வருகிறது தீபாவளி - பட்டாசு வெடித்து தீக்காயம் ஏற்பட்டால் இதை மட்டும் செய்யாதீங்க! - மருத்துவர்கள் அறிவுரை
தீக்காயம் ஏற்பட்டால், உடனடியாக அருகிலுள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என அரசு மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : October 15, 2025 at 5:19 PM IST
- By எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையில் ஆர்வத்துடன் பட்டாசு வெடிக்கும் போது, எதிர்பாராத விதமாக தீக்காயம் ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்னவெல்லாம் செய்யக்கூடாது? என கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவர்கள் விவரிக்கின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே கொண்டாட்டம்தான். அந்த வகையில், நாடு முழுவதும் அக்.20 ஆம் தேதி தீபாவளி கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்நிலையில், தீபாவளிக்கு புத்தாடைகள், இனிப்புகள் வாங்குவதற்கு அளிக்கும் அதே முக்கியத்துவத்தை பட்டாசுகளை வாங்குவதிலும் குறையாமல் மக்கள் காட்டுகின்றனர். புத்தாடைகளை அணிந்து பட்டாசை கொளுத்தி போட்டால்தான் தீபாவளி தீபாவளியாகவே தெரியும்.
அப்படி ஆர்வத்துடன் பட்டாசுகளை வெடிக்கும் போது எதிர்பாராத விதமாக, தீ விபத்துகள் நேரிடுவதையும் மறுக்க முடியாது. ஆகையால், விபத்தில்லா தீபாவளியை கொண்டாட பட்டாசுகளை பாதுகாப்புடன் வெடிக்க வேண்டும் என அரசு தொடர்ந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அப்படியே பட்டாசு வெடித்து காயம் ஏற்படும் போது, நாம் உடனே செய்வது என்ன? தீக்காயத்தின் மீது 'இங்க்' ஊற்றுவது, மஞ்சள் தூள் போடுவது போன்றவற்றை தான் செய்கிறோம். அதுபோன்று செய்யலாமா? தீக்காயம் ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதுதான் மக்களின் கேள்வியாக உள்ளது.
தீக்காயங்களுக்கு அதிநவீன சிகிச்சை
இதுகுறித்து சென்னை கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரியின் தீக்காயம் மற்றும் ஒட்டுறுப்பு சிகிச்சை பிரிவு தலைவர் மகாதேவன் கூறுகையில், “தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டால் அதனை 15 நிமிடங்கள் குழாய் தண்ணீரில் கழுவிவிட்டு, அருகில் உள்ள வட்டார, மாவட்ட, அரசு மருத்துக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும். காயத்தின் மீது இங்க், மஞ்சள், போன்ற எதையும் போடக்கூடாது. அப்போதுதான் காயத்தின் பாதிப்பை கண்டுபிடிக்க முடியும். மேலும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தாய் வார்டுகளில், தீக்காயங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன” எனத் தெரிவித்தார்.
பட்டாசு வெடிக்கும் போது கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டியது
இதுகுறித்து கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரியின் தீக்காயம் மற்றும் ஒட்டுறுப்பு சிகிச்சைப் பிரிவு உதவி பேராசிரியர் ஆலியா உசேன், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் கூறுகையில், “பெரியவர்களின் கண்காணிப்பில் மட்டுமே குழந்தைகள் பட்டாசுகளை வெடிக்க அனுமதிக்க வேண்டும். பருத்தி ஆடைகளை அணிந்து பட்டாசு வெடிப்பது நல்லது. முக்கியமாக செருப்பு அணிய வேண்டும். நீண்ட மத்தாப்பு அல்லது ஊதுபத்தியை உபயோகித்து வெடிக்க வேண்டும். திறந்த காற்றோட்டமான இடத்தில் பட்டாசுகளை வைக்க வேண்டும். ராக்கெட் போன்ற பட்டாசுகளை நேர் நிலையில் வைத்து வெடிக்க வேண்டும். வெடித்த பட்டாசு குச்சிகளை ஒரு மண் நிறைந்த வாளியில் போட்டு அணைக்க வேண்டும்.
மேலும் பட்டாசுகளை குழந்தைகள், முதியவர்கள், நோயாளிகள் இருக்கும் இடங்களில் வைத்து வெடிக்கக் கூடாது. பட்டாசு வெடித்த பின்னர், அதில் தீ உள்ளதா? அணைந்துவிட்டதா? என அதன் அருகில் சென்று பார்க்கக் கூடாது. வெடிக்காத பட்டாசுகளை அருகில் வைத்துக் கொண்டு பட்டாசுகளை கொளுத்தக்கூடாது. பட்டாசுகளின் மீது காலி டப்பாக்களை வைத்து வெடிக்கக் கூடாது. இவை அனைத்தையும் பின்பற்றி பாதுகாப்புடன் வெடிக்க வேண்டும்" என அறிவுறுத்தினார்.
தீக்காயம் பட்டால் இதை மட்டும் செய்யுங்கள்
மேலும் பேசிய அவர், “அதனையும் மீறி பட்டாசு வெடிக்கும்போது விபத்து ஏற்பட்டால், உடலில் காயம் ஏற்பட்ட பகுதியில் 15 நிமிடம் குழாய் தண்ணீரை ஊற்ற வேண்டும். அதன்மூலம் பட்டாசு வெடித்ததால் உடலில் ஏற்பட்ட வெப்பம் பிற இடங்களுக்கு பரவாமல் தடுக்கப்படும். ஒருவேளை பட்டாசு கண்ணில் பட்டால் கண்ணை தூய்மையான தண்ணீரை கொண்டு நன்றாக 15 நிமிடம் கழுவ வேண்டும். அதன் பின்னர் அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு சென்றால், அங்குள்ள அவசர சிகிச்சை பிரிவில் தீக்காயத்திற்கு சிகிச்சை அளிக்க பயிற்சி பெற்றவர்கள் உடனடியாக சிகிச்சை அளிப்பார்கள்.
ஆனால், உடலில் தீக்காயம் பட்ட இடத்தில் மஞ்சள்தூள், பேஸ்ட், இங்க் போன்ற எந்தப் பொருளையும் போடக்கூடாது. அப்படியை அழைத்து வந்தால் தான், தீக்காயம் தோலில் எந்த அளவிற்கு ஆழமாக பாதித்துள்ளது என்பதை கண்டறிந்து மருத்துவர்களால் சிகிச்சை அளிக்க முடியும். இல்லையெனில், தீக்காயம் தோளில் எந்த அளவிற்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கண்டறிவது கடினம்” என மருத்துவர் ஆலியா உசேன் தெரிவித்தார்.