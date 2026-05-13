கியர் வண்டி ஓட்டத் தெரியாது; ஸ்கூட்டிகளை மட்டுமே குறிவைத்த பலே திருடன்

கடந்த 15 வருடங்களில் ஹரிகரன் 150-க்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களை திருடியுள்ளார். அவருக்கு கியர் வைத்த வாகனம் ஓட்டத் தெரியாது என்பதால் ஸ்கூட்டி மாடல் வாகனங்களை மட்டுமே திருடி வந்துள்ளார்.

கைதான ஹரிகரன் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 13, 2026 at 7:06 PM IST

சென்னை: தாம்பரம் பகுதியில் ஸ்கூட்டி வாகனங்களை மட்டுமே குறிவைத்து திருடிய நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

மேற்கு தாம்பரம் கல்யாணசுந்தரம் தெருவை சேர்ந்த நிர்மல் சக்கரவர்த்தி (40) என்பவர் இரு தினங்களுக்கு முன்பு தாம்பரம் பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள ஹோட்டல் அருகே தனது இரு சக்கர வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு வேலைக்கு சென்று விட்டு மாலை திரும்பி வந்து பார்த்துள்ளார். அப்போது அவருடைய இருசக்கர வாகனம் காணாமல் போயிருப்பது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து தாம்பரம் குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் சம்பவ இடத்தில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், ஒரு முதியவர் இருசக்கர வாகனத்தின் லாக்கை உடைக்காமல் லாவகமாக திறந்து வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்றது தெரியவந்தது. சிசிடிவி காட்சியில் பதியவாகி இருந்த அடையாளங்களை வைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்திய போது, பல வருடங்களாக ஸ்கூட்டி மாடல் இருசக்கர வாகனத்தை மட்டுமே குறிவைத்து திருடும் ஹரிகரன் (61) என்பது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, ஊரப்பாக்கத்தில் உள்ள அவருக்கு வீட்டுக்குச் சென்று தாம்பரம் குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரித்த போது, அவர் வீட்டில் தங்குவதில்லை என்றும், வேறு எங்கோ தங்கி பணி புரிகிறார் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

இதேபோல், அடுத்தடுத்து 3 ஸ்கூட்டி மாடல் இருசக்கர வாகனங்கள் காணவில்லை என தாம்பரம் காவல் நிலையத்திற்கு புகார்கள் வந்தன. 3 வாகனங்களையும் ஒருவரே திருடி இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தில் தாம்பரம் உதவி ஆணையர் நெல்சன் உத்தரவின் பெயரில் தாம்பரம் குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் தலைமையில் தனிபடை அமைத்து, ஹரிகரனை தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.

இந்தநிலையில் ஹரிகரன் தாம்பரம் பகுதியில் சுற்றி திரிவது தெரியவந்து, அவரை கண்டுபிடித்து போலீசார் கைது செய்து விசாரித்தனர்.

விசாரணையில், ஹரிகரன் கடந்த 15 வருடங்களுக்கு முன்பு சானிடோரியம் ரயில் நிலையத்தில் கடை வைத்து நடத்தி வந்ததும், தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்பட்டதால் ஸ்கூட்டியை திருடி விற்றதும் தெரியவந்துள்ளது. பின்னர், இரு சக்கர வாகனங்களை திருடுவதையே தனது தொழிலாகவும் ஹரிஹரன் மாற்றிக் கொண்டுள்ளதும் தெரியவந்தது.
பல வருடங்களாக, ஸ்கூட்டி மாடல் இருசக்கர வாகனத்தை மட்டும் குறி வைத்து ஹரிகரன் திருடி வந்துள்ளார்.

நான்கு மாதத்திற்கு முன்பு மறைமலைநகர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் இருசக்கர வாகன திருட்டு வழக்கில் கைதாகி சிறைக்குச் சென்று 45 நாட்களுக்குப் பிறகு ஹரிகரன் வெளியே வந்ததுள்ளார்.

இதேபோல் சிட்லபாக்கம், சேலையூர் காவல் நிலையம் எல்லைகளிலும் இருசக்கர வாகனங்களை திருடிய வழக்கில் கைதாகி அவர் சிறைக்கு சென்றுள்ளதும் தெரியவந்தது. அவரை போலீசார் கைது செய்தபோதெல்லாம் அவரிடம் இருந்து 10 இருசக்கர வாகனங்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

கடந்த 15 வருடங்களில் ஹரிகரன் 150-க்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களை திருடியிருப்பதும், இவருக்கு கியர் வைத்த இருசக்கர வாகனம் ஓட்டத் தெரியாது என்பதால் ஸ்கூட்டி மாடல் வாகனங்களை மட்டுமே திருடி வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.

இருசக்கர வாகனங்களின் லாக்கை உடைத்து திருடினால், வாகனத்தை விற்கும்பொழுது அதை சரி செய்து தர வேண்டும் என்பதால், லாக்கை உடைக்காமல் நூதனமாக திருடி வந்துள்ளார். திருடிய ஸ்கூட்டி வாகனங்களை 3 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 5 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மட்டுமே விற்று, அந்த பணத்தில் வாழ்ந்து வந்தார் என்றும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

