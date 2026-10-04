ஒரத்தநாட்டில் நடைபெற்ற நாய்கள் கண்காட்சி; 200-க்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் பங்கேற்பு
இக்கண்காட்சி அரங்கில் நாய்களுக்கான காப்பீடு நிறுவனம், நாய்களின் உணவு வகைகள், உடைகள், ரோப், அழகு பொருட்கள், கூண்டு ஆகிய பொருட்களை கொண்ட அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
Published : October 4, 2026 at 8:03 PM IST
தஞ்சாவூர்: ஒரத்தநாட்டில் நடைபெற்ற நாய்கள் கண்காட்சியில் 200-க்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் பங்கேற்றன.
தஞ்சாவூர் மாவட்ட விலங்குவதை தடுப்புச் சங்கம், கால்நடை பராமரிப்புத்துறை, ஒரத்தநாடு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் சார்பில் ஒரத்தநாடு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் நாய்கள் கண்காட்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது. இந்த கண்காட்சியை மாவட்ட வருவாய் கோட்டாட்சியர் நித்யா குத்து விளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த கண்காட்சியில் கிரேடன், டாபர் மேன், ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு, கன்னி, சிப்பிப்பாறை, ராஜபாளையம், கோம்பை, பொமேரியன் உள்ளிட்ட 200-க்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன. மேலும் இக்கண்காட்சியில் வெவ்வேறு இன நாய்களை காட்சிப்படுத்துதல், பொது உடல் பரிசோதனை, நாய்களுக்கான ஊட்டச்சத்து ஆலோசனை, கைவிடப்பட்ட சமூக நாய்களை தத்தெடுத்தல், இலவச வெறி நோய் தடுப்பூசி முகாம் மற்றும் சிறந்த நாய்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான போட்டிகள், விழிப்புணர்வு குறும்படம் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
இக்கண்காட்சியில் இடம்பெற்ற நாய்களின் பராமரிப்பு, தடுப்பூசி போடுதல், சொல்திறன் கேட்பது, உடல்வாகு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பப்பி, ஜீனியர் என நாய்கள் நடுவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நாய்களின் உரிமையாளர்களுக்கு பரிசு கோப்பையும் சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது.
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மேலும் இக்கண்காட்சி அரங்கில் நாய்களுக்கான காப்பீடு நிறுவனம், நாய்களின் உணவு வகைகள், உடைகள், ரோப், அழகு பொருட்கள், கூண்டு ஆகிய பொருட்களை கொண்ட அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு விற்பனை நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் கண்ணன் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
இதுகுறித்து நீடாமங்கலத்தை சேர்ந்த மோகன் குமார் கூறுகையில், ”நீடாமங்கலத்தில் இருந்து ஒரத்தநாட்டில் நடைபெறும் நாய்கள் கண்காட்சிக்காக முதல் முறையாக வந்துள்ளேன், நாய்கள் மனிதனுடன் இணைந்து 5 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை பயணிக்கிறது. நாய்களை வளர்ப்பதன் மூலம் மன ரீதியாக ரிலாக்ஸாகவும் மனித நேயத்துடனும் இருப்போம் என்று நிறைய ஆய்வுகள் கூறுகிறது.
நாய்கள் வீட்டிற்கு காவலாகவும் உள்ளது, நாய்களுக்கு முறையான உணவு, தடுப்பூசி வழங்கினால் நீண்ட நாட்களுக்கு உயிர் வாழும். நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி, இனப்பெருக்கம் இல்லாமல் கருத்தடை ஆபரேஷன் ஆகியவை சிறந்த முறையாக இருக்கும். அதை சாகடிப்பது தவறான முறையாகும். நாய்களை வெறுக்காமல் செல்லப்பிராணியாக வீட்டில் வளர்க்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.