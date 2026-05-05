மதவாத சக்திகள் நுழையாமல் தவெக தடுத்துள்ளது - ஆதரவு குரல் எழுப்பிய திருமாவளவன்
மதசார்பற்ற அரசியல் களத்தில் இணைந்து பயணித்து வருகிறோம்; எதிர்காலத்திலும் முக்கியமான அரசியல் முடிவுகளை இணைந்தே எடுப்போம் என்று திருமாவளவன் பேசியுள்ளார்.
Published : May 5, 2026 at 1:56 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டிற்குள் மதவாத சக்திகள் நுழையாமல் திராவிட கட்சிகளும், தவெகவும் தடுத்துள்ளதாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
பொதுவுடமை தத்துவப் பேராசான் காரல் மார்க்ஸின் 208-ஆவது பிறந்தநாள் இன்று (மே 5) கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி சென்னை எழும்பூர் கன்னிமரா பொதுநூலக வளாகத்தில் உள்ள காரல் மார்க்ஸ் சிலை அருகில், மலர்களால் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது திருவுருவப்படத்திற்கு இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி. உள்ளிட்டோர் மரியாதைச் செலுத்தினர்.
அப்போது பேசிய தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி., "தேர்தல் முடிவு திமுக கூட்டணியின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் வகையில் உள்ளது; எங்களது முயற்சி வெற்றி அடைந்தது; மதவாத சக்திகள் தமிழ்நாட்டில் நுழையவில்லை; நாங்கள் எடுத்த மாபெரும் முயற்சிக்கு வெற்றி கிடைத்துள்ளது;
வாக்களித்த தமிழ் மக்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள்; வரும் மே 07- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களில் இடதுசாரிகள் மற்றும் விசிக சார்பில் ஒன்றிய அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது.
மதசார்பற்ற அரசியல் களத்தில் இணைந்து பயணித்து வருகிறோம்; எதிர்காலத்திலும் முக்கியமான அரசியல் முடிவுகளை இணைந்தே எடுப்போம். தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், "உலகப் பொதுவுடமைவாதி காரல் மார்க்ஸ் வரையும் நினைவுக் கூறுவதாகவும் மார்க்ஸ் என்னும் சொல்லே பயன்படுத்த முடியாத சூழல் இருந்தது. அவரது திசை தற்போது மானுட திசையாக உள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், "உலகின் தலைசிறந்த சிந்தனையாளர்களின் ஒருவராக கார்ல் மார்க்ஸ் இன்றும் போற்றப்படுகிறார்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: தவெக சார்பில் சட்டமன்றத்திற்கு செல்லும் இளம் வேட்பாளர்
இதனிடையே, ஆட்சியமைப்பதற்கு தேவையான 118 தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், ஆட்சியமைப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை அக்கட்சி தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது; தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தீவிர ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.