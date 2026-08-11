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ஸ்பாவில் தாலி செயின் மாயம்? நடிகை புகார் குறித்து போலீசார் விசாரணை

திரைப்பட நடிகை வினோதினி வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், ஸ்பாவில் தாலி செயினை கழற்றி வைத்ததாகவும், பின்னர் மீண்டும் ஸ்பாவுக்குச் சென்று செயின் குறித்து கேட்ட போது ஊழியர்கள் அலட்சியமாக பதிலளித்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

மயிலாப்பூர் காவல் நிலையம்
மயிலாப்பூர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 8:38 PM IST

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சென்னை: ஸ்பாவில் மசாஜ் செய்ய சென்ற போது, தாலி செயினை மறந்து வைத்துவிட்டு வந்ததாகவும், அது குறித்து மீண்டும் அங்கு போய் கேட்ட போது ஊழியர்கள் அலட்சியமாக பதில் அளித்ததாகவும் நடிகை வினோதினி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

சென்னை திருவான்மியூர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் திரைப்பட நடிகை வினோதினி (51). இயக்குநர் பாலு மகேந்திராவின் 'வண்ண வண்ண பூக்கள்' என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர். தமிழ், மலையாளம், கன்னட மொழிகளில் முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்துள்ளார். மேலும், தொலைக்காட்சி தொடர்களிலும் நடித்தவர்.

இந்த நிலையில், இவர் கடந்த மாதம் 7 ஆம் தேதி ஆழ்வார்பேட்டை சி.ஐ.டி. காலனியில் உள்ள ஸ்பா ஒன்றுக்கு சென்றுள்ளார். அங்கு மசாஜ் செய்வதற்காக தனது 15 கிராம் எடையுள்ள தாலி செயினை கழற்றி வைக்குமாறு ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதையடுத்து வினோதினி தனது தாலி செயினை கழற்றி வைத்து விட்டு மசாஜ் செய்து கொண்டார். அப்போது அவரது கணவரின் உறவினர் ஒருவர் உயிரிழந்ததால், துக்க நிகழ்வுக்காக அவசரமாக ஸ்பாவில் இருந்து புறப்பட்டுச் சென்றதாகவும், அப்போது தாலி செயினை எடுத்து செல்ல மறந்துவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இரண்டு நாட்கள் கழித்து, கடந்த மாதம் 9 ஆம் தேதி மீண்டும் ஸ்பாவுக்குச் சென்ற வினோதினி, தனது தாலி செயினை கேட்டுள்ளார். ஆனால், தாலிச் செயின் அங்கு இல்லை என ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

துக்க நிகழ்வு காரணமாக உடனடியாக புகார் அளிக்க முடியாத நிலையில் இருந்த நடிகை வினோதினி, நேற்று மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் தாலி செயின் தொடர்பாக புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில் காவல் துறையினர் சி.எஸ்.ஆர். பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சம்பவம் கடந்த மாதம் 7 ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், நேற்று புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, திரைப்பட நடிகை வினோதினி தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் இன்று வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், தான் சென்ற ஸ்பாவில் தாலி செயினை கழற்றி வைத்ததாகவும், பின்னர் மீண்டும் ஸ்பாவுக்குச் சென்று செயின் குறித்து கேட்ட போது ஊழியர்கள் அலட்சியமாக பதிலளித்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், பெண்கள் யாரும் ஸ்பாக்களுக்குச் செல்லும் போது விலைமதிப்பற்ற நகைகளை அணிந்து செல்ல வேண்டாம் என அவர் கண்ணீருடன் அதில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

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இந்த புகாரின் உண்மைத் தன்மை குறித்தும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மயிலாப்பூர் காவல் துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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