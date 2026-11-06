தீபாவளி பண்டிகை எதிரொலி - சென்னை விமான நிலையத்தில் உள்நாட்டு விமான கட்டணங்கள் கணிசமாக அதிகரிப்பு
சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்குள் மதுரை, திருச்சி, கோவை, தூத்துக்குடி, சேலம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு இயக்கப்படும் விமானங்களில் கட்டணங்கள் உயர்ந்துள்ளன.
Published : November 6, 2026 at 8:19 AM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகை எதிரொலியாக சென்னை விமான நிலையத்தில் உள்நாட்டு விமான கட்டணங்கள் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன.
தீபாவளி பண்டிகை வரும் 8ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. ஆண்டுதோறும் இப்பண்டிகையை கொண்டாட வெளியூர்களில் வசிக்கும் பெரும்பாலானோர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுப்பது வழக்கம். குறிப்பாக, சென்னை போன்ற மெட்ரோ நகரங்களிலிருந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதுண்டு. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட பொதுமக்கள் பலர் தங்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்ல தொடங்கியுள்ளனர்.
இதற்காக ரயில்வே துறை, சிறப்பு ரயில்களை இயக்குகின்றன. அதே போல் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து துறையும் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்கத் தொடங்கியுள்ளது. சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் பேருந்துகள் மூலம் பயணிகள் இன்று முதலே தங்களது ஊர்களுக்கு செல்லத் தொடங்கியுள்ளனர்.
ஆனால் ரயில், பேருந்து, கார் போன்றவைகளில் பல மணி நேரம் பயணிக்க வேண்டி இருப்பதோடு, போக்குவரத்து நெரிசல்களிலும் சிக்கித் தவிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. இதனை கருதி பயணிகள் பலர் ஓரிரு மணி நேரங்களில் தங்களது சொந்த ஊர்களை அடைய விமான பயணங்களை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.
இதனால் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்குள் மதுரை, திருச்சி, கோவை, தூத்துக்குடி, சேலம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு இயக்கப்படும் விமானங்களில் கட்டணங்கள் உயர்ந்துள்ளன.
அதன்படி,
- சென்னை - மதுரைக்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ. 4,730 என இருக்கும் நிலையில், இன்றைய கட்டணம் ரூ. 16,700 ஆகவும், நாளைய கட்டணம் ரூ. 12,600 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
- சென்னை - திருச்சிக்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ. 4,640 என இருக்கும் நிலையில், இன்றைய கட்டணம் ரூ. 14,683 ஆகவும், நாளைய கட்டணம் ரூ. 14,600 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
- சென்னை - கோவைக்கு சாதாரண நாள் கட்டணம் ரூ. 4,180 என இருக்கும் நிலையில், இன்றைய கட்டணம் ரூ. 14,607ஆகவும், நாளைய கட்டணம் ரூ. 7,233 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
- சென்னை - தூத்துக்குடிக்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ. 5,780 என இருக்கும் நிலையில், இன்றைய கட்டணம் ரூ. 17,053ஆகவும், நாளைய கட்டணம் ரூ. 17,100 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
- சென்னை - சேலம் இடையே சாதாரண கட்டணம் ரூ. 3,030 ஆக இருக்கும் நிலையில் நாளைய கட்டணம் ரூ. 12,506ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதே போல வட மாநிலங்களிலுக்கு செல்லும் விமானங்களிலும் கட்டணங்கள் கணிசமாக உயர்ந்திருக்கின்றன. ஆனாலும் பயணிகள் கட்டண உயர்வை பொருட்படுத்தாமல் விமானங்களில் தொடர்ந்து பயணம் செய்து வருகின்றனர்.