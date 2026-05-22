ETV Bharat / state

யாரையும் புண்படுத்தும்படி கடுஞ்சொற்களில் பேச வேண்டாம்; கட்சியினருக்கு மு.க. ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்

"அண்ணா, கருணாநிதி வழியில் வந்தவர்கள் நாம். அதை மறந்துவிட வேண்டாம். நல்லதை பாராட்டி, அல்லதை விமர்சிக்கும் ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படுவோம்" என்று மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 22, 2026 at 1:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தி.மு.க, வி.சி.க இடையே வார்த்தை போர் முற்றியுள்ள நிலையில், "கட்சியனர் யாரையும் புண்படுத்தும்படி கடுஞ்சொற்களில் பேச வேண்டாம்" என திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின் அன்பு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து, தன்னுடைய எக்ஸ் பக்க பதிவில் அவர், "அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள நம் கொள்கைத் தோழமைகள் வன்னி அரசு மற்றும் ஷாஜஹான் ஆகியோருக்கு எனது வாழ்த்துகள்.

தங்களது அரசியல் முடிவைத் தீர்மானிக்கும் உரிமை அனைத்து கட்சிகளுக்கும் உண்டு. எனவே கட்சி உறுப்பினர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் இந்த நேரத்தில் யாரையும் புண்படுத்தும்படி கடுமையான சொற்களில் பேச வேண்டாம், என்பதுதான் உங்கள் தலைவராக எனது அன்பு வேண்டுகோள்.

அண்ணா, கருணாநிதி வழியில் வந்தவர்கள் நாம். அதை மறந்துவிட வேண்டாம். நல்லதை பாராட்டி, அல்லதை விமர்சிக்கும் ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படுவோம்" என கூறியுள்ளார்.

தவெக அமைச்சரவையில் விசிக-வுக்கு ஒரு இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளரும், திண்டிவனம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான வன்னி அரசு, சமூக நீதித்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

தவெக அமைச்சரவையில் விசிக பங்கேற்றநிலையில், தி.மு.க துணைப் பொதுச் செயலாளரும், மக்களவை உறுப்பினருமான ஆ. ராசா, விசிக-வை தாக்கும் விதமாக, "சிறுத்தையும், வெறும் 'விசில்' சத்தத்திற்கு முட்டுக் கொடுக்குமென்றால்" என்பது போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி விமர்சித்திருந்தார். பின்னர், அந்த பதிவை அவர் நீக்கினார்.

பதிவு நீக்கப்பட்ட போதிலும் விசிக தற்போது எதிர்வினையாற்றி வருகின்றது. இதுகுறித்து விசிக எக்ஸ் பக்கத்தில், "விசிக ஒன்றும் மற்ற கட்சிகளின் தயவில் வளரவில்லை. 'கட்சித் தாவல்' பற்றி பேச மற்ற கட்சியினருக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? காங்கிரஸை வீழ்த்த பாஜக உடன் கூட்டணி வைத்த வரலாறு யாருடையது? வாஜ்பாய் அமைச்சரவையில் அங்கம் வகித்துவிட்டு, பிறகு அதே பாஜக-வை எதிர்த்த 'சுயநல சாணக்கியத்தனம்' யாருடையது? இது போன்ற பல அரசியல் நாடகங்களை தமிழ்நாடு பார்த்திருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: உங்களின் 'சமூக நீதியை' நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள்: திமுக - விசிக இடையே முற்றிய வார்த்தை போர்

கொள்கைக்காகக் கரம் கோர்த்தோம். கூட்டணியை விட்டு வெளியேறுவதாக அறிவிக்ககூட இல்லை. அதற்குள் ஏன் இந்த எரிச்சல்? ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாக்குகளை மட்டும் வாங்கிக்கொண்டு, அதிகாரத்தில் பங்கு தர மறுக்கும் உங்களின் 'சமூக நீதியை' நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள்" என கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டு இருந்தது.

இவ்வாறு, இரு கட்சிகளுக்கும் இடையில் வார்த்தை போர் முற்றியுள்ள நிலையிலேயே, "யார் மீதும் கட்சி நிர்வாகிகள் விமர்சனம் வைக்க வேண்டாம்" என திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

TAGGED:

MK STALIN REPLY
முக ஸ்டாலின் பதில்
VCK CRITICISM
DMK CRITICISM
STALIN APPEALS TO PARTY MEMBERS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.