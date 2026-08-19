அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் புதிய கார்; எம்எல்ஏக்கள் பெறும் சலுகைகள் என்னென்ன தெரியுமா?
தமிழ்நாடு அரசால் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.30,000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
Published : August 19, 2026 at 9:34 PM IST
By- பாண்டியராஜ்
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் உள்ள அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கும் கார் வழங்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், சட்டப்பேரவை விதி 110-ன் கீழ் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
17-வது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கும் கார் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு எம்எல்ஏக்களுக்கு எவ்வளவு ஊதியம்? ஓய்வூதியம் எவ்வளவு? சலுகைகள் என்னென்ன? என்பது குறித்து சிறப்பு தொகுப்பாகப் பார்க்கலாம்.
கார் வேண்டும் - பேரவையில் எம்எல்ஏ கோரிக்கை!
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த ஆக.05- ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஆக.12- ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் பேசிய காட்டுமன்னார்கோவில் விசிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி, "இன்றைக்கு இந்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் காலணிக்கூட அணிய முடியாத சூழ்நிலையில்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் நிதிநிலை உள்ளது. சென்னை தலைமைச் செயலகத்திற்கு 280 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருந்து பயணம் செய்து வந்திருக்கிறேன். தனக்கு சொந்த வாகனம்கூட இல்லை. வாடகை வாகனத்தில் தான் வருகிறேன்; தனது சட்டமன்றத் தொகுதியின் சுற்றளவு 40 கிலோ மீட்டராக உள்ளது.
மக்களைச் சந்தித்து பணி செய்ய வாகன வசதி இல்லை; லஞ்ச, லாவண்யம் இல்லாத அரசு அமைய வேண்டும் என்றாலும், உறுப்பினர்கள் நலமுடன் இருக்கவும், மக்கள் பணியாற்றுவதற்கும், கார் ஏற்பாடு செய்து தர வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என உறுதியளித்திருந்தார்.
110-ன் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நீர்வளம், ஊரக வளர்ச்சி, சுற்றுலாத்துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் இன்று (ஆக.19) நடைபெற்றது. சட்டப்பேரவையில் விதி 110-ன் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய், பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கும் கார் வழங்கப்படும், கூட்டுறவுச் சங்கம் மூலம் கொள்முதல் செய்யப்படும் பால் லிட்டருக்கு ரூபாய் 3 உயர்த்தி வழங்கப்படும், முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் இலவச மருத்துவச் சிகிச்சைக்கான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் தொகை ஆண்டுக்கு ரூபாய் 5 லட்சத்தில் இருந்து ரூபாய் 25 லட்சமாக உயர்த்தப்படும், தஞ்சாவூர், கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருநெல்வேலி மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் புற்றுநோய் மையங்கள் அமைக்கப்படும் போன்ற அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருந்தார்.
அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கும் கார் வழங்கப்படும்
சட்டப்பேரவை விதி 110-ன் கீழ் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "முதல்முறை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை, இந்த முறை அதிகரித்துள்ளது. பொருளாதார வசதியின்றி சட்டமன்ற உறுப்பினராகப் பணியாற்றும் உறுப்பினர்களின் மக்கள் பணியை தொய்வின்றி தொடர்வதற்கும், தொகுதிப் பணிகளை திறம்பட செய்வதற்கும் ஏற்ப அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் வாகனம் வழங்கப்படும்.
வாகனத்திற்கு ஓட்டுநர் நியமனம் செய்து வாகன எரிபொருள் மற்றும் பராமரிப்பிற்காக மாதந்தோறும் ரூ.75,000 வழங்கப்படும். அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் தங்களுக்கென்று ஒரு உதவியாளரை நியமித்து கொள்ளலாம். அதற்காக மாதந்தோறும் ரூ.25,000 அரசின் சார்பில் வழங்கப்படும்" என்று அறிவித்துள்ளார்.
எம்எல்ஏக்களின் சலுகைகள் என்னென்ன?
மக்கள் பிரதிநிதிகளாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மாத சம்பளம் மற்றும் அடிப்படை ஊதியம், பயண செலவுகள், மருத்துவ வசதிகள், ஓய்வூதியம், தொலைபேசி கட்டணம், தங்குமிடம் உள்ளிட்ட 15- க்கும் மேற்பட்ட சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. அத்துடன், தொகுதியின் வளர்ச்சிக்காகத் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியும் வழங்கப்படுகிறது.
யாருக்கு எவ்வளவு ஊதியம்?
தமிழ்நாட்டில் சபாநாயகர், முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள், துணை சபாநாயகர், அரசுத் தலைமை கொறடா மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என அனைவருக்கும், பொதுவான ஊதிய கட்டமைப்பு என்பது பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் அனைவருக்கும் சமமாகவே ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எனினும், முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களின் இதர செலவினங்கள் படிகள் மாறுபடும்.
எம்எல்ஏக்களின் மாத ஊதியம், படிகள்
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஊதியத்தைப் பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும், ஒவ்வொரு நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. அதன் அடிப்படையில் வழங்கக்கூடிய ஊதியமும் வேறுபடுகிறது. தமிழ்நாடு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.30,000, ஈட்டுப்படி ரூ.10,000, தொலைபேசிப் படி ரூ.7,500, தொகுதி படி ரூ.25,000, அஞ்சல் படி ரூ.2,500, தொகுப்பு படி ரூ.5,000, வாகனப் படி ரூ.25,000 என மொத்தம் ரூ.1,05,000 வழங்கப்படுகிறது.
சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்ட நாட்களுக்கும், சட்டப்பேரவை கூட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறும் இரண்டு நாட்கள் முன்பும், ஒருநாள் பின்பும், அதேபோல் சட்டமன்ற பேரவைக் குழு கூட்டம் நடைபெறும்போது ஒருநாள் முன்பும், பின்பும் என நாளொன்றுக்கு ரூ.500 தினப்படி வழங்கப்படுகிறது.
பயணச் சலுகைகள்
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களின் தொகுதிக்கு உள்ளேயும், தொகுதி சார்ந்த விஷயங்களுக்காக வெளியேயும் அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்வர். அதற்காக அரசு பல்வேறு சிறப்பு சலுகைகளையும் வழங்குகிறது. அதன்படி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்தவொரு பகுதிக்கும் அனைத்து வகையான அரசு பேருந்துகளிலும் இலவசமாகப் பயணம் செய்து கொள்ள அடையாள அட்டை வழங்கப்படும். இதேபோல் ரயிலில் 2 டயர் ஏசி வகுப்பில் இலவசமாகப் பயணம் செய்து கொள்ளலாம். இதற்கான கட்டணத்தை மாநில அரசே ஏற்கும்
எம்எல்ஏக்களின் வாகனங்களுக்கும், சுங்கச்சாவடிகளும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது, இதற்கான அடையாள அட்டையும் சட்டப்பேரவை செயலகம் மூலம் வழங்கப்படுகிறது.
தங்குமிட வசதிகள்
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் மாதத்திற்கு ரூபாய் 250 வாடகைச் செலுத்தி சென்னையில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான தங்கும் விடுதியில் தங்குவதற்கு அறை ஒதுக்கப்படும்.
தொலைபேசி வசதி
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப உறுப்பினர்களின் விடுதிகளில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள அறைக்கும், அதேபோல் தனது இருப்பிடத்திற்கும் நேரடி தொலைபேசி வசதி அமைக்கப்படுகிறது.
மருத்துவ வசதி
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனைகளில் உயர்தர மருத்துவச் சிகிச்சைகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இதற்கான கட்டணத்தை அரசே ஏற்றுக் கொள்கிறது.
ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர், அவருடைய தொகுதிக்கு வெளியே எதிர்பாராமல் இயற்கை எய்தும் நேரத்தில் உயிரிழந்த உறுப்பினரின் உடலை அவருடைய சொந்த ஊருக்கு எடுத்துச் செல்ல வாடகை அடிப்படையில் கார் ஒன்றை சட்டப்பேரவை செயலகம் ஏற்பாடு செய்யும்.
ஓய்வூதியம்
தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையின் உறுப்பினராக ஒருவர், ஒருமுறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அவருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் மாதாந்திர ஓய்வூதியம், தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.30,000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சட்டமன்ற உறுப்பினர் இயற்கை எய்திய பிறகும், அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியமாக மாற்றி வழங்கப்படுகிறது.
யாருக்கெல்லாம் கார் கிடைக்கும்?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக்கு மொத்தம் 234 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தாலும், முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட 35 அமைச்சர்கள், சபாநாயகர், துணை சபாநாயகர், அரசுத் தலைமை கொறடா மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆகியோருக்கு ஏற்கனவே அரசு சார்பில் இன்னோவா கிரிஸ்ட்டா கார் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மீதமுள்ள 195 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் தற்போது புதிய கார்கள் வழங்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.