கருகலைப்பிற்கு எதிரான சபாநாயகரின் கருத்து - டாக்டர்கள் சங்கம் கவலை
நீட் மூலம் மருத்துவப் படிப்பை மேற்கொண்டவர்கள் கிராமப்புற மருத்துவ சேவைக்கு செல்லமாட்டார்கள் என பொருள்படும் தொனியில் அமைந்த அமைச்சரின் கருத்துக்கள் எதார்த்தத்திற்கு புறம்பானவை என்று டாக்டர்கள் சங்க பொதுச் செயலாளர் ரவிந்தரநாத் கூறியுள்ளார்.
Published : August 12, 2026 at 9:27 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரின் கருக்கலைப்பிற்கு எதிரான கருத்து, பெண்கள் உரிமையை பாதிக்கச் செய்யும் என சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னையில் சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ரவிந்தரநாத் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, “தமிழக அரசின் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் போன்று முக்கிய உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்கள், கருக்கலைப்புக்கு எதிரான கருத்துக்களை சொல்வது பெண்களின் இனப்பெருக்க உரிமைக்கு எதிராக உள்ளது.
பெண்களுக்கு சட்டம் வழங்கியுள்ள உரிமைகளுக்கு எதிரான கருத்துக்களை கூறுவது பெண்களுக்கு எதிரான செயல்பாடாகவே கருதப்படும். இதுபோன்ற கருத்துக்களை பேரவைத் தலைவர் வெளியிடுவதை கைவிட வேண்டும்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “மாநில அரசுகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மருத்துவ இடங்களுக்கு நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு வழங்கிட என்.எம்.சி சட்டம் போன்றவற்றில் திருத்தம் மேற்கொள்ள கோருவதற்கு பதிலாக, நீட் தேர்வையே அகில இந்திய அளவில் ரத்து செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு தீர்மானம் நிறைவேற்றியது.
தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கும், நிகர் நிலை மருத்துவப் பல்கலைக் கழகங்களுக்கும் சாதகமானதாகும். எப்படியாவது மருத்துவ இடத்தை பெற்றுவிட வேண்டும் என பண மூட்டைகளோடு அலையும் பணக்கார மாணவர்களின் விருப்பத்தை நிறைவு செய்வதாகும்.
தேசிய அளவில் நீட் ரத்தை கோருவது மாணவர் சேர்க்கையில் அரசுகளின் கட்டுப்பாடுகளை முழுமையாக நீக்கி முழுமையான சுதந்திரத்தை தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கும், நிகர் நிலை மருத்துவப் பல்கலைக் கழகங்களுக்கும் வழங்குவதாகும். நீட் ரத்து ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்ப மாணவர்களுக்கு நன்மை பயப்பதைவிட, தீமையையே அதிகம் பயக்கும். மீண்டும் ஏராளமான நுழைவுத் தேர்வுகளை எழுத வேண்டிய கடும் சுமையை மாணவர்களுக்கு வழங்கும். இது பிற்போக்கு நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்கும்.
இத்தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சட்டமன்றத்தில் உரையாற்றியது முரண்பாடுகள் மிக்கதாகவும், உண்மைக்குப் புறம்பானதாகவும் அமைந்திருக்கிருந்தது. அவரது பல வாதங்கள் ஏற்புடையவை அல்ல. அதையே காரணம் காட்டி தமிழ்நாட்டின் முக்கிய கோரிக்கையான நீட்டிலிருந்து விலக்கு வழங்குவதை ஒன்றிய அரசு நிராகரிக்கும் நிலையை உருவாக்கியுள்ளது.
குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் சுகாதார கட்டமைப்பை நீட் சிதைத்து வருகிறது. நீட் மூலம் மருத்துவப் படிப்பை மேற்கொண்டவர்கள் கிராமப்புற மருத்துவ சேவைக்கு செல்லமாட்டார்கள் என பொருள்படும் தொனியில் அமைந்த அமைச்சரின் கருத்துக்கள் எதார்த்தத்திற்கு புறம்பானவை.
நீட் மூலம் மருத்துவப் படிப்பை முடித்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் தற்பொழுது கிராமப்புற அரசு ஆரம்பச்சுகாதார நிலையங்களில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இது அரசுத் தரப்பின் வாதத்தை பொய்ப்பித்துவிட்டது. இத்தகு வாதங்கள் நீட் விலக்கு கோரும் நியாயத்தன்மையை வலுவிழக்கச் செய்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: NEET கலந்தாய்வில் தவறாக தேர்வு செய்த பிரிவை மாற்ற மாணவருக்கு வாய்ப்பு - உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு
தமிழ்நாடு அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இளநிலை, முதுநிலை, உயர் சிறப்பு மருத்துவ இடங்களுக்கு நீட் தேர்விலிருந்து நிரந்தர விலக்கு பெற சரியான நடவடிக்கைகளை எடுத்திட தமிழ்நாடு அரசு முன்வர வேண்டும்.
அரசு, தனியார் மருத்துவக்கல்லூரிகள் மற்றும் நிகர் நிலை மருத்துவப் பல்கலைக் கழகங்களில் ஏழை எளிய, அடித்தட்டு சமூக மாணவர்களின் சேர்க்கை விகிதம் வீழ்ச்சி அடைந்திருப்பதற்கு நீட் தேர்வு மட்டுமே காரணமல்ல. ஏராளமான காரணிகள் உள்ளன.
நுழைவுத் தேர்வு இல்லாத காலகட்டங்களிலும் கூட, இவ்விகிதம் குறைவாகவே இருந்தது. இதர தொழிற்கல்லூரிகளிலும் இதே நிலையே நிலவுகிறது. இதை நீதியரசர் கலையரசன் குழு, நீதியரசர் முருகேசன் குழு ஆய்வுகள் மற்றும் அரசின் பல்வேறு துறை புள்ளிவிவரங்கள் உறுதி செய்கின்றன.
இக்குறைபாட்டை சரி செய்ய, அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% இட ஒதுக்கீடு ஓரளவு உதவியுள்ளது. இருப்பினும், மாணவர்களின் சேர்க்கை விகிதம் வீழ்ச்சி அடைந்திருப்பதற்கு காரணங்களை முழுமையான கோணத்தில் ஆராய்ந்து, சரியான தீர்வுகளை பரிந்துரைக்கும் வகையில் ஓர் நிபுணர் குழுவை தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக நியமிக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.