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நெல்லையை உலுக்கிய இரட்டைக் கொலை வழக்கில் மேலும் 2 பேர் நீதிமன்றத்தில் சரண்

இந்த இரட்டைக் கொலையில் தொடர்புடைய மூலச்சி பகுதியை சேர்ந்த அருள்(25), அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தங்கதுரை (29) ஆகிய இருவரும் சேரன்மகாதேவி நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தனர்.

நெல்லையை உலுக்கிய இரட்டைக் கொலை வழக்கு- மேலும் 2 பேர் நீதிமன்றத்தில் சரண்
நெல்லையை உலுக்கிய இரட்டைக் கொலை வழக்கு- மேலும் 2 பேர் நீதிமன்றத்தில் சரண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 10:08 PM IST

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நெல்லை: நெல்லை மாவட்டம், வீரவநல்லூர் அருகே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய தந்தை-மகன் இரட்டைக் கொலை வழக்கில், ஏற்கெனவே 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மேலும் 2 பேர் நீதிமன்றத்தில் சரண் அடைந்துள்ளனர். இதனால், கைதானவர்களின் எண்ணிக்கை 16-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம், கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே உள்ள மூலச்சி கிராமம் அருகே, கடந்த ஜூலை 2-ஆம் தேதி காளிமுத்து என்பவரும், அவரது 5 வயது மகனும் கொடூரமாக வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டனர். முன்விரோதம் மற்றும் பழிக்குப் பழி மோதலே இந்த இரட்டைக் கொலைக்கு காரணம் என போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்தது. அதாவது மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெருமாள் பாண்டியன் குடும்பத்திற்கும், தற்போது கொலை செய்யப்பட்ட காளிமுத்து குடும்பத்திற்கும் இடையே கடந்த 15 ஆண்டுகளாக முன்பகை இருந்து வந்துள்ளது.

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இதன் காரணமாக இரு தரப்பினரும் மாறி மாறி கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர். அதன் தொடர்ச்சியாகவே தற்போது இந்தக் இரட்டைக் கொலை நடந்துள்ளதாக கூறப்பட்டது. இந்த சம்பவம் நெல்லை மாவட்டம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்த வழக்கில் தொடர்புடையவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என உறவினர்கள் வலியுறுத்தி, குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படும் வரை உடல்களை பெற்றுக்கொள்ள மறுத்து போராட்டம் நடத்தினர். பின்னர் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி, பல்வேறு கட்டங்களாக 14 பேரை கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மீது கொலை, சதி உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மூலச்சி பகுதியை சேர்ந்த பெருமாள் பாண்டியன் மகன் அருள் (25) மற்றும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தங்கதுரை (29) ஆகியோர் சேரன்மகாதேவி நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில், நீதிபதி அருள்சங்கர் முன்னிலையில் இன்று சரணடைந்தனர்.

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அவர்கள் இருவரையும் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்குமாறு நீதிபதி அருள்சங்கர் உத்தரவிட்டார். இதன்மூலம், இந்த இரட்டைக் கொலை வழக்கில் கைதானவர்களின் எண்ணிக்கை 16-ஆக அதிகரித்துளது. மேலும் இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக வேறு யாரேனும் உள்ளனரா என்பது குறித்து வீரவநல்லூர் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

NELLAI DOUBLE MURDER
CHERANMAHADEVI COURT
FATHER SON MURDER
NELLAI POLICE
NELLAI DOUBLE MURDER 2 SURRENDER

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