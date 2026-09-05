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இரும்பு கம்பியால் அடித்து கொல்லப்பட்ட நாய்; சடலத்தோடு மனு அளிக்க வந்த விலங்கு நல ஆர்வலரால் பரபரப்பு

நாய் மீது தாக்குதலில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது போலீசார் உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்து, கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொல்லப்பட்ட நாயின் சடலத்துடன் ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்த விலங்கு நல ஆர்வலர்கள்
கொல்லப்பட்ட நாயின் சடலத்துடன் ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்த விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 7:30 PM IST

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நெல்லை: மேலப்பாளையம் பகுதியில் நாய் ஒன்று இரும்புக் கம்பியால் கொடூரமாக அடித்துக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் விலங்கு நல ஆர்வலர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும், கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெல்லை மேலப்பாளையம் வடக்கு தைகா தெருவில், கருப்பு நிற பெண் நாய் ஒன்று தலை மற்றும் கால்களில் பலத்த காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருப்பதாக 'பீப்பிள் ஃபார் அனிமல்ஸ்' என்ற அமைப்பினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற விலங்கு நல ஆர்வலர்கள், படுகாயமடைந்த நாயை மீட்டு சிகிச்சை அளிக்க முயன்றனர். ஆனால், பலத்த காயமடைந்திருந்த அந்த நாய் சிகிச்சை பலனின்றி துடிதுடித்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தது.

விசாரணையில், அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சிலர் அந்த நாயை இரும்பு கம்பியால் மிகக் கொடூரமாக தாக்கியது தெரிய வந்தது. இச்சம்பவம் குறித்து 'இந்திய சட்ட உரிமை மற்றும் ஊழல் தடுப்பு இயக்கம்' மற்றும் 'பீப்பிள் ஃபார் அனிமல்ஸ்' அமைப்பின் சார்பில் போலீசாரிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டது.

அந்த மனுவில், "மேலப்பாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சமீபகாலமாக சில இளைஞர்கள் போதை வஸ்துகளைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு, நள்ளிரவு நேரங்களில் இரும்புக் கம்பிகளுடன் சுற்றித் திரிகின்றனர். அவர்கள் சாலையில் செல்லும் வாயில்லா ஜீவன்களைக் கொடூரமாகத் தாக்குவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். இதற்கு முன்பும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் இப்பகுதியில் நடந்துள்ளன.

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இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது போலீசார் உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்து, கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இனி வரும் காலங்களில் இதுபோன்ற கொடூர சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுக்க வேண்டும்" என்று அந்த மனுவில் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

இதைத்தொடர்ந்து, நாய்களை கொடூரமாக தாக்கும் சம்பவங்களை தடுத்து நிறுத்த கோரி உயரிழந்த நாயின் உடலுடன் விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு மனு அளிக்க வந்தனர். இதனால், அங்கு சில மணி நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.

TAGGED:

நாய்
கொடூரமாக கொல்லப்பட்ட நாய்
ANIMAL WELFARE ACTIVIST
DOG BRUTALLY KILLED
DOG BRUTALLY KILLED IN NELLAI

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