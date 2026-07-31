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குடும்பத் தகராறில் மனைவி, மாமியாரை வெட்டிக் கொலை செய்த நபர்: கேள்விக்குறியாகிய 2 குழந்தைகளின் எதிர்காலம்

இந்த கொலை சம்பவத்தால் தற்போது இரண்டு குழந்தைகளின் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகி உள்ளது..

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 8:04 PM IST

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ராமநாதபுரம்: குடும்பத் தகராறு காரணமாக மனைவி மற்றும் மாமியாரை அரிவாளால் வெட்டிக்கொலை செய்துவிட்டு காவல் நிலையத்தில் தாமாக சரணடைந்த நபரின் செயல் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், வைகை நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்லமுத்து. இவர் வெளிநாட்டில் பணியாற்றி வந்த நிலையில் சமீபத்தில் சொந்த ஊர் வந்துள்ளார். இவரது மனைவி சர்மிளா. இவர்கள் இருவருக்கும் 12 வயதில் ஓர் ஆண் குழந்தையும், 6 வயதில் ஓர் பெண் குழந்தையும் உள்ளன.

மேலும், செல்லமுத்து மற்றும் மனைவி சர்மிளா இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. இந்த தகராறு தற்போது திருமண முறிவு வரை சென்று, நீதிமன்றத்தில் இவர்களின் விவாகரத்து வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.

இந்த நிலையில்தான் இன்று (ஜூலை 31) காலை ஷர்மிளா வசித்து வரும் வீட்டுக்கு செல்லமுத்து வந்து தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது, சர்மிளாக்கு ஆதரவாக அவரது அம்மா பத்மாவதி வந்துள்ளார். துபாயில் ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்த நிலையில், இவரும் சமீபத்திலேயே சொந்த ஊர் வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் செல்லமுத்து மற்றும் சர்மிளா இடையே ஏற்பட்ட தகராறின் போது மகள் சர்மிளாவுக்கு ஆதரவாக பத்மாவதி பேசியுள்ளார். ஏற்கனவே மனைவி மீது கடும் ஆத்திரத்தில் இருந்த செல்லமுத்து, அவருக்கு ஆதரவாக மாமியார் பத்மாவதியும் களமிறங்க, இருவரையும் தான் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளைக் கொண்டு ஆவேசமாக வெட்டியுள்ளார்.

ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்ந்தபோது சர்மிளா, செல்லமுத்து சேர்ந்து எடுத்துக் கொண்ட படம்
ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்ந்தபோது சர்மிளா, செல்லமுத்து சேர்ந்து எடுத்துக் கொண்ட படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த தாக்குதலில் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே சரிந்து விழுந்து ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து, கொலைக்கு பயன்படுத்திய அரிவாளுடன், தாமாகவே நேரடியாக கேணிக்கரை காவல் நிலையத்திற்கு சென்று செல்லமுத்து சரணடைந்துள்ளார்.

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சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சந்தீஷ் தலைமையிலான போலீசார், கொலை அரங்கேறிய இடத்தில் தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டனர். மேலும், தடயவியல் நிபுணர்கள் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்தில் ஆதாரங்களை சேகரித்து அடுத்தக்கட்ட விசாரணையை மேற்கொண்டனர். அத்துடன், உயிரிழந்த இருவரின் உடல்களும் கைப்பற்றப்பட்டு உடற்கூறாய்வு பணிக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

இந்த கொலை சம்பவத்தால் செல்லமுத்துவின் இரண்டு குழந்தைகளின் வாழ்க்கை தற்போது கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளது. ராமநாதபுரத்தில் அரங்கேறிய இந்த இரட்டை கொலைச் சம்பவத்தால் அங்கு பெரும் பரபரப்பையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

ராமநாதபுரம் இரட்டைக் கொலை
MAN HACKS MOTHER IN LAW
MAN HACKS WIFE AND MOTHER IN LAW
MAN HACKS WIFE
FAMILY DISPUTE

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