மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிடம் பாலியல் அத்துமீறல்; இளைஞரை கடித்து விரட்டிய நாய்கள் - வெளியான சிசிடிவி காட்சி
சிசிடிவி காட்சியின் அடிப்படையில் கணேஷ் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த பூபதி என்ற இளைஞரை துடியலூர் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : September 3, 2026 at 10:16 PM IST
கோவை: மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்ற இளைஞரை, நாய்கள் கடித்து குதறிய சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது.
கோவை மாவட்டம் துடியலூர் அருகே அசோகபுரம் பகுதியில் நேற்று இரவு ஒரு பெட்டிக்கடைக்கு மர்ம நபர்கள் தீ வைத்து விட்டதாக துடியலூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் வந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளைக் கொண்டு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
இந்நிலையில், அந்த சிசிடிவி காட்சியில், இன்று அதிகாலை 2 மணியளவில் அங்குள்ள ரயில்வே மேம்பாலம் சாலையில், மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவர் அமர்ந்திருந்ததும், அப்போது அந்த வழியாக மது போதையில் வந்த இளைஞர் ஒருவர், அந்த பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்ற காட்சிகளும் பதிவாகி இருந்தது.
மேலும், தன்னை நோக்கி இளைஞர் நெருங்குவதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அப்பெண் சத்தம் போட்டு கத்தியுள்ளார். அப்போது சாலையில் சுற்றித்திரிந்த நாய்கள் இளைஞரை பார்த்து குரைத்தும், கடித்தும் பாலியல் வன்கொடுமையில் இருந்து பெண்ணை காப்பாற்றியுள்ளது. மேலும், நாய்களின் தாக்குதலில் இருந்து இளைஞர் தப்பித்து ஓடுவதும் அந்த சிசிடிவி காட்சியில் பதிவாகி இருந்தது.
இந்நிலையில், சிசிடிவி காட்சியின் அடிப்படையில் கணேஷ் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த பூபதி என்ற இளைஞரை துடியலூர் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி தற்போது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.