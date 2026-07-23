மாஞ்சோலைத் தொழிலாளர்களை வெளியேற்றும் முயற்சிகளை கைவிட வேண்டும்- டாக்டர்.கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தல்
17 தியாகிகளின் நினைவாக நினைவுச் சின்னம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர்.கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : July 23, 2026 at 9:40 PM IST
திருநெல்வேலி: மாஞ்சோலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றும் முயற்சிகளை உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசை புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர்.கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
கடந்த 1999- ஆம் ஆண்டு ஜூலை 23- ஆம் தேதி அன்று மாஞ்சோலை தேயிலை தோட்டத் தொழிலாளர்களின் வாழ்வுரிமைக்காக நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது, தாமிரபரணி ஆற்றில் மூழ்கி 17 பேர் உயிரிழந்தனர். அந்த 17 பேரின் நினைவு தினத்தையொட்டி, புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் டாக்டர்.கிருஷ்ணசாமி தலைமையில் திருநெல்வேலி சந்திப்பில் இருந்து அண்ணாசிலை வரை பேரணி நடைபெற்றது. பின்னர் தாமிரபரணி ஆற்றில் இறங்கி மலர்தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த டாக்டர்.கிருஷ்ணசாமி, "28 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மாஞ்சோலை தொழிலாளர்களின் உரிமைக்காக திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் நோக்கி புதிய தமிழகம் கட்சியின் முன்னெடுப்பில் பேரணி நடைபெற்றது. இதன் நிறைவாக மனு கொடுக்கச் சென்ற மக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலின்போது, தாமிரபரணி ஆற்றில் மூழ்கி ஒரு வயது குழந்தை விக்னேஷ் உட்பட 17 பேர் உயிரிழந்தனர். அவர்களின் நினைவாக ஆண்டுதோறும் புதிய தமிழகம் கட்சியின் சார்பில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மாஞ்சோலையில் வாழ்ந்து வரும் தொழிலாளர்களை அங்கிருந்து வெளியேற்ற தமிழ்நாடு அரசும், வனத்துறையும் தொடர்ந்து முயற்சித்து வருகின்றன. இப்பகுதி காப்புக்காடு மற்றும் புலிகள் காப்பகம் என்று கூறி மக்களை வெளியேற்ற நினைப்பது தவறான மற்றும் பொய்யான தகவல் ஆகும். தமிழ்நாட்டின் பிற மலைப் பிரதேசங்களான கொடைக்கானல், வால்பாறை, நீலகிரி போன்ற இடங்களில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வசித்து விவசாயம் செய்து வரும் நிலையில், மாஞ்சோலையில் மட்டும் மக்களை வெளியேற்ற துடிப்பது ஏன்? 2006- ஆம் ஆண்டு வன உரிமைச் சட்டத்தின்படி அங்கு வாழும் பாரம்பரிய மக்களுக்கு 2.5 ஏக்கர் நிலம் வழங்கவும், அவர்களின் வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்காக கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் இதர நவீன தொழில்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் சட்டப்பூர்வமாக வழிவகை உள்ளது.
எனவே, சட்டப்படியான உரிமைகளை மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும். மாஞ்சோலையில் தற்போது வசித்து வரும் எஞ்சிய குடும்பங்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் தடையின்றி வழங்கப்படுவதில்லை; பேருந்து போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது; பள்ளிகள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. அங்குள்ள மக்கள் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள் இன்றி அநாதைகளைப்போல் வாழும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
மாஞ்சோலையில் தற்போது வசித்து வரும் சுமார் 385 குடும்பங்களுக்கு வன உரிமைச் சட்டம் 2006-ன் படி, தலா 2.5 ஏக்கர் நிலம் வழங்கி அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதிச் செய்ய வேண்டும். ஆற்றங்கரையில் உயிரிழந்த 17 தியாகிகளின் நினைவாக நினைவுச் சின்னம் அமைக்க அரசு உடனடியாக நிலம் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் (அல்லது) அரசே நினைவு சின்னம் கட்டித் தர வேண்டும். தொழிலாளர்களை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றும் முயற்சிகளையும் உடனடியாகக் கைவிட வேண்டும்" என்று தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார்.