பாமக செயல் தலைவராக மகளை நியமித்தது ஏன்? - மருத்துவர் ராமதாஸ் விளக்கம்!

பாமக இளைஞரணிக்கு தளபதியாக தமிழ்க்குமரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் பின்னால் இளைஞர்கள் திரள வேண்டும் என ராமதாஸ் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

பொதுக்குழு குழு கூட்டத்தில் ராமதாஸ்
பொதுக்குழு குழு கூட்டத்தில் ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 26, 2025 at 7:25 PM IST

சேலம்: பாமகவிற்கு சேவை செய்யவே தன்னுடைய மகளை செயல் தலைவராக நியமித்துள்ளேன் என மருத்துவர் ராமதாஸ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் மற்றும் அவரது மகன் அன்புமணி ஆகியோருக்கு இடையே கடும் மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில், ராமதாஸ் தலைமையில் கடந்த ஆகஸ்டில் நடைபெற்ற பாமக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு கூட்டத்தில் கட்சியின் விதிகளுக்கு மாறாக அன்புமணி நடந்ததாக அவர் மீது 16 குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டது.

மேலும் இதுகுறித்து அன்புமணி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டும் எந்த விளக்கமும் அளிக்காததால் அவரைக் கட்சியில் இருந்து நீக்குவதாக ராமதாஸ் அறிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து அவரை செயல் தலைவர் பதவியில் இருந்தும் நீக்குவதாக ராமதாஸ் அறிவித்து, பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். இந்த நிலையில் தருமபுரியில் பாமக பொதுக்குழு கூட்டம் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது.

இதில் மருத்துவர் ராமதாஸ் பேசும் போது, பாமக செயல் தலைவர் பதவியை எனது பெரிய மகள் காந்திமதிக்கு வழங்குகிறேன். கட்சி அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியை நோக்கி செல்வதற்கான முன்னெடுப்பாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. காந்திமதி கட்சியை வளர்ப்பார், எனக்கும் பாதுகாப்பாக இருப்பார்" என பேசியதும் கட்சியினர் மத்தியில் ஆரவாரம் ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில் சேலம் மாவட்ட பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் சேலம் இரும்பாலை பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் கலந்து கொண்டு பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மத்தியில் சிறப்புரை ஆற்றினார்.

இதன் பிறகு மருத்துவர் ராமதாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''வரும் தேர்தலில் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி என்று அடுத்த ஆண்டு தொடங்குவதற்கு முன்பாக முறையாக அறிவிப்பு வரும்.

திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்க வாய்ப்பு உள்ளதா? என்பது பற்றி இப்போது நான் கூற முடியாது. போக போக தெரியும். பாமக சார்பில் 10.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு போராட்டம் டிசம்பர் மாதம் இருக்கும். 2026 தேர்தலில் நிச்சயம் வெற்றி கூட்டணி அமையும். அந்த கூட்டணி நல்ல கூட்டணியாக இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் வாக்குகளே அதிகம். ஆகையால் பெண்கள் வாக்களித்தால் பாமக நிச்சயம் வெற்றி பெறும்.

பாமகவிற்கு சேவை செய்யவே என்னுடைய பெரிய மகளை செயல் தலைவராக தந்துள்ளேன். எனது மகள் ஸ்ரீ காந்திக்கு இவ்வளவு வரவேற்பு இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. பாமக இளைஞரணிக்கு தளபதியாக தமிழ்க் குமரன் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார். அவர் பின்னால் இளைஞர்கள் திரண்டு வர வேண்டும்'' என்றார்.

