ETV Bharat / state

காவல் துறையின் கண்காணிப்பை மீறி இரட்டை கொலை நிகழ்ந்துள்ளது - நெல்லை எஸ்.பி. வருத்தம்

மூலச்சி கிராமம் காவல்துறையினரின் கண்காணிப்பில் தான் இருந்ததாக திருநெல்வேலி எஸ்.பி. விஸ்வேஸ் பாலசுப்பிரமணிய சாஸ்திரி தெரிவித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி எஸ்.பி. விஸ்வேஸ் பாலசுப்பிரமணிய சாஸ்திரி
திருநெல்வேலி எஸ்.பி. விஸ்வேஸ் பாலசுப்பிரமணிய சாஸ்திரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 3, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: காவல்துறையினரின் கண்காணிப்பையும் மீறி இரட்டை கொலை சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளதாக திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல்துறை எஸ்.பி. விஸ்வேஸ் பாலசுப்பிரமணிய சாஸ்திரி தெரிவித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், வீரவநல்லூர் அருகே காளிமுத்து மற்றும் அவரது மகன் ஜெயராஜ் (வயது 5) ஆகியோரை மர்மகும்பல் நேற்று (ஜூலை 02) மிக கொடூரமாக கொலை செய்தது. இதில் காளிமுத்துவின் மற்றொரு மகன் சின்னத்துரை (வயது 15) காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இந்த இரட்டை கொலை சம்பவம் குறித்து வீரவநல்லூர் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில் கொலையில் ஈடுபட்ட மர்மகும்பலைப் பிடிக்க ஆறு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் நான்கு பேரை பிடித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதனிடையே, திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஸ் பாலசுப்பிரமணிய சாஸ்திரி இன்று (ஜூலை 03) காளிமுத்துவின் சொந்த ஊரான மூலச்சி கிராமத்தில் முகாமிட்டு விசாரணை நடத்தி வருகிறார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஸ் பாலசுப்பிரமணிய சாஸ்திரி, "முதல் தகவல் அறிக்கையில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபர்களைப் பிடிப்பதற்கான தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருகிறது. அவர்களை கைது செய்த பிறகு அவர்கள் அளிக்கும் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். இந்தச் சம்பவம் தற்செயலாக நடந்தது அல்ல. அந்த ஊரில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இரு தரப்பினரிடையே நிலவி வரும் முன்விரோதத்தின் தொடர்ச்சியாகவே இது நடந்துள்ளது.

கொலைச் சம்பவத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் கார் யாருடையது, அது எப்படி அங்கு வந்தது என்பது குறித்து அதன் உரிமையாளரிடமும், அதைப் பார்த்த சாட்சிகளிடமும் தனிப்படை காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அப்பகுதியில் மேற்கொண்டு எவ்வித அசம்பாவிதங்களும் நடைபெறாமல் இருக்க பலத்த காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. டிஎஸ்பி தலைமையில் காவல்துறையினர் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைய வற்புறுத்தினார்கள்; காவல் துறை மீது அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பகீர் குற்றச்சாட்டு

பல ஆண்டுகளாக இருதரப்பினரிடையே மோதல் இருந்து வந்தும் காவல்துறை கவனிக்கத் தவறியதா? என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த மாவட்ட காவல்துறை எஸ்.பி., "கடந்த 2010- ஆம் ஆண்டு நடந்த கொலை சம்பவத்தோடு இந்த ஊரில் நடந்த மோதல் கொலை முடிவுக்கு வந்தது. ஆனாலும் காவல்துறை கண்காணிப்பில்தான் இந்த கிராமம் இருந்தது. அதனை மீறி இரட்டை கொலை சம்பவம் நடந்துள்ளது. பாதிப்பை நேரில் கண்ட காளிமுத்துவின் மகன் கூறிய தகவலையும் விசாரணைக்கு எடுத்துள்ளோம்.

ஆனாலும் கூடுதல் நபர்கள் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் கிடைக்கப் பெற்ற சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. விசாரணை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் நபர்களின் பெயரைக் கூற இயலாது, விசாரணை பாதிக்கும் என்பதால் கைது நடவடிக்கைக்கு பின் பெயர் விவரங்கள் தெரிவிக்கப்படும்" என்றார்.

TAGGED:

மூலச்சி கிராமம்
இரட்டை கொலை சம்பவம்
TIRUNELVELI POLICE SP
POLICE INVESTIGATION
NELLAI DOUBLE MURDER CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.