மகளை காணாமல் தவிக்கிறோம்; தயவு செய்து அவதூறு பரப்பாதீர்கள் - செஞ்சி சிறுமியின் தாய் வேதனை
குழந்தையை நானே வேறு ஒருவரிடம் கொடுத்துவிட்டதாகவும், பணத்துக்காக விற்றுவிட்டதாகவும் சிலர் கூறுவது மிகுந்த வேதனையை ஏற்படுத்துவதாக தாய் பவானி வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 3, 2026 at 4:03 PM IST
விழுப்புரம்: மகள் காணாமல் போன விவகாரத்தில் தங்களைப் பற்றி சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வருவதாக மாயமான செஞ்சி சிறுமியின் தாய் பவானி வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே உள்ள ஆலம்பூண்டி கிராமத்தை சேர்ந்த வடிவேலு - பவானி தம்பதியின் இளைய மகள் ஹேமலதா. இவர் கடந்த 11-ம் தேதி இரவு, தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடி முடித்து விட்டு வீட்டில் படுத்து உறங்கியுள்ளார். மறுநாள் காலை அவர் வீட்டில் இருந்து மாயமானார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சிறுமியின் பெற்றோரும், உறவினர்களும் பல இடங்களில் தேடியும் சிறுமி கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து, சிறுமியின் பெற்றோர் கொடுத்த புகாரின்பேரில், மாவட்டக் காவல் துறை சார்பில் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. ட்ரோன்கள், மோப்ப நாய்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்களின் உதவியுடன் தேடுதல் வேட்டை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
இதனிடையே, போலீஸ் விசாரணையில் எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லை எனக் கூறி கிராம மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. தற்போது சிபிசிஐடி போலீசார் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதனிடையே சிறுமி மாயமாகி 22 நாட்களுக்கு மேலான நிலையில் இதுவரை எந்தத் தகவலும் கிடைக்கவில்லை.
மகளைப் பிரிந்து தவித்து வரும் தாய் பவானி, தனது குழந்தையைப் பாதுகாப்பாக மீட்டுத் தருமாறு கண்ணீருடன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். சிறுமி காணாமல் போனது முதல் அவரது குடும்பத்தினர் கடும் மன உளைச்சலில் இருந்து வருகின்றனர். நாட்கள் கடந்தும் குழந்தை குறித்த எந்தத் தகவலும் கிடைக்காததால், அவர்கள் பெரும் வேதனையில் உள்ளனர்.
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இது குறித்து தாய் பவானி கூறுகையில், "கூலி வேலைக்குச் சென்று தான் குடும்பத்தை நடத்தி வந்தோம். மகள் காணாமல் போனதிலிருந்து வேலைக்கு செல்ல முடியவில்லை. உணவுக்கே சிரமப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து நடைபெறும் விசாரணையால் மன அழுத்தம் அதிகரித்துள்ளது.
மகள் காணாமல் போன விவகாரத்தில் எங்களை பற்றி சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. குழந்தையைத் நானே வேறு ஒருவரிடம் கொடுத்துவிட்டதாகவும், பணத்துக்காக விற்றுவிட்டதாகவும் சிலர் கூறுவது மிகுந்த வேதனையை ஏற்படுத்துகிறது.
இதன் காரணமாக ஊடகங்களுக்கு பேட்டி அளிப்பதையே தவிர்த்து வருகிறேன். அதே நேரத்தில், எங்களுக்கு ஆதரவாகக் குரல் கொடுக்கும் ஊடகங்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். சிறுமியைக் கண்டுபிடிக்க சிபிசிஐடி போலீசார் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகின்றனர்" என்றார்.