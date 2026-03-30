கால்நடைகளுடன் கூடிய வேளாண்மையே இந்தியாவிற்கு நிரந்தரமானது; பத்மஸ்ரீ மருத்துவர் புண்ணியமூர்த்தி அறிவுரை
ரசாயன பயன்பாட்டை குறைத்து இயற்கை வாழ்வியலுக்கு திரும்பினால் மட்டுமே நலமான வாழ்கைக்கு உத்தரவாதம் என மருத்துவர் புண்ணியமூர்த்தி கூறியுள்ளார்.
Published : March 30, 2026 at 4:42 PM IST
தஞ்சாவூர்: கால்நடைகளை உள்ளடக்கிய வேளாண்மை மட்டுமே இந்தியாவில் நிரந்தர வேளாண்மைக்கு வழிவகுக்கும் என பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற மருத்துவர் புண்ணியமூர்த்தி கூறியுள்ளார்.
தஞ்சாவூரில் உள்ள பிரபல தனியார் மேலாண்மை பள்ளியில் மத்திய அரசின் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற இயற்கை கால்நடை மருத்துவர் புண்ணியமூர்த்திக்கு (ஓய்வு) பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் மருத்துவர் புண்ணியமூர்த்தி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.
முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ”பொதுமக்களிடம் இயற்கை முறை குறித்த புரிதல் இல்லை. மண்ணில் இருக்கும் நுண்ணுயிர்கள், அதில் விளையக்கூடிய தாவரங்கள், அவற்றை சாப்பிடக்கூடிய விலங்கினங்கள், மக்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆகியவை ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவை. இயற்கை வாழ்வியலை கடைபிடிக்க கால்நடைகளை உள்ளடக்கிய வேளாண்மை அவசியம். இந்தியாவில் கால்நடைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே வருகிறது.
வேளாண்மையும், கால்நடைகளும் இல்லையென்றால் 140 கோடி மக்கள் இருக்கின்ற இந்தியா சுயசார்பு தன்மையை எப்போதும் அடைய முடியாது. இந்திய சுயசார்பு தன்மையை இயற்கையான வழிமுறையில் கொண்டு செல்ல வேண்டும். இளைய தலைமுறையினர் நலமாக இருக்க வேண்டுமென்றால் மண்ணின் வளத்தை பாதுகாக்க வேண்டும்," என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடலில் 40 சதவீதம் நெகிழிப் பொருட்கள் உள்ளன. அதேபோல் நகர்ப்புறங்களில் மக்களின் ரத்தத்தை பரிசோதித்தால் 100 சதவீதம் பேருக்கு பிளாஸ்டிக்கின் எச்சம் உள்ளதாக கூறுகின்றனர். அதன் காரணமாக ரசாயன பயன்பாட்டை குறைத்து இயற்கை வாழ்வியலுக்கு திரும்பினால் மட்டுமே நலமான வாழ்கைக்கு உத்தரவாதம். ஒட்டுமொத்தமாக கால்நடைகளை உள்ளடக்கிய வேளாண்மை மட்டுமே இந்தியாவிற்கு நிரந்தர வேளாண்மைக்கு வழிவகுக்கும்” என்றார்.
தொடர்ந்து கால்நடைகள் குறித்து பேசுகையில், "கால்நடைகளை பொறுத்தவரை வெயில் காலங்களில் கலப்பின மாடுகள், ஜெர்சி போன்றவைகளுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கும். அவற்றை காலை நேரங்களில் 8 மணிக்கு முன்பாகவும், மாலை 5 மணிக்கு பின்பும் மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
வேப்பமரம், புங்கமரம் மரத்தடியில் மாடுகளை நிழலுக்கு கட்டலாம். வெயில் நேரத்தில் மாட்டை குளிப்பாட்டக் கூடாது. இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் கால்நடைகளை காப்பாற்றலாம்” என்று மருத்துவர் புண்ணியமூர்த்தி அறிவுரை கூறினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளி முதன்மை செயல் அதிகாரி மருத்துவர் அருள்தாஸ், தலைவர் செல்வராஜ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்