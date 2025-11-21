கழுத்தில் 3 செ.மீ இறங்கிய கத்தி - சாதூர்யமாக அறுவை சிகிச்சை செய்து அகற்றிய அரசு மருத்துவர்கள்!
கழுத்து மூச்சுக்குழாயில் துளை போட்டு டிரக்கியோஸ்டமி மூலம் மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்டதுடன், ஆக்ஸிஜனும் அளிக்கப்பட்டது என மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 21, 2025 at 4:56 PM IST
சென்னை: 45 வயதான நபரின் கழுத்தில் இருந்து 3 செ.மீ கத்தியை அரசு மருத்துவர்கள் சாதூர்யமாக அறுவை சிகிச்சை செய்து அகற்றினர்.
கோயம்பேட்டில் வசித்து வரும் 45 வயதான ராமமூர்த்தி தனது குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக கடந்த 11 ஆம் தேதி தன்னைத் தானே கத்தியால் கழுத்தில் குத்திக் கொண்டார். அக்கம்பக்கத்தினர் உடனடியாக அவரை தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அங்கு மருத்துவர்கள் அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்த பின்னர், சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரை செய்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் காது, மூக்கு, தொண்டை பிரிவு மருத்துவர்களும் தயார் நிலையில் இருந்துள்ளனர். பின்னர் மருத்துவ பயனாளர் மருத்துவமனைக்கு வந்தவுடன் அவரை உடனடியாக பரிசோதனை செய்து கழுத்தில் குத்தி இருந்த கத்தியை அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றி உள்ளனர்.
இந்த அறுவை சிகிச்சை குறித்து சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் காது, மூக்கு, தொண்டை பிரிவின் இயக்குநர் அந்தோணி இருதய ராஜன் மற்றும் மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கரன், மயக்கவியல் நிபுணர் சந்திரசேகரன், காது மூக்கு தொண்டை பிரிவின் உதவி பேராசிரியர் விக்னேஷ் ராஜ் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாள்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது அவர்கள், ”சென்னை கோயம்பேட்டை சேர்ந்த ராமமூர்த்தி, கழுத்தில் குத்தப்பட்ட கத்தியுடன் கடந்த 11 ஆம் தேதி சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார். அவரை அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்த்து பரிசோதனை செய்தோம்.
அப்போது பரிசோதனையில் மூச்சு குழாய் மற்றும் உணவுக் குழாயில் சேதம் ஏற்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. மேலும் உடனடியாக காது, மூக்கு, தொண்டை பிரிவு மற்றும் மயக்கவியல் மருத்துவர்கள் இணைந்து அவருக்கு கழுத்தில் 3 சென்டி மீட்டர் அளவிற்கு உள்ளே இறங்கி இருந்த கத்தியை அகற்றி அறுவை சிகிச்சையை செய்தோம்.
கழுத்தில் கத்தி இருந்ததால் அவருக்கு மயக்க மருந்தை நேரடியாக கொடுக்க முடியவில்லை. எனவே கழுத்து மூச்சுக்குழாயில் துளை போட்டு டிரக்கியோஸ்டமி மூலம் மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்டதுடன், ஆக்ஸிஜனும் அளிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து மருத்துவர்கள் கத்தியை சுற்றியுள்ள பிற பகுதிகளில் ஏற்பட்டிருந்த சேதாரத்தை சரி செய்து விட்டு பின்னர், கத்தியை அறுவை சிகிச்சை செய்து அகற்றினோம்.
|இதையும் படிங்க: சமூக வலைதள நண்பர்களுக்கு வலி நிவாரண மாத்திரைகள் விற்பனை! 6 பேரை ’அலேக்’காக அள்ளிய போலீசார்!
மேலும் ரத்த நாளங்களில் ஏற்பட்டிருந்த காயங்களும் தையலிட்டு அடைக்கப்பட்டது. தற்போது மருத்துவ பயனளிக்கு மூக்கு வழியாக குழாய் மூலம் உணவு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மிகவும் சவாலான இந்த அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்துள்ளோம். இந்த அறுவை சிகிச்சை தனியார் மருத்துவமனையில் செய்திருந்தால் 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவாகி இருக்கும்” என தெரிவித்தனர். மேலும் சிகிச்சை முழுவதும் முதலமைச்சரின் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் மூலம் செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தனர்.