முதல் ஆளாய் ஆவடியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவங்கிய தவெக வேட்பாளர் புனிதா சண்முகம்
ஆவடி தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது, பொதுமக்கள் ஆவலுடன் வரவேற்கின்றனர் என புனிதா சண்முகம் தெரிவித்தார்.
Published : March 19, 2026 at 8:53 PM IST
சென்னை: ஆவடியில் மாவீரர் நினைவு தூண், தலைவர்கள் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தி நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் முனைவர் புனிதா சண்முகம் முதல் ஆளாய் நேற்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவங்கினார்.
தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக அரசியல் கட்சியினர் மும்முரம் காட்டி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் ஆவடி தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் முனைவர் புனிதா சண்முகம் தனது முதல் நாள் பிரச்சாரத்தை இன்று துவங்கினார். முன்னதாக ஆவடியில் உள்ள மாவீரர்கள் நினைவுத் தூணுக்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தி பிரச்சாரத்தைத் துவங்கினார்.
இதேபோன்று அம்பேத்கர் மற்றும் காமராஜர் ஆகியோர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இதன் பின்னர் ஊர்வலமாக சென்ற வேட்பாளர் புனிதா சண்முகம் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியினர் ஆவடி கிராம தெய்வமான சின்னம்மன் ஆலயத்தில் சிறப்பு பூஜை மேற்கொண்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து பிரகாரத்தைச் சுற்றி வந்து அங்கிருந்த தெய்வங்களை வணங்கியும், சாமி சிலைகள் முன் துண்டு பிரசுரங்களை வைத்து வேண்டுதல் செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து கோயில் உள்ளே வந்திருந்த பொதுமக்களிடம் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
பூக்கடை, சாலையோர வியாபாரிகள், பொதுமக்கள், கடை வியாபாரிகள் என பொதுமக்களிடம் விவசாயி சின்னம் பொறித்த துண்டு பிரசுரம் வழங்கி தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். அதிமுக, திமுக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகியவர்கள் வேட்பாளர்களை அறிவிக்காமல் இருக்கும் நிலையில் நாம் தமிழர் தேர்தல் பிரச்சாரம் துவங்கியுள்ளது பொதுமக்களிடையே பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "ஆவடி தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. பொதுமக்கள் ஆவலுடன் வரவேற்கின்றனர்" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், "ஆவடியில் எந்த வித அடிப்படை வசதிகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அவற்றை முழுமையாக மாற்ற வேண்டும். சுகாதாரமற்ற தொகுதியாக ஆவடி உள்ளது" என குற்றம்சாட்டிய அவர் நாம் தமிழர் கட்சி வெற்றிபெற்றால் அனைத்தையும் அடிப்படையில் இருந்து மாற்றுவோம் என்று உறுதியளித்தார்.