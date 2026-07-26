நினைவு நாளையொட்டி வண்ண மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அப்துல் கலாம் நினைவகம்
அப்துல் கலாமின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் திங்கள்கிழமை காலை 9 மணியளவில் அவரின் நினைவகத்தில் சிறப்பு பிரார்த்தனை மற்றும் மலர்தூவி அஞ்சலி செலுத்த உள்ளனர்.
Published : July 26, 2026 at 10:35 PM IST
ராமேஸ்வரம்: டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமின் 11 ஆவது நினைவு நாளையொட்டி, அவரின் நினைவகம் வண்ண மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு உள்ளது.
முன்னாள் குடியரசுத் தலைவரும், இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதருமான டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமின் 11 ஆம் ஆண்டு நினைவுநாளை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம், பேய்க்கரும்பில் உள்ள அவரது தேசிய நினைவகம் வண்ண மின் விளக்குகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
திங்கள்கிழமை (ஜூலை 27) நடைபெறவுள்ள நினைவு நாளில் ஏராளமான பொதுமக்கள், மாணவர்கள், அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் என பலரும் கலந்துக் கொண்டு அஞ்சலி செலுத்த நிலையில் இத்தகைய அலங்கார நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது.
1931 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்த அப்துல் கலாம், இந்திய விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறையில் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கி தலைசிறந்த விஞ்ஞானியாக திகழ்ந்தார். ஏவுகணை தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் அவர் ஆற்றிய மகத்தான சேவைக்காக 'ஏவுகணை மனிதர்' (Missile Man of India) என்ற பெருமையும் அவருக்கு கிடைத்தது.
மேலும், நாட்டின் உயரிய குடிமகன் விருதான 'பாரத ரத்னா' விருதும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 2002 முதல் 2007 வரை இந்தியாவின் 11 ஆவது குடியரசுத் தலைவராக பதவி வகித்த அப்துல் கலாம், தனது எளிமை, நேர்மை மற்றும் மக்களுடன் நெருக்கமாக பழகிய பண்பால் 'மக்கள் ஜனாதிபதி' என அன்புடன் அழைக்கப்பட்டார்.
குறிப்பாக மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு கனவு காணவும், சாதிக்கவும் ஊக்கமளித்த வழிகாட்டியாகவும் அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் செயல்பட்டார். 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 27 ஆம் தேதி மேகாலயாவின் ஷில்லாங்கில், மாணவர்களிடம் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு அவர் உயிரிழந்தார்.
பின்னர் அவரது உடல், அவரது சொந்த ஊரான ராமேஸ்வரம் அருகே உள்ள பேய்க்கரும்பில் அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. மேலும், அவரது நினைவைப் போற்றும் வகையில், மத்திய அரசின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு (DRDO) சார்பில் தேசிய நினைவகம் அமைக்கப்பட்டது. இதனை 2017 ஜூலை 27 அன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்து வைத்தார்.
இந்த நிலையிலேயே நாளைய தினம் அவரது 11 ஆவது ஆண்டு நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்பட உள்ளது. இதை முன்னிட்டு அவரது நினைவகம் முழுவதும் வண்ணமயமான மின் விளக்குகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.
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அப்துல் கலாம், குடும்ப உறுப்பினர்கள் திங்கள்கிழமை (ஜூலை 27) காலை 9 மணியளவில் அவரின் நினைவகத்தில் சிறப்பு பிரார்த்தனை மற்றும் மலர்தூவி அஞ்சலி செலுத்த உள்ளனர். இதைத்தொடர்ந்து, பொதுமக்களும், பள்ளி - கல்லூரி மாணவர்கள், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் என பலரும் கலாமின் நினைவிடத்தில் மலரஞ்சலி செலுத்தி மரியாதை செலுத்த உள்ளனர்.
அத்துடன், அப்துல் கலாமின் நினைவு நாளையொட்டி ராமேஸ்வரத்தில் பல்வேறு இடங்களில் மரக்கன்றுகள் நடுதல், இரத்ததான முகாம்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற உள்ளன.