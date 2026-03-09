ETV Bharat / state

ஏழை பெண்களின் திருமணத்திற்கு தங்கம் கொடுப்பதாக கூறும் விஜய்க்கு அதன் விலை தெரியுமா? வினோஜ் பி செல்வம் கேள்வி

‘சர்கார்’ திரைப்படத்தில் இலவச பொருட்களை உடைத்தவர், தற்போது இலவச வாக்குறுதிகள் வழங்குவது ஏன்? என விஜய்யின் பெண்களுக்கான அறிவிப்புகள் குறித்து வினோஜ் பி செல்வம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சென்னை: ஏழை பெண்களின் திருமணத்திற்கு ஒரு பவுன் தங்கம் கொடுப்பதாக வாக்குறுதி தரும் விஜய்க்கு அதன் விலை என்ன என்பது தெரியுமா? என பாஜக மாநில செயலாளர் வினோஜ் பி செல்வம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகளை குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைத்த அவர், “பொது வாழ்வில் இருப்போருக்கு தனி வாழ்வு சவாலானது. விஜய்யின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து கருத்து கூற முடியாது.

பெண்களை காயப்படுத்தும் விஜய்

ஆனால், பெண்கள் மனதை விஜயின் நடவடிக்கை நிச்சயம் பாதிக்கும். அதெல்லாம் அவ்வளவு ‘வொர்த்’ இல்லை என விஜய் கூறுகிறார். ஆனால் அது வொர்த்-ஆ, இல்லையா என்பது தேர்தல் முடிவில் தான் விஜய்க்கு தெரியும்.

விஜய் ‘சர்கார்’ திரைப்படத்தில் அரசின் இலவச பொருட்களை தூக்கி போட்டு உடைத்தார். அவர் அறிவித்த 'சூப்பர் சிக்சர்' எனும் வாக்குறுதிகள் ஒரு வகையான லாட்டரியின் பெயர். லாட்டரியுடன் ஏற்கனவே விஜய்க்கு பல தொடர்புகள் உண்டு. லாட்டரி, சூதாட்டம் போல தான் விஜயின் அரசியலும் உள்ளது.

எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி கணேசன், ரஜினிகாந்த், அஜித் போன்றவர்கள் திரையுலகில் முன்னணியில் இருந்தனர். ஆனால், தனது ரசிகர்களை கூட கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்த முடியாதவராக விஜய் உள்ளார். இவரால் நாட்டை எப்படி ஒழுங்குபடுத்த முடியும்? பக்குவமற்ற கட்சி தவெக. ஒரு பவுன் தங்கம் விலை என்ன என விஜய்க்கு தெரியுமா? தாலிக்கு தங்கம் திட்டத்தில் 1 பவுன் எப்படி வழங்க முடியும்? ஊடகங்களின் கவனத்தை பெற வக்குறுதிகளை விஜய் அறிவித்தாரா? என்பது தெரியவில்லை,” என்று கூறினார்.

மோடி வருகை

தொடர்ந்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மார்ச் 11-ஆம் தேதி திருச்சிக்கு வருகை தருவது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வினோஜ் பி.செல்வம், “நாளை மறுநாள் பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருகிறார். தமிழக மக்களுக்கு நாளை மறுநாள் திருச்சியில் பல திட்டங்களை அர்ப்பணிக்க உள்ளார்.

திருச்சி நிகழ்வில் திமுகவின் அவல ஆட்சியை மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பார் என்பதால், அதிகளவில் மக்கள் வருகை தருவார்கள். தமிழக மக்களுக்கு தேவையான இரட்டை எஞ்சின் அரசை பிரதமர் வழங்குவார். இலவச கலாசாரத்தில் இருந்து உண்மையான வளர்ச்சி பாதையில் செல்லும் அரசு அமைய திருச்சி பொதுக்கூட்டம் சான்றாக அமையும்.

அதிமுக மீது பாசம்

மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக செயல்படும் சூழலில் திமுக அரசு இல்லை. இந்த தேர்தல் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கான தேர்தல். கடந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் திமுக பொய் புரட்டால் ஆட்சிக்கு வந்தது. திடீரென திமுகவிற்கு அதிமுக மீது பாசம் ஏன்? கடந்த 2 வாரமாக திமுகவிற்கு தோல்வி பயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அதிமுக மீது பாசம் வந்துள்ளது.

திருமாவளவன் ஆபரேசன் சிந்தூர் நடவடிக்கையின் போது வாய் திறக்கவில்லை. இந்தியா மீது இல்லாத அக்கறை இப்போது ஈரான் மீது ஏற்பட்டுள்ளது. அவருக்கு விமான டிக்கெட் எடுத்து தருகிறேன். அமெரிக்கா சென்று போராடிக் கொள்ளட்டும். வேங்கைவயல் பிரச்சினைக்கு ஏன் அவர் வாய் திறக்கவில்லை?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

தே.ஜ. கூட்டணி

மேலும், “திமுக தேர்தலுக்கு முன் சிலிண்டர் மானியம் தருவதாக வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால் அதை செய்யவில்லை. மத்திய அரசு தனித்து சிலிண்டர் விலையை உயர்த்த முடியாது. அது சர்வதேச சூழல் சார்ந்தது. வளைகுடா நாடுகளில் போர் மூண்டுள்ள நிலையில் மக்களை பாதுகாக்கும் அரசாக மத்திய அரசு உள்ளது” என்று வினோஜ் பி.செல்வம் கூறினார்.

தேசிய ஜனநாக கூட்டணிக்கு தவெக வருமா? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “வெற்றிக் கூட்டணியை நோக்கி பல கட்சிகள் வர உள்ளதாக கூறுவது வழக்கம். யார் வேண்டுமானாலும் வேட்பு மனு தாக்கல் வரை கூட்டணியில் சேரலாம். எந்த கட்சிக்கு திமுகவை தோற்கடிக்கும் எண்ணம் இருக்கிறதோ, அவர்கள் வந்து தே.ஜ கூட்டணியில் இணையலாம். கொள்கை வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் திமுகவை வீழ்த்த நினைப்போர் கூட்டணிக்கு வரலாம்” என்று முடிவில் விஜய்க்கு மறைமுக அழைப்பை வினோஜ் பி செல்வம் முன் வைத்தார்.

