதற்கான காரணங்கள் சரியில்லை என ஆட்சேபனைகள் ஏதேனும் இருந்தால், சம்மந்தப்பட்டவர்கள் ஜனவரி 18ஆம் தேதி வரை தெரிவிக்கலாம். மேலும், இடம் மாறியவர்கள் படிவம் 8, புதிதாக சேருபவர்கள் படிவம் 6 ஆகியவற்றை பூர்த்தி செய்து ஆவணங்களுடன் வழங்கி வாக்காளர் பட்டியலில் ஜனவரி 18 ஆம் தேதிக்குள் இணைத்து கொள்ளலாம் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
மேலும், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்கும், திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளவும் ஒருமாதம் கால அளவுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும். இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருந்தால் மட்டுமே 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருக்கிறதா? என்பதை voters.eci.gov.in என்ற இணையதளத்தில், வாக்காளர் அட்டை எண்ணை பதிவிட்டு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மாவட்டம் வாரியாக வாக்காளர்கள் நீக்க பட்டியல்
- சென்னை மாவட்டத்தில் 14 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- தருமபுரி மாவட்டத்தில் 81,515 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 1.93 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- கோவை மாவட்டத்தில் 6.50 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 1,39,587 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் 6,19,777 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 5,63,785 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- விழுப்புரத்தில் 1,82,865 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- கரூர் மாவட்டத்தில் 79,690 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- மதுரை மாவட்டத்தில் 3,80,474 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 1.45 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- கடலூர் மாவட்டத்தில் 2.45 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- அரியலூர் மாவட்டத்தில் 24,368 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- நாகப்பட்டினத்தில் 57,338 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- விருதுநகரில் 1,89,964 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- கிருஷ்ணகிரியில் 1,74,549 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- தேனியில் 1,25,739 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- சிவகங்கையில் 1,50,828 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- ராமநாதபுரத்தில் 1,17,364 வாக்காளர்கள் நீக்கம்
- ஈரோட்டில் 3,25,429 வாக்காளர்கள் நீக்கம்