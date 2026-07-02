மதம் சார்ந்த வழக்குகள் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அமர்வுக்கு தாமாகதான் செல்கிறதா? சந்தேகம் கிளப்பும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
யார் வேண்டுமானாலும் எந்த மதத்தை வேண்டுமானாலும் பின்பற்றலாம் என்ற உரிமையை இந்திய அரசியலமைப்பு கொடுத்துள்ளது. அந்த வகையில், ஜாதி சான்றிதழை கேட்பது ஒருவரது உரிமை என்றும் அன்சாரி கூறினார்.
Published : July 2, 2026 at 3:51 PM IST
சென்னை: மதம் சார்ந்த வழக்குகள் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அமர்வுக்கு தாமாக செல்கிறதா? அல்லது அவரே அதனை எடுக்கிறாரா? என தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாநிலச் செயலாளர் அன்சாரி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகானை சந்தித்து பல்வேறு கோரிக்கைகளை வழங்கிய பிறகு தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாநிலச் செயலாளர் அன்சாரி செய்தியாளர்களை இன்று சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், "மதம் சார்ந்த வழக்குகள் அனைத்தும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அமர்வுக்கு செல்வதை பார்க்கிறோம். சமீபத்தில் இஸ்லாமியராக மதம் மாறிய சமீர் அகமது என்பவர், 'முஸ்லிம் லெப்பை' சான்றிதழ் கேட்டு தொடுத்த வழக்கு ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அமர்வுக்கு சென்றது.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, 2024 இல் அப்போதைய தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட 'பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், பட்டியல் சமூகத்தினர் உள்ளிட்ட பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இஸ்லாமுக்கு மதம் மாறினால், அவர்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம் சமூகச் சான்றிதழ் வழங்கலாம்' என்கிற அரசானையை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார். இஸ்லாமியருக்கு எதிராகவும், அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிராகவும் இதை நீதிபதி செய்துள்ளார்.
ஆகையால், சிறுபான்மையினரின் மனநிலையைக் கருத்தில் கொண்டு ஆளும் அரசு இதற்கு மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும். இதுதொடர்பான கோரிக்கைகளையே சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகானை சந்தித்து இன்று வழங்கி உள்ளோம். இதேபோல், சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரை சந்தித்தும் மனுக்களை கொடுக்க உள்ளோம்.
மேலும், இந்த விவகாரத்தில் அரசு உடனடியாக மேல்முறையீடு செய்து தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்து முஸ்லிமாக மாறியவர்களுக்கு பிசிஎம் (Backward Class Muslims) திட்டத்தின் மூலம் இட ஒதுக்கீட்டை பெற்றுத்தர வேண்டும்," என்றார்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அமர்வுக்கு, மதம் தொடர்பான வழக்குகள் தானாக போகிறதா? இல்லை அவரே அதனை தேர்ந்தெடுக்கிறாரா? என்று தெரியவில்லை. அதேவேளையில், திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு, குருபாணி வழக்கு, மதம் ரீதியான ஜாதி சான்றிதழ் பெறுவதற்கான வழக்கு உள்ளிட்டவை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் இடமே செல்கிறது என்றால், அது திட்டமிட்டு செய்வது போல் இருக்கிறது.
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மதம் சார்ந்த வழக்கு ஒன்றில் அவர் கொடுத்த தீர்ப்பு நாடளுமன்றம் வரை பேசப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு இதுபோன்ற வழக்குகள் எப்படி தொடர்ந்து செல்கின்றன என்ற ஐயத்தை அமைச்சரிடம் தெரிவித்தோம். இதுகுறித்து ஆய்வு செய்து வருகிறோம் என்றும், சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் என்றும் அமைச்சர் வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார்.
யார் வேண்டுமானாலும் எந்த மதத்தை வேண்டுமானாலும் பின்பற்றலாம் என்ற உரிமையை இந்திய அரசியலமைப்பு கொடுத்திருக்கிறது. அந்த வகையில், ஜாதி சான்றிதழை கேட்பது அவரது உரிமை. இதை நீதிமன்றத்தால் எப்படி கேள்வி கேட்க முடியும்? பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட, பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்தவர் முஸ்லிமாக மதம் மாறினால், அவருக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம் சான்றிதழ் வழங்கலாம் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஹரி பரந்தாமன் தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கிறார். இதை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் மேற்கோள்காட்டி இருக்கலாம்" என்றும் அன்சாரி கூறினார்.