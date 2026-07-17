பாராசிட்டமாலில் ஆல்கஹால்? - பரவும் வதந்தி குறித்த 10 சந்தேகங்கள் மற்றும் விளக்கம்
பாராசிட்டமால் மருந்து குறித்து பொதுமக்கள் பலருக்கு பல சந்தேகங்களும், கேள்விகளும் இருக்கும். அந்த சந்தேகங்களை முழுமையாக தீர்க்கும் பொருட்டே, மருத்துவரின் பதில்களை தாங்கி இந்த கட்டுரை வெளியிடப்படுகிறது.
Published : July 17, 2026 at 4:35 PM IST
BY J. Jackson Singh
சென்னை: குழந்தைகளுக்கான பாராசிட்டமால் மருந்துகளில் 95 சதவீதம் ஆல்கஹால் கலந்திருப்பதாக வாட்ஸ்ஆப் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவும் தகவலுக்கு, தமிழக சுகாதாரத்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.
குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல், சளி ஏற்பட்டால் மருத்துவர்கள் முதலில் பரிந்துரைப்பது, பாராசிட்டமால் மருந்துகளை தான்.
மருத்துவர்களின் பரிந்துரையின் படி, குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பாராசிட்டமால் மருந்தை கொடுத்தால் குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல் அறிகுறைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடும்.
பலர், மருத்துவர்களின் பரிந்துரை இல்லாமலேயே, பாராசிட்டமால் மருந்துகளை வாங்கி பயன்படுத்துவதையும் பார்த்திருக்கிறோம்.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஏதாவது ஒரு வீட்டிற்கு சென்று தேடினால் கூட, எது கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, நிச்சயம் பாராசிட்டமால் கிடைத்துவிடும் என சொல்லும் அளவிற்கு அந்த மருந்தின் புழக்கம் காணப்படுகிறது.
அச்சத்தை விதைத்த 'ஆல்கஹால்' வதந்தி
நிலைமை இப்படி இருக்கையில், குழந்தைகளுக்கான பாராசிட்டமால் மருந்தில் ஆல்கஹால் கலந்திருப்பதாக, அதுவும் 95 சதவீதம் கலந்திருப்பதாக ஒரு தகவல் வந்தால் யாருக்குத்தான் பயம் வராது?
அவ்வளவுதான். அனைவரும் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் மருத்துவர்களாக மாறி, பாராசிட்டமால் தொடர்பான தங்கள் கருத்துகளை சமூக வலைதளங்களில் அள்ளி வீச தொடங்கி விட்டனர்.
அதிலும், பாராசிட்டமால் சிரப்பில் அளவுக்கு அதிகமாக ஆல்கஹால் கலந்திருப்பதால்தான், அதை குடித்ததும் குழந்தைகள் தூங்கிவிடுவதாக பல தரப்பினரும் குற்றம்சாட்ட தொடங்கிவிட்டனர். பாராசிட்டமாலை தடை செய்ய வேண்டும் எனவும் பலர் ஆவேசமாக குரல் எழுப்ப தொடங்கிவிட்டனர்.
ஆனால், இந்த தகவலில் இருக்கும் உண்மைத்தன்மை எவ்வளவு? இத்தனை சதவீதம் ஆல்கஹாலை கலந்து குழந்தைகளுக்கு மருந்து தயாரிக்க அரசு எப்படி அனுமதி கொடுத்திருக்கும்? என பலரும் சிந்திக்க மறந்துவிட்டனர்.
விளக்கம் அளித்த சுகாதாரத்துறை
இந்நிலையில்தான், இதுதொடர்பாக தமிழக சுகாதாரத்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதாவது, குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் பாராசிட்டமால் மருந்துகள் சரியான விகிதத்திலேயே தயாரித்து வழங்கப்படுவதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
பாராசிட்டமால் மருந்தை எளிதில் கரைக்கவே ஆல்கஹால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஆல்கஹாலின் அளவு 10 சதவீதம் என்ற வரம்பிற்குள் தான் இருக்கும்.
உதாரணமாக, 60 மி.லி. அளவு கொண்ட மருந்து பாட்டிலில் 10 சதவீதம் அதாவது 6 மி.லி. அளவில்தான் ஆல்கஹால் பயன்பாடு இருக்கும்.
அது என்ன '95% ஆல்கஹால்'?
'95% ஆல்கஹால்' என பாராசிட்டமால் மருந்துகளின் லேபிளில் இருப்பது, இத்தனை சதவீதம் ஆல்கஹால் கலந்திருப்பதாக அர்த்தம் இல்லை.'95% ஆல்கஹால்' என்பது அதன் தூயத்தன்மையை (Purity) குறிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் சொல்.
புரியும்படி சொல்ல வேண்டுமென்றால், தூய்மையான தங்கத்தை 24 காரட் எனக் குறிப்பிடுவது போலவே, தூய்மையான ஆல்கஹாலை '95% ஆல்கஹால்'என்ற குறியீட்டால் சுட்டப்படுகிறது.
எனவே, உண்மைத்தன்மை தெரியாமல் பாராசிட்டமால் குறித்து யாரும் தவறான தகவலை பரப்ப வேண்டாம் என சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
பாராசிட்டமால் - 10 முக்கிய கேள்விகளும், மருத்துவரின் பதில்களும்!
சுகாதாரத் துறை விளக்கம் அளித்துவிட்ட போதிலும், ஆல்கஹால் என்ற சொல்லினை மதுபானத்தை குறிக்க நாம் பொதுவாக பயன்படுத்துவதால், பொதுமக்களில் சிலருக்கு இன்னும் இதுகுறித்து ஐயம் இருக்கலாம்.
ஆல்கஹால் உடலுக்கு கெடுதல் எனும் போது, குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்படும் மருந்தில், சிறிதளவு அது சேர்ந்தாலும் கேடு விளைவிக்காதா என்ற கேள்வியும் எழலாம்.
அதுமட்டுமின்றி, பாராசிட்டமால் மருந்து குறித்து நம் மனதில் இன்னமும் பல சந்தேகங்களும், கேள்விகளும் இருக்கும்.
ஆதலால், அப்படியான பாராசிட்டமால் குறித்த 10 பொதுவான கேள்விகளை தொகுத்து, சிவகங்கையை சேர்ந்த பொதுநல மருத்துவர் டாக்டர் ஏ.பி. ஃபரூக் அப்துல்லாவிடம் கேட்டு பதில்களை பெற்றுள்ளோம். இதோ அந்த கேள்விகளும், பதில்களும் உங்கள் பார்வைக்கு.
கேள்வி: பாராசிட்டமால் மருந்து என்றால் என்ன?
பதில்: உடல் ஜுரமோ, காய்ச்சலோ, லேசான உடல் வலியோ இருக்கும் போது, மருத்துவர்கள் பாராசிட்டமால் மருந்துகளை பரிந்துரைப்பார்கள். இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும் போது காய்ச்சல் குறையும். மேலும், லேசான வலி நிவாரணியாகவும் (Pain Killer) இது செயல்படும். அதனால் தலைவலி, லேசான காய்ச்சல், லேசான உடல் வலி ஆகியவற்றை நீக்கும் பொதுவான ஒரு மருந்தாக பாராசிட்டமால் பயன்படுகிறது.
கேள்வி: பாராசிட்டமால் மருந்து நம் உடலில் எப்படி வேலை செய்கிறது?
பதில்: பாராசிட்டமால் மருந்து நம் உடலில் எப்படி செயல்படுகிறு என்பதை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமது மூளையில் ஹைபோதலாமஸ் (Hypothalamus)என்ற ஒரு மையம் உள்ளது.
அந்த மையம்தான், நமது உடலின் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்தும் வேலையை செய்கிறது. பாராசிட்டாமலை நாம் உட்கொள்ளும் போது, அந்த மருந்து 'ப்ராஸ்டாகிளான்டின்ஸ்' (Prostaglandins) என்கிற வலி மற்றும் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சுரப்பை குறைக்கிறது.
இதனால்தான், பாராசிட்டமாலை உட்கொள்ளும் போது காய்ச்சல் குறைந்து சட்டென வியர்ப்பது, வலி மற்றும் வீக்கம் குறைவது போன்ற செயல்பாடுகள் நடக்கின்றன.
கேள்வி: பாராசிட்டமால் மருந்துகளில் குறைந்த அளவே ஆல்கஹால் பயன்படுத்தப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது. அப்படி அதில் ஆல்கஹால் கலக்கப்படுவது ஏன்?
பதில்: பாராசிட்டமால் பொதுவாக திண்ம நிலையில் (Solid State) இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து. அதனால், குழந்தைகளுக்கு அதே வடிவத்தில் வழங்க முடியாது.
எனவே, அதை திரவ நிலையிலான சிரப் (Syrup) வடிவத்தில் நாம் மாற்ற வேண்டியுள்ளது. அப்படி சிரப்-ஆக மாற்ற, பாராசிட்டாமலை கரைக்க வேண்டும். அப்படியொரு கரைப்பானாக தான் ஆல்கஹால் பயன்படுகிறது. அதனால் சிறிதளவு ஆல்கஹால் பாராசிட்டமாலில் இருக்கிறது.
கேள்வி: குறைந்த அளவுதான் என்ற போதிலும், ஆல்கஹால் கலந்த மருந்தை குடிக்கும் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாதா?
பதில்: குழந்தைகளுக்கு வழங்கக்கூடிய பாராசிட்டமால் மருந்தில், எந்த அளவு ஆல்கஹால் கலக்கலாம் என்பதற்கு சட்ட வரைமுறைகள் இருக்கின்றன.
அதை கண்காணிப்பதற்காகவே தனியாக, மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் உள்ளது. எனவே, குறிப்பிட்ட அளவில்தான் ஆல்கஹாலை கலக்க முடியும்.
குழந்தைகளுக்கான பாராசிட்டமால் மருந்தில் 95% ஆல்கஹால் உள்ளதே என சிலர் கேட்கின்றனர். இதில் 95 சதவீதம் என்பது ஆல்கஹாலின் தரத்தை குறிக்கும் ஒரு அளவீடுதான். குழந்தைகளுக்கான பாராசிட்டமால் மருந்தில் 10 சதவீதம் மட்டுமே ஆல்கஹால் கலக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த அளவு, சட்ட வரைமுறைக்கு உட்பட்டு இருப்தால் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது.
கேள்வி: பாராசிட்டமால் மருந்துக்கும், ஆண்டி பயாடிக் (Anti Biotic) மருந்துக்கும் இடையேயான வேறுபாடு என்ன?
பதில்: சில வகை காய்ச்சலுக்கு ஆண்டி பயாடிக் மருந்தினை மருத்துவர்கள் பரிந்துரைப்பார்கள். இதனால் பாராசிட்டமாலும், ஆண்டி பயாட்டிக்கும் ஒன்றுதானா என மக்களுக்கு சந்தேகம் வருவது இயல்புதான்.
ஆனால், இரண்டு மருந்துகளுமே வெவ்வேறானவை. உடலில் ஏற்படும் பாக்டீரியா தொற்றுகளை அழிப்பதற்கு ஆண்டி பயாடிக் பயன்படுகிறது. இதனால் பாக்டீரியா தொற்றால் ஏற்பட்ட நோயில் இருந்து நோயாளி மீள்வதற்கு இந்த மருந்து உதவுகிறது.
கேள்வி: காய்ச்சல் ஏற்பட்டதுமே உடனுக்குடன் பாராசிட்டமால் மருந்தை தொடர்ந்து எடுத்துக் கொள்வதால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும்?
பதில்: பாராசிட்டமால் மட்டுமல்ல, எந்தவொரு மருந்தையும் மருத்துவர்களின் அறிவுரை இல்லாமல் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது. அப்படி ஒரு மருந்தை மருத்துவர்களின் அறிவுறுத்தல் இல்லாமல் தொடர்ந்தோ, அடிக்கடியோ எடுப்பது பாதிப்பை உண்டாக்கும்.
அதேபோல, குழந்தைகளுக்கு மருத்துவர் பரிந்துரைத்த டோஸ்களை, சரியான கால இடைவெளியில் கொடுப்பதிலும் பெற்றோர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
கேள்வி: குழந்தைகளுக்கு பாராசிட்டமால் மருந்து வாங்கும் போது என்னென்ன விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்?
பதில்: குழந்தைகளுக்கு பாராசிட்டமால் மருந்து வாங்கும் போது, அது சொட்டு மருந்தா (Drops) அல்லது சிரப்பா (Syrup) என்பதை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும்.
ஏனெனில், Drops-இல் அதிக அளவிலான டோஸ், குறைந்த அளவிலான மருந்தில் கலக்கப்பட்டிருக்கும். உதாரணமாக, ஒரு மில்லியிலேயே 100 மில்லிகிராம் பாராசிட்டமால் கலக்கப்பட்டிருக்கும்.
இதுவே சிரப்-இல் 5 மில்லிகிராம் டோஸில், 120 மில்லிகிராம் பாராசிட்டமால் கலந்திருக்கும். எனவே, மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்த அளவை சரியாக பார்த்து மருந்துகளை வாங்க வேண்டியது அவசியம்.
கேள்வி: பாராட்சிட்டமால் மருந்துகளால் கல்லீரல் பாதிப்பு ஏற்படும் என சொல்லப்படுகிறதே?
பதில்: பாராசிட்டமால் மருந்துகளால் பொதுவாக கல்லீரல் பாதிப்பு ஏற்படாது. உலகளாவிய அளவில் நீண்டகாலமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் பாதுகாப்பான மருந்துதான் பாராசிட்டமால்.
அதே சமயத்தில், மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்த அளவை விட அதிகமாக அந்த மருந்தை எடுக்கக் கூடாது. அதேபோல, 6 மணிநேர இடைவெளியில் பாராசிட்டமாலை உட்கொள்வதே சிறந்தது.
ஆனால், காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கிறது என்பதால் குறைந்த கால இடைவெளியில் பாராசிட்டமாலை எடுக்கக் கூடாது. அப்படி எடுத்து ஓவர் டோஸ் ஆகும் போது கல்லீரலில் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
கேள்வி: கர்ப்ப காலத்திலும், பாலூட்டும் காலத்திலும் பாராசிட்டமால் மருந்தை எடுத்துக் கொள்ளலாமா?
பதில்: கர்ப்பம் தரித்த பெண்களும், பாலூட்டும் தாய்மார்களும் பயமின்றி எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய பாதுகாப்பான மருந்துதான் பாராசிட்டமால்.
கர்ப்பம் தரித்த பெண்கள் இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும் போது, நஞ்சுக் கொடியை தாண்டி சென்று குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பை நிச்சயம் ஏற்படுத்தாது.
அதேபோல, தாய்ப்பாலிலும் கலந்து குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக சென்று சேராது. மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்த அளவில் எடுத்துக் கொள்வதால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது.
கேள்வி: காய்ச்சலுக்கு பாராசிட்டமால் மருந்தை எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போதே சிலர் மது அருந்துவதையும் பார்க்க முடிகிறது. இது எத்தகைய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்?
பதில்: இது ஒரு நல்ல கேள்வி. பொதுவாக, மதுவை கல்லீரல் தான் செரித்து வளர்சிதை மாற்றத்துக்கு உள்ளாக்கும். அதேபோல, பாராசிட்டமாலையும் வளர்சிதை மாற்றத்துக்கு உள்ளாக்குவது கல்லீரலே.
அப்படியிருக்கையில், மதுவையும், பாராசிட்டமாலையும் ஒருசேர எடுத்துக் கொண்டால் என்னவாகும்? கல்லீரலுக்கு அதிக வேலைப் பளு ஏற்படும். இதனால் கல்லீரலில் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே, பாராசிட்டமால் எடுக்கும் போது மது அருந்துவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
பாராசிட்டமாலை எடுத்துக்கொள்ளும் போது மட்டுமல்ல. எப்போதுமே மது அருந்துவதை தவிர்ப்பது நமது உடல்நலத்துக்கு மிகவும் நல்லது.