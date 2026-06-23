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தோசை சுடுவது நிறுத்தம் - அம்மா உணவகத்தை முற்றுகையிட்ட தவெக நிர்வாகிகள்

இந்த உணவகத்தில் இட்லி சுடும் பாய்லர் பழுதாகி பல ஆண்டுகளாகின்றன. அதனால்தான் தோசை சுட்டு வழங்கப்படுகிறது என்று தவெக நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.

தோசை சுடுவது நிறுத்தம்- அம்மா உணவகத்தை முற்றுகையிட்ட தவெக நிர்வாகிகள்
தோசை சுடுவது நிறுத்தம்- அம்மா உணவகத்தை முற்றுகையிட்ட தவெக நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 4:24 PM IST

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தேனி: தேனி மாவட்டம், கம்பம் நகரில் உள்ள அம்மா உணவகத்தில் தோசை சுடுவது நிறுத்தப்பட்டதால், தவெக நிர்வாகிகள் அந்த உணவகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தேனி மாவட்டம், கம்பம் நகரில் உள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கம்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெகநாத் மிஸ்ரா ஆய்வு மேற்கொள்ளச் சென்றிருந்தார். அவர் ஆய்வு செய்த முடித்த பிறகு அங்கேயே காலை உணவை சாப்பிட்டார். அவருக்கு காலை உணவாக தோசை வழங்கப்பட்டது. அம்மா உணவகத்தில் காலை நேரத்தில் இட்லி, பொங்கல் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், எம்எல்ஏவுக்கு தோசை வழங்கப்பட்டது பேசுபொருளானது. மேலும் எம்எல்ஏகவுக்கு அம்மா உணவகத்தில் தோசை சுடாமல் வெளியில் இருந்து வாங்கி வந்து பரிமாறப்பட்டதாகவும் சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகள் பரவின.

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இதற்கு அளித்த அம்மா உணவக ஊழியர்கள், "நாங்கள் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக காலை நேரத்தில் இங்கு தோசை சுட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம்" என்று கூறி வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தனர்.

இந்நிலையில், இன்று அந்த அம்மா உணவகத்தில் திடீரென தோசை சுடுவது நிறுத்தப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது. இதையறிந்த தவெக நிர்வாகிகள், அந்த உணவகத்திற்கு சென்று, தோசை சுடுவது நிறுத்தப்பட்டது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த அதிகாரிகளுடன் அவர்கள் வாக்குவாதம் செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பின்னர், தவெக நிர்வாகிகளுடன் அதிகாரிகளும் காவல் துறையினரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் இன்று மாலைக்குள் உயரதிகாரிகளுடன் பேசி, மீண்டும் அந்த உணவகத்தி்ல தோசை சுடுவதற்கான அனுமதியை பெற்றுத் தருவதாக அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர். இதனை ஏற்று அனைவரும் கலைந்து சென்றனர். இந்த சம்பவத்தால் அம்மா உணவகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து தவெக நிர்வாகி ஒருவர் கூறுகையில், "இந்த அம்மா உணவகத்தில் இட்லி சுடும் பாய்லர் பழுதாகி பல ஆண்டுகளாகின்றன. அதை பழுது பார்த்து தரும்படி சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தெரிவித்தும் இதுவரை பழுது நீக்கி தரப்படவில்லை. அதனால்தான் கரோனா காலத்தில் இருந்தே இந்த உணவகத்தில் தோசை சுட்டு வழங்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் ஆய்வு செய்ய வந்த எம்எல்ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ராவுக்கு தோசை சுட்டு வழங்கப்பட்டது.

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இந்த விஷயம் தெரிந்ததும், 7 ஆண்டுகளாக சரி செய்யப்படாமல் இருந்த இட்லி சுடும் பாய்லர் சரி செய்யப்பட்டு இன்று இட்லி சுடப்பட்டுள்ளது. தோசை சுடுவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து கேட்டதற்கு நாளை முதல் மீண்டும் தோசை சுடப்படும் என்று உறுதி அளித்திருக்கிறார்கள். இல்லையெனில், சென்னையில் இருந்து எம்எல்ஏ வந்ததும் அம்மா உணவகத்தில் மீண்டும் தோசை சுடுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

AMMA UNAVAGAM
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DOSAI AT AMMA UNAVAGAM
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