மருத்துவ சேவையை தனியார்மயம் ஆக்குவதா? கொந்தளிக்கும் டாக்டர்கள் சங்கம்

மருத்துவ சேவையை தனியார்மயம் ஆக்குவதா? கொந்தளிக்கும் டாக்டர்கள் சங்கம்
"அரசுப் பணியில் இருந்து விலகும் மருத்துவர்களை மிகப் பெரிய சமூகக் குற்றவாளிகளை போல் சித்தரிக்கும் போக்கை அரசு கைவிட வேண்டும்" என சமூக சமத்துவத்துக்கான டாக்டர்கள் சங்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
Published : June 29, 2026 at 6:00 PM IST
சென்னை: மருத்துவ சேவையை தனியார்மயமாக்கும் நோக்குடன் சுகாதார அறக்கட்டளை (Health Foundation) அமைக்கும் முயற்சியை தமிழ்நாடு அரசு கைவிட வேண்டும் என சமூக சமத்துவத்துக்கான டாக்டர்கள் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து சமூக சமத்துவத்துக்கான டாக்டர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ரவீந்திரநாத், சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அவர் கூறுகையில், "வேலையில்லா திண்டாட்டம் மிகுந்த இன்றைய கால கட்டத்தில், பல்வேறு பிரச்னைகள் காரணமாக அரசு வேலையை சில மருத்துவர்கள் கைவிடுகின்றனர். இத்தகைய மருத்துவர்களை மிகப் பெரிய சமூகக் குற்றவாளிகள் போல் சித்தரிக்கும் போக்கை அரசு கைவிட வேண்டும்.
மருத்துவர்கள், சமூகப் பொருளாதார பாதுகாப்பை வழங்கக் கூடிய அரசுப் பணியை விட்டு ஏன் விலகுகிறார்கள்? என்ற காரணங்களை கண்டறிந்து, அவற்றை போக்கிட வேண்டும்.
அரசு மருத்துவர்களின் உழைப்பை கடுமையாக சுரண்டும் அரசே இதற்குக் காரணம். தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பணிக்கு மருத்துவர்களிடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. 1,000 அரசு மருத்துவர் பணியிடங்களுக்கு 25,000 மருத்துவர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.
எம்பிபிஎஸ் படித்த மருத்துவர்கள் செய்யக் கூடிய வேலையை செய்ய, முதுநிலை மருத்துவம், உயர் சிறப்பு மருத்துவம் படித்த மருத்துவர்களும் தயாராக உள்ளனர்.
ஒருபுறம், அரசு மருத்துவர் பணியிடங்களுக்கு போட்டி கடுமையாக உள்ளது. மறுபுறம், கிடைத்த வேலையில் தொடர முடியாமல் அரசுப் பணியில் இருந்து சிலர் விலகுகின்றனர்.
அரசு மருத்துவர்கள் பணியை விட்டு செல்ல பல காரணங்கள் உள்ளன. அதில் முக்கியமானது, தொடர்ச்சியாக 24 மணி நேர பணியில் மருத்துவர்களை அமர்த்துவது ஆகும். பல இடங்களில் மகப்பேறு மருத்துவர்கள் உள்ளிட்டோர் இரண்டு, மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை 24 மணி நேரம் பணி பார்க்க வேண்டியுள்ளது. இது அவர்களை கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குகிறது. இது மனிதத்தன்மையற்ற செயலாகும்.
அரசு மருத்துவர்களின் ஊதியமும் மிகக் குறைவாகவே உள்ளது. அவர்களின் ஊதிய உயர்வு கோரிக்கையும் நிறைவேற்றப்படவே இல்லை. இதன் காரணமாகவும், பல மருத்துவர்கள் அரசுப் பணியை கைவிடுகின்றனர்.
அவ்வாறு பணிக்கு தொடர்ந்து வராவிட்டால், அவர்களை பணிநீக்கம் செய்ய வேண்டும். அவர்களது பணியிடங்களில் புதிய மருத்துவர்களை நியமிக்க வேண்டும் . இதற்கென ஏற்கனவே இருக்கும் நடத்தை விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும். அது கடந்த சில ஆண்டுகளாக முறையாக பின்பற்றப்பட்டன.
அதை விட்டு விட்டு, அரசுப் பணியை விட்டு விலகிய மருத்துவர்களின் பதிவு எண்களை ரத்து செய்வது, அவர்களை மருத்துவத் தொழில் செய்யவிடாமல் தடுப்பது, பாஸ்போர்ட்டை ரத்து செய்வது என்பதெல்லாம் அராஜகப்போக்காகும்.
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, மருத்துவ சேவையை தனியார்மயமாக்கும் நோக்கில் சுகாதார அறக்கட்டளை (Health Foundation) அமைக்கும் முயற்சி நடக்கிறது. இந்த சுகாதார அறக்கட்டளை அமைக்கப்பட்டால், அரசு மருத்துவமனைகளில் ஒப்பந்த முறையில் மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். இது மருத்துவ சேவையை தனியார்மயமாக்கலுக்கு கொண்டு சென்றுவிடும்.
எனவே, இந்த சுகாதார அறக்கட்டளையை அமைக்கும் முயற்சியை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும். அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் 20 ஆண்டுகளாக தற்காலிகமாக பணிபுரியும் பல் மருத்துவர்களுக்கு பணிநிரந்தரம் வழங்கிட வேண்டும்" என சமூக சமத்துவத்துக்கான டாக்டர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ரவீந்திரநாத் வலியுறுத்தினார்.