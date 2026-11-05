மருத்துவமனையா? மல்யுத்த களமா? புளியங்குடியில் பெண் செவிலியருக்கு நேர்ந்த கொடூரம்
செவிலியரை, மருத்துவர் விளையாட்டிற்காக அடித்ததாகவும், அவர்களுக்குள் எந்த பிரச்சினையும் இல்லை என மருத்துவமனை நிர்வாகம் வழங்கியுள்ளது.
Published : November 5, 2026 at 4:15 PM IST
தென்காசி: புளியங்குடி அரசு மருத்துவமனையில் பணியில் இருந்த பெண் செவிலியரை அரசு மருத்துவர் ஒருவர் தாக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம், சங்கரன்கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் செவிலியர் ஒருவர், சங்கரன்கோவில் அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரை, புளியங்குடி அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியர் பற்றாக்குறை காரணமாக 15 நாட்களுக்கு மட்டும் அங்கு தற்காலிகமாக பணியிட மாற்றம் செய்து மாவட்ட மருத்துவத் துறை அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவின் அடிப்படையில், கடந்த சில தினங்களாக புளியங்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அந்த பெண் செவிலியர் பணியாற்றி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், சங்கரன்கோவில் அரசு மருத்துவமனையில் எலும்பு சிகிச்சைப் பிரிவு மருத்துவராக பணியாற்றும் விஐய் பிரதாப் சிங், சில தினங்களுக்கு முன் புளியங்குடி அரசுமருத்துவமனைக்கு வந்து, அங்கு பணியில் இருந்த இந்த செவிலியரை திடீரென தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் பின்னர், அவர் அங்கிருந்து சென்று விட்டதாகவும் தெரிகிறது.
எலும்பு சிகிச்சைப் பிரிவு மருத்துவரின் இந்த செயலால் அதிர்ச்சி அடைந்த சக பணியாளர்கள் உடனாடியாக சம்பவம் தொடர்பாக மருத்துவமனை அலுவலருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, செவிலியரை மருத்துவர் தாக்கும் சிசிடிவி காட்சிகளும் இணையத்தில் வெளியாகி, வைரலானது.
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இது தொடர்பாக, மருத்துவ அலுவலரிடம் கேட்டபோது, "செவிலியரை, மருத்துவர் விளையாட்டிற்காக அடித்ததாகவும், அவர்களுக்குள் எந்த பிரச்சினையும் இல்லை" என தெரிவித்தார்.
இருப்பினும் பணியில் இருந்த செவிலியர் ஒருவரை அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவராக பணியாற்றும் மருத்துவர் தாக்கிய இந்த சம்பவம் சக பணியாளர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.