தமிழகத்தில் இன்று வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு - திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள டிச.11 வரை அவகாசம்
வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியக் குடிமக்கள் தங்களது பெயரை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க படிவம் 6A மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். இதனை சம்பந்தப்பட்ட வாக்காளர் பதிவு அலுவலரிடம் நேரடியாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ அனுப்பலாம்.
Published : November 12, 2026 at 7:32 AM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தப் பணிகளின் (SSR) ஒரு பகுதியாக, ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் இன்று வெளியாகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, வாக்காளர்கள் தங்களது பெயர் மற்றும் விவரங்களைச் சரிபார்த்து, பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல், முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்ட திருத்தங்களை மேற்கொள்ள டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிகள் (SIR) மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு 6.41 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்தனர். சிறப்பு தீவிரத் திருத்தத்திற்குப் பிறகு, 2026 ஏப்ரல் மாத நிலவரப்படி தமிழகத்தில் மொத்தம் 5 கோடியே 73 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 291 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
இதில் 2 கோடியே 80 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 658 பேர் ஆண் வாக்காளர்கள், 2 கோடியே 93 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 905 பேர் பெண் வாக்காளர்கள், 7,728 பேர் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் ஆவர். இதற்குப் பின்னரும் புதிய வாக்காளர்கள் தொடர்ந்து சேர்க்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
SIR திருத்தப் பணிகளின் அடிப்படையிலேயே தமிழகத்தில் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதையடுத்து, ஒவ்வொரு ஆண்டும் மேற்கொள்ளப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தப் பணிகள் (SSR) தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, 01.01.2027-ஐ தகுதியேற்படுத்தும் நாளாகக் கொண்டு, 2026 அக்டோபர் 15 முதல் 2027 ஜனவரி 4 வரை சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, வாக்குச்சாவடிகளை மறுசீரமைக்கும் பணிகள் கடந்த நவம்பர் 2ஆம் தேதி நிறைவடைந்தன. மறுசீரமைப்புக்கு முன்பு தமிழகத்தில் 75,032 வாக்குச்சாவடிகள் இருந்த நிலையில், தற்போது அந்த எண்ணிக்கை 75,088 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் இன்று வெளியீடு
இதனைத் தொடர்ந்து, ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் இன்று (நவம்பர் 12) வெளியிடப்படுகிறது. தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் இதுதொடர்பான விவரங்களை வெளியிட உள்ளார். சென்னையில் மாநகராட்சி ஆணையரும், மற்ற மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர்களும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட உள்ளனர்.
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியானதும், பொதுமக்கள் தங்களது பெயர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளதா, பெயர் மற்றும் முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்கள் சரியாக உள்ளனவா என்பதைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இன்று (நவம்பர் 12) முதல் டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல், திருத்தம் மற்றும் முகவரி மாற்றம் ஆகியவற்றுக்கான விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம்.
பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் மீது டிசம்பர் 28ஆம் தேதிக்குள் முடிவுகள் எடுக்கப்படும். இதையடுத்து, 2027 ஜனவரி 4ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கவும், பெயர் நீக்கவும், விவரங்களைத் திருத்தவும், முகவரியை மாற்றவும் முறையே படிவம் 6, படிவம் 7 மற்றும் படிவம் 8 ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பங்களை அலுவலக வேலை நாட்களில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர், வாக்காளர் பதிவு அலுவலர், உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் ஆகியோரிடம் அளிக்கலாம். சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெறும் நாட்களில் அந்தந்த வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
மேலும், https://voterportal.eci.gov.in என்ற இணையதளம் மற்றும் ECINET கைப்பேசி செயலி மூலமாகவும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாகப் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கும் போது, இருப்பிட முகவரி மற்றும் வயதுக்கான சான்றுகளைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
முகவரிச் சான்றாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆவணங்கள்
- குறைந்தது ஓராண்டுக்கான நீர், மின்சாரம் அல்லது எரிவாயு இணைப்புக் கட்டண ரசீது
- ஆதார் அட்டை
- தேசியமயமாக்கப்பட்ட அல்லது அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட வங்கி அல்லது அஞ்சலகத்தின் தற்போதைய கணக்குப் புத்தகம்
- இந்தியக் கடவுச்சீட்டு
- விவசாயி புத்தகம் உள்ளிட்ட வருவாய்த் துறை வழங்கிய நில உரிமைப் பதிவுகள்
- வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்களுக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட வாடகை ஒப்பந்தம்
- சொந்த வீட்டில் வசிப்பவர்களுக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட விற்பனைப் பத்திரம்
வயதுச் சான்றாகச் சமர்ப்பிக்கக்கூடிய ஆவணங்கள்
- உள்ளாட்சி அமைப்பு, நகராட்சி அதிகாரி அல்லது பிறப்பு மற்றும் இறப்புப் பதிவாளர் வழங்கிய பிறப்புச் சான்றிதழ்
- ஆதார் அட்டை
- பான் அட்டை
- ஓட்டுநர் உரிமம்
- பிறந்த தேதி குறிப்பிடப்பட்ட 10 அல்லது 12 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் அல்லது சான்றிதழ்
- இந்தியக் கடவுச்சீட்டு
மேற்கண்ட ஆவணங்களில் உரியவற்றின் சுய சான்றொப்பமிட்ட நகல்களை விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டும். 2027 ஜனவரி 1, ஏப்ரல் 1, ஜூலை 1 மற்றும் அக்டோபர் 1 ஆகிய தேதிகளில் 18 வயது பூர்த்தியடைய உள்ளவர்களும், வாக்காளர் பட்டியலில் இதுவரை பெயர் இடம்பெறாதவர்களும் படிவம் 6 மூலம் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம்.
|இதையும் படிங்க: வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் மேற்கொள்ள மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு - நவம்பர் 12 அன்று எஸ்.எஸ்.ஆர் சிறப்பு முகாம்
வெளிநாடுகளில் வசிப்போருக்கான விதிமுறைகள்
வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியக் குடிமக்கள் தங்களது பெயரை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க படிவம் 6A மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்தப் படிவத்தைச் சம்பந்தப்பட்ட வாக்காளர் பதிவு அலுவலரிடம் நேரடியாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ அனுப்பலாம்.
நேரில் விண்ணப்பிக்கும்போது, விண்ணப்பதாரரின் புகைப்படம் மற்றும் விசா தொடர்பான விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ள கடவுச்சீட்டின் தொடர்புடைய பக்கங்களின் ஒளிநகல்களை இணைக்க வேண்டும். அசல் கடவுச்சீட்டைச் சரிபார்த்த பின்னர் அலுவலர் உடனடியாகத் திருப்பி வழங்குவார். தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கும்போது, கடவுச்சீட்டு நகல்களில் சுய சான்றொப்பமிட்டு அனுப்ப வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒரு வாக்காளர் தனது இருப்பிடத்தை ஒரு தொகுதியிலிருந்து மற்றொரு தொகுதிக்கு மாற்றினாலோ, அதே தொகுதிக்குள் வேறு இடத்திற்குக் குடிபெயர்ந்தாலோ, வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள விவரங்களில் திருத்தம் செய்ய வேண்டியிருந்தாலோ படிவம் 8 மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும், வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டை தொலைந்துவிட்டால் மாற்று அடையாள அட்டை பெறுவதற்கும், இடமாற்றம் மற்றும் விவரத் திருத்தங்களுக்கும் படிவம் 8 பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
எனவே, இன்று வெளியிடப்படும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பொதுமக்கள் தங்களது பெயர் மற்றும் விவரங்களைச் சரிபார்த்து, ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் டிசம்பர் 11ஆம் தேதிக்குள் உரிய விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.