திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் முதியவரை கடித்த நாய்; ரூ.100 கட்டணம் செலுத்தி தரிசிக்க காத்திருந்தபோது சோகம்!
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசாமி கோயில் உள் பிரகாரத்தில் நாய் எப்படி நுழைந்தது? என்ற கேள்வி பக்தர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
Published : November 9, 2025 at 5:19 PM IST
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் பக்தர் ஒருவரை நாய் கடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக திகழ்கிறது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில். இந்த கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். குறிப்பாக, திருவிழா நாட்கள் மற்றும் தொடர் விடுமுறை தினங்களில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வருகை தருவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், நேற்று (நவ.8) சனிக்கிழமை விடுமுறை என்பதால், திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியுள்ளது. இந்நிலையில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே டானா பகுதியை சேர்ந்த முத்துராமன் (60) என்ற முதியவர், தனது உறவினர்களுடன் திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசனம் செய்ய வந்துள்ளார்.
அவர்கள் அனைவரும் 100 ரூபாய் சிறப்பு கட்டண சாமி தரிசன வரிசையில் டிக்கெட் எடுத்து கோயிலுக்குள் சென்றுள்ளனர். நீண்ட வரிசையில் தரிசனத்திற்காக காத்திருந்த நிலையில் வயது முதிர்வு காரணத்தால் முத்துராமன் ஆங்காங்கே அமர்ந்து அமர்ந்து தரிசனம் செய்ய சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது கோயிலின் உள் பிரகாரத்தில் படுத்திருந்த ஒரு நாய் முத்துராமனை காலில் கடித்துள்ளது. இதனால் அவருக்கு காலில் ரத்தம் கொட்டியுள்ளது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர், உடனடியாக கோயில் நிர்வாகத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அந்த தகவலின் அடிப்படையில் வந்த கோயில் பணியாளர்கள் முத்துராமனை மீட்டு சிகிச்சைக்காக திருச்செந்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. பின்னர், அடுத்த 8 மணி நேரத்திற்குள் அடுத்த தடுப்பூசி போட வேண்டும் என்று கூறியதால் உடனடியாக அவர் அங்கிருந்து சொந்த ஊரான டானாவிற்கு வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் இன்று (நவ.9) காலையில் அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்ந்துள்ளார்.
ஏற்கனவே ரேபிஸ் பிரச்சனை இருந்து வரும் சூழலில் முத்துராமனுக்கு கூடுதல் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்று கூறிய மருத்துவர்கள், அவரை உள்நோயாளிகள் பிரிவில் அனுமதித்துள்ளனர். மேலும், கோயில் உள் பிரகாரத்திற்கு நாய் எப்படி நுழைந்தது? என்ற கேள்வி பக்தர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. சமீபகாலமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் தெருநாய் தொல்லை அதிகரித்து வரும் நிலையில் கோயிலில் முதியவர் ஒருவரை நாய் கடித்த சம்பவம் தரிசனத்திற்கு வரும் பக்தர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.