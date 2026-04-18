தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தலைவர்களின் பேச்சை கேட்க வேண்டாம்; அவர்கள் பொய்யர்கள் - கடுமையாக விமர்சித்த தேஜஸ்வி யாதவ்

தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நிறைவேற்ற முடியாது என மத்திய அரசுக்கு தெரியும். அதற்கான பெரும்பான்மை அவர்களிடம் இல்லை என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியும் என்று தேஜஸ்வி யாதவ் தெரிவித்தார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ஆர்ஜேடி தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 11:25 PM IST

கோவை: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தலைவர்களின் பேச்சை கேட்க வேண்டியதில்லை; அவர்கள் பொய்யர்கள் எனவும், நாட்டிற்கு அவர்கள் எதுவும் செய்யவில்லை எனவும் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் கூறியுள்ளார்.

பீகார் சட்டப்பேரவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவருமான தேஜஸ்வி யாதவ் இன்று (ஏப்ரல் 18) தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுடன் இணைந்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். திருப்பூர் மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் பகுதிகளில் நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டங்களில் அவர் பங்கேற்றார். இதற்காக டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் இன்று பிற்பகல் அவர் கோவை வந்தடைந்தார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் தேஜஸ்வி யாதவ் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "பெண்கள் இட ஒதுக்கீடு மசோதா ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது. தொகுதி மறுவரையறை என்பது தனி விவகாரம். இதனை 2029 ஆண்டில் நடைமுறைபடுத்துவோம் என சொன்னார்கள். ஆனால், முதலில் சாதி வாரிகணக்கெடுப்பு, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும்.

2025ஆம் ஆண்டின் மக்கள் தொகையின் அடிப்படையிலேயே இட ஒதுக்கீடு தேவை. 2011ஆம் ஆண்டின் அடிப்படையில் அல்ல. 2021-25 இடையே மக்கள்தொகை கூடி இருக்கின்றது. பொதுப்பிரிவு மற்றும் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவு மக்கள் தொகை அதிகரித்துள்ளது.

தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நிறைவேற்ற முடியாது என மத்திய அரசுக்கு தெரியும். அதற்கான பெரும்பான்மை தங்களிடம் இல்லை என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியும். ஆனால் பெண்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பதாகவும், நாங்கள் எதிராக இருப்பதை போலவும் காட்ட இதை செய்திருக்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் கூறுவது உண்மையல்ல.

ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பில் இதுவரை தலைவராக எத்தனை பெண்கள் இருந்திருக்கின்றனர்? அவர்கள் செய்வது வெறும் அரசியல் மட்டும்தான். அவர்களுக்கு அரசியலைமைப்பு தேவையில்லை. ஆர்எஸ்எஸ் அஜெண்டாவை திணிக்க பார்க்கின்றனர். இதை நாங்கள் கட்டாயம் எதிர்ப்போம்.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தலைவர்களின் பேச்சை கேட்க வேண்டியதில்லை. அவர்கள் பொய்யர்கள். நாட்டிற்கு அவர்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. பிரதமர் மோடி மணியடித்து பூசை செய்வார், அவ்வளவுதான்" என அவர் கூறினார்.

முன்னதாக, தேஜஸ்வி யாதவை வரவேற்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஓர் பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், "தமிழ்நாட்டுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் சகோதரர் தேஜஸ்வி யாதவ். தந்தை பெரியார் மற்றும் கற்பூரி தாக்கூர் ஆகியோரின் மரபுகளின் வழிகாட்டுதலோடு, சமூக நீதிக்காக இன்று மாலை மேட்டுப்பாளையத்தில் நாம் ஒன்றிணைவோம். வெறுப்பின் மூலம் பிளவை ஏற்படுத்தி, செழிக்க நினைக்கும் சக்திகளை வீழ்த்துவோம். நீதிமிக்க, ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை உருவாக்குவோம். நீதிக்காக ஒன்றிணைந்தோம். வெற்றி பெறவே கட்டமைக்கப்பட்டோம்" என அவர் கூறியிருந்தார்.

