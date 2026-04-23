வாக்குச்சாவடிக்குள் போலீசார் அனுமதியின்றி நுழைய வேண்டாம்: தமிழ்நாடு டிஜிபி உத்தரவு

தமிழக டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 23, 2026 at 9:01 PM IST

சென்னை: தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடக்கூடிய காவலர்கள் விதிமுறைகளை மிகவும் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என தமிழக டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடக்கூடிய காவலர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் வெளியிட்டார். தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடக்கூடிய காவலர்கள் விதிமுறைகளை மிகவும் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், மாவட்ட மாநகர காவல் ஆணையர்களுக்கு அந்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் காவலர்கள் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் வாக்குச்சாவடி அறைக்கு உள்ளே செல்லக்கூடாது, வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலரின் அனுமதி இருந்தால் மட்டுமே உள்ளே செல்ல வேண்டும், வாக்குச்சாவடி அறைகளின் கதவுக்கு வெளியே நின்று தனது கடமையை செய்யுமாறு மண்டல ரோந்து பிரிவினர் மற்றும் வயர்லெஸ் கருவிகள் மூலம் காவலர்களுக்கு தொடர்ந்து அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும் எனவும் அந்த சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: வரலாற்று சாதனை படைத்த வாக்குப்பதிவு - நிறைவு பெற்றது தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தல்

அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களும் தொடர்ந்து சிசிடிவி கேமிரா மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில், காவலர்கள் விதிகளை மீறுவது கண்டறியபட்டால் உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இந்த அறிவுறுத்தலை எந்தவொரு தெளிவற்றநிலையும் இன்றி அடிமட்டத்தில் இருக்கும் காவலர்கள் வரை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் எனவும் அந்த சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டது.

மேலும், அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் எந்தவொரு விதிமீறலும் ஏற்படாமல் இருப்பதை அந்தந்த உயர் அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும், மண்டல ஐஜி-க்கள், சரக ஐஜி-க்கள் தங்கள் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய வாக்குச்சாவடிகளில் இந்த விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இந்த விதிகளை மீறி செயல்பட்டால் கடும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

