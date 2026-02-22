உடல் நலம் குன்றி மயங்கி விழுந்த பெண் யானை - 3ஆவது நாளாக மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை
உடல் நலம் குன்றிய பெண் யானைக்கு 3 ஆவது நாளாக தீவிர சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் கிரேன் இயந்திரம் மூலம் யானையை தூக்கி நிறுத்தி நடக்க வைக்கும் முயற்சியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்
ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் அடுத்த தாளவாடி மலைப் பகுதியில் உடல் நலம் குன்றி மயங்கி விழுந்த பெண் யானைக்கு 3 ஆவது நாளாக மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப் பகுதியில் ஏராளமான காட்டு யானைகள் நடமாடுகின்றன. இரவு நேரத்தில் வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறும் யானைகள் ஊருக்குள் நுழைந்து விவசாயிகள் பயிரிட்டுள்ள வாழை, கரும்பு, மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்களை சேதப்படுத்தும் நிகழ்வுகள் தொடர்ச்சியாக நடந்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பாக தாளவாடி மலைப் பகுதியில் உள்ள முதியனூர் கிராமத்தில், விவசாயி குருசாமி என்பவரது தோட்டத்திற்குள் சுமார் 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் யானை நுழைந்துள்ளது. அப்போது அந்த யானைக்கு திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டு மயக்கம் ஏற்பட்டு தரையில் படுத்துக் கொண்டது.
வெயிலின் தாக்கத்தால் யானை உடல் சோர்வு அடைந்த நிலையில், எழுந்திருக்க பலமுறை முயற்சித்தும் முடியவில்லை. இதனால் அதே இடத்தில் சுருண்டு படுத்துக்கொண்டிருந்தது.
இதை கண்ட அந்த பகுதி விவசாயிகள் உடனடியாக தாளவாடி வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து வனத் துறையினர், காட்டு யானையின் மீது தண்ணீர் பீய்ச்சி அடித்து அதனை ஆசுவாசப்படுத்தினர். பிறகு வனத் துறை கால்நடை மருத்துவர் சதாசிவம் தலைமையில் மருத்துவக்குழுவினர் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்ட யானைக்கு சிகிச்சை அளிக்க தொடங்கினர்.
இதனையொட்டி வெயிலின் தாக்கத்தை தணிக்கும் நடவடிக்கையாக யானையின் மீது அவ்வப்போது தண்ணீர் பீய்ச்சி அடித்து, வனத்துறையினர் வெப்பத்தை தணித்தனர். இன்று 3வது நாளாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், யானை சற்று உடல்நலம் தேறியதால் கிரேன் இயந்திரத்தின் மூலம் பெல்ட் பயன்படுத்தி காட்டு யானையை தூக்கி நிறுத்தி நடக்க வைக்கும் முயற்சியை வனத்துறையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சற்று உடல் நலம் தேறிய காட்டு யானை 2 நாட்களாக படுத்திருந்த நிலையில் தற்போது எழுந்து அமர்ந்துள்ளது. சிகிச்சையில் முன்னேற்றம் இருப்பதால் காட்டு யானை உடல் நலம் தேறி வருவதாகவும், யானையை வனப்பகுதிக்குள் அனுப்புவதற்கான முயற்சிகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவதாகவும் வனத்துறை மற்றும் கால்நடை மருத்துவ குழுவினர் தெரிவித்தனர். மேலும், சம்பவ இடத்தில் முகாமிட்டுள்ள வனத்துறை உயரதிகாரிகள் யானைக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் பணியை கண்காணித்து வருகின்றனர்.