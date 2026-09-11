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களி உருண்டையில் காயத்தை குணமாக்கும் மருந்து; பாகுபலி யானையை தீவிரமாக கண்காணிக்கும் மருத்துவர் குழு

பாகுபலி யானை தற்போது நல்ல சுறுசுறுப்புடன் இருப்பதாகவும், காயம் சிறிதாக இருப்பதால் பழங்கள் மற்றும் களி உருண்டை வாயிலாக மருந்து வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் வனத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வனப்பகுதியில் சுதந்திரமாக சுற்றி திரியும் பாகுபலி காட்டு யானை
வனப்பகுதியில் சுதந்திரமாக சுற்றி திரியும் பாகுபலி காட்டு யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 9:07 PM IST

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கோவை: யானைகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற மோதலில் காயமடைந்த பாகுபலி யானைக்கு களி உருண்டை வாயிலாக வனத்துறையினர் மருந்து வழங்கி வருவது வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

கோவை மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார வனப்பகுதிகளில் உலா வரும் காட்டு ஆண் யானை 'பாகுபலி'. பிரம்மாண்ட தோற்றம் மற்றும் நீண்ட தந்தங்களைக் கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால் இந்த பெயரை உள்ளூர் மக்கள் அந்த யானைக்கு சூட்டியுள்ளனர்.

மேலும், இதுவரை இந்த பாகுபலி யானை யாரையும் விரட்டவோ அல்லது தாக்கவோ முற்பட்டதில்லை என கூறப்படுகிறது. அத்துடன், கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பிற யானை கூட்டத்துடன் சேராமலும், அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் செல்லாமலும் அவ்வப்போது ஊருக்குள் உலா வந்துக் கொண்டிருக்கின்றது.

உணவில் காயத்தை ஆற்றும் மருந்தை வைக்கும் வனப்பாதுகாவலர்கள்
உணவில் காயத்தை ஆற்றும் மருந்தை வைக்கும் வனப்பாதுகாவலர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழலில் பாகுபலி யானைக்கும், வெறொரு காட்டு யானைக்கும் ஏற்பட்ட மோதலில், பாகுபலி யானையின் பின்புற வால் பகுதியில் தந்தத்தால் குத்தப்பட்ட காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, வனத்துறையினர் நான்கு குழுக்களாக பிரிந்து பாகுபலி யானையை இரவு பகலாக தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதோடு அதன் காயம் குணமாக சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

தற்போது வனத்துறை மற்றும் வன மருத்துவ குழுவினர் கண்காணிப்பின்கீழ் வேடர் காலனி அடுத்துள்ள வனப்பகுதியில் பாகுபலி யானை முகாமிட்டுள்ளது. அங்கு வைத்தே களி உருண்டைக்குள் காயத்தை குணப்படுத்தும் மருந்துகள் மற்றும் சத்து மாத்திரைகளை அந்த யானைக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. வன மருத்துவ குழுவினர் உணவுப்பொருட்கள் வாயிலாக கொடுக்கும் மருந்துகளை உட்கொண்டுவிட்டு அந்த யானை அங்கேயே வலம் வந்த வண்ணம் உள்ளது.

காயமுற்ற பாகுபலி யானைக்காக தயார் நிலையில் உள்ள உணவுகள்
காயமுற்ற பாகுபலி யானைக்காக தயார் நிலையில் உள்ள உணவுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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ஆகையால், பாகுபலி யானை வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறாமல் இருக்கவும், அதன் உடல் நிலையை கவனிக்கவும் கால்நடை மருத்துவர்கள் கொண்ட வனத்துறை குழு இரவு, பகல் பாராமல் தொடர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கடேஷ் பிரபு கூறுகையில், "காட்டு யானைகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் பாகுபலி யானையின் வால் பகுதியில் லேசான காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. வழக்கமான ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது இதனை வனப் பணியாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர்.

பின்னர், வன கால்நடை மருத்துவர் விஜயராகவன் தலைமையில் மருத்துவ குழு தயார் செய்யப்பட்டு, பாகுபலி யானையை கண்காணித்து வருகின்றனர். தற்போது நல்ல சுறுசுறுப்புடன் பாகுபலி யானை உள்ளது. காயம் சிறிதாக இருப்பதால் பழங்கள் மற்றும் களி உருண்டையில் வைத்து மருந்துகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. விரைவில் அதன் காயம் ஆறிவிடும். எனினும் யானை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

பாகுபலி யானை
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