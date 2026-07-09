இரட்டைக்கொலை சம்பவம் - 7 நாட்களுக்கு பிறகு தந்தை, மகனின் உடலைப் பெற்றுக் கொண்ட உறவினர்கள்
இரட்டைக் கொலை வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள நபர்களைப் பிடிக்க தனிப்படை போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : July 9, 2026 at 7:53 PM IST
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி இரட்டைக் கொலை செய்யப்பட்ட தந்தை மற்றும் மகனின் உடலை ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு அவர்களின் உறவினர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் அடுத்த மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் காளிமுத்து (வயது 35). இவரது 5 வயது மகன் ஜெயராஜ் இருவரும் கடந்த ஜூலை 2-ஆம் தேதி மர்ம நபர்களால் மிகக் கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டனர். இச்சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
கொலை செய்யப்பட்டவர்களின் உடல்கள், திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உடற்கூறாய்வுச் செய்யப்பட்டு அங்கேயே வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், கொலையாளிகளை உடனடியாகக் கைது செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்கள் உடல்களை வாங்க மறுத்து வந்தனர். இந்த நிலையில் இரட்டைக் கொலை வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படும் இளஞ்சிறார் மற்றும் ஒரு பெண் உட்பட மொத்தம் 11 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
போலீசாரின் விசாரணையில், காளிமுத்துவின் குடும்பத்தினருக்கும், மற்றொரு குடும்பத்தினருக்கும் இடையே 20 ஆண்டுகளாக பகை இருந்ததும், இருதரப்பில் இருந்தும் மாறி மாறி தாக்கிக் கொலை செய்திருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இன்று (ஜூலை 09) ஏழாவது நாள் அதிகாரிகளின் உறுதிமொழியை ஏற்று, உடல்களைப் பெற்றுக் கொள்ள உறவினர்கள் சம்மதம் தெரிவித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருந்து காளிமுத்து மற்றும் அவரது 5 வயது மகனின் உடல்கள் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. அங்கிருந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பலத்த பாதுகாப்புடன் அவர்களது சொந்த ஊருக்கு உடல்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டன.
ஏழு நாட்களுக்குப் பிறகு உடல்கள் பெறப்பட்டுள்ளதால், மூலச்சி மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் பகுதிகளில் பதற்றம் தணியத் தொடங்கியுள்ளது. இருப்பினும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகப் போலீசார் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த வழக்கில் இதுவரை 11 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையிலும், இந்த வழக்கில் மேலும் சிலருக்குத் தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் தேடுதல் வேட்டை தொடர்ந்து வருகிறது.