கால்நடைகளுக்கு மரபு வழியில் மருத்துவம் தேடி சாதனை; பத்ம ஸ்ரீ விருதாளர் புண்ணியமூர்த்தியை அறிவோம்!

சித்த மருத்துவம் மூலம் கால்நடைகளுக்கு வரும் 40 வகையான நோய்களை குணப்படுத்த முடியும் என்பதை புண்ணியமூர்த்தி நிரூபித்துள்ளார்.

கால்நடை மருத்துவர் புண்ணியமூர்த்தி
கால்நடை மருத்துவர் புண்ணியமூர்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 26, 2026 at 7:42 PM IST

தஞ்சாவூர்: மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பத்ம ஸ்ரீ விருது தனக்கு உந்து சக்தியாக இருக்கும் என்று கால்நடை மருத்துவர் புண்ணியமூர்த்தி உள்ளம் மகிழ்ந்து கூறினார்.

2026ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகளை பெறுபவர்களின் பட்டியலை மத்திய அரசு நேற்று (ஜன.25) வெளியிட்டது. இதில், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 14 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் 12 ஆளுமைகளுக்கு பத்ம ஸ்ரீ விருதும், இருவருக்கு பத்ம பூஷன் விருதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து பத்ம ஸ்ரீ விருதுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள 12 சாதனையாளர்களில் டாக்டர் புண்ணியமூர்த்தி நடேசனும் ஒருவர். தஞ்சை, நாஞ்சிக்கோட்டையைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற கால்நடை மருத்துவரான புண்ணியமூர்த்தி (67) தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்.

கால்நடை மருத்துவர் புண்ணியமூர்த்தி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

படிப்பு

புண்ணியமூர்த்தி சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் பிவிஎஸ்சி, எம்விஎஸ்சி ஆகிய படிப்புகளில் பட்டம் பெற்றார். அதன் பின்னர் கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் பிஎச்டி ஆய்வு பட்டப் படிப்பில் தங்கப் பதக்கம் பெற்றுள்ளார். புண்ணியமூர்த்தி நவீன கால்நடை மருத்துவத்தில் பட்டம் பெற்று இருந்தாலும், கால்நடைகளுக்கான மூலிகை மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் கவனத்தை செலுத்தினார். அந்த முயற்சி வெற்றியையும் தேடி கொடுத்தது. அதன்படி, 8 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட கறவை மாடுகளின் 40 வகையான நோய்களுக்கு சித்த மருத்துவத்தின் மூலம் 80 லிருந்து 82% வரை குணப்படுத்த முடியும் என்று அறிவியல் ரீதியாக நிரூபித்தார். இவரது பணிகளை பாராட்டி, 2013 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மாநில மன்றம் இவருக்கு அறிவியல் அறிஞர் விருது வழங்கி கௌரவித்து உள்ளது.

அதன் தொடர்ச்சியாக கால்நடைகளுக்கு வரும் நோய்களுக்கு மூலிகை மூலம் சிகிச்சை அளிப்பது குறித்து கால்நடை வளர்ப்பவர்களுக்கு இலவச ஆலோசனையும் வழங்கி வருகிறார். மேலும், இந்தியா முழுவதும் சென்று கால்நடைகளுக்கு மூலிகை மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பதற்கான பயிற்சியையும் அளித்து வருகிறார். பேராசிரியர் பதவியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றாலும் கூட, டாக்டர் புண்ணியமூர்த்தியின் ஆய்வுகளும், பயிற்சியும் ஓய்வின்றி தொடர்கின்றன.

தேடி வந்த பத்ம ஸ்ரீ விருது

இந்நிலையில், கால்நடை மருத்துவர் புண்ணியமூர்த்திக்கு மத்திய அரசு பத்ம ஸ்ரீ விருது அறிவித்து கௌரவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அவர் ஈடிவி பாரத்திற்கு உள்ளம் மகிழ்ந்து அளித்த பேட்டியில், '' கால்நடை வளர்க்கும் விவசாயிகளுக்கு மரபு வழி மூலிகை மருத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்கியும் வருகிறேன். மாடுகளின் பெரியம்மை, தோல் கழலை நோய் உள்ளிட்ட பல்வேறு நோய்களுக்கு மரபு மருந்து மற்றும் வீட்டு வைத்திய முறைகளை ஊக்குவித்து, எளிய வழிகளில் கால்நடைகளை பராமரிக்க முடியும். தேசிய பால்வள நிறுவனம் செயல்படுத்தி வரும், கால்நடை மூலிகை மருத்துவத் திட்டத்தின் கீழ் பணியாற்றி சுமார் 12 லட்சம் கால்நடைகளுக்கான தரவுகளை சேகரித்துள்ளேன். குஜராத், பஞ்சாப், மத்தியப் பிரதேசம், உத்தரப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, மேற்குவங்கம், இமாச்சலப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான, கால்நடை மருத்துவர்களுக்கு, மூலிகை மருத்துவப் பயிற்சி அளித்துள்ளேன்.

கால்நடை மருத்துவம் தொடர்பாக டென்மார்க், பிரான்ஸ், நெதர்லாந்து, சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் நடைபெற்ற கருத்தரங்குகளில் கலந்து கொண்டு ஆய்வறிக்கை சமர்பித்துள்ளேன். மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட பத்ம ஸ்ரீ விருது எனக்கு உந்து சக்தியாக இருக்கும். இந்த விருது கிடைத்திருப்பது மிகழ்ச்சியாக உள்ளது. இது பலரின் கூட்டு சக்திக்கு கிடைத்த மதிப்பு. பாரம்பரிய வைத்தியத்திற்கான தேவை இந்தியாவில் அதிகளவில் உள்ளது. ஆனால், கால்நடைகளுக்கு ரசாயன மருந்துகளை பயன்படுத்தி பக்கவிளைவுகளை உருவாக்கி விட்டோம்.'' என்று கூறினார்.

கால்நடை மருத்துவர் புண்ணியமூர்த்தி, கால்நடை உரிமையாளர்களுக்கு சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமும் இலவச ஆலோசனைகளை வழங்கி, மரபு மருத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கிறார். குறிப்பாக, பக்கவிளைவுகள் இல்லாத மூலிகை வைத்திய முறைகளான வேப்பிலை, மஞ்சள், பூண்டு, கற்றாழை பயன்படுத்தி கால்நடைகளுக்குப் பரிந்துரைப்பதில் இவர் முன்னணியில் உள்ளார்.

