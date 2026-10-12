மன்னார்குடி பாதாள சாக்கடை கழிவுநீரை பாமனி ஆற்றில் கலப்பதா? - சிபிஐ எம்.பி. செல்வராஜ் ஆவேசம்
"எங்கள் கோரிக்கையைக் கேட்டறிந்த கூடுதல் தலைமைச் செயலர், இதற்கான மாற்று ஏற்பாடுகள் குறித்து முதற்கட்டமாக ஆய்வு செய்வதாக உறுதியளித்தார்" என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராஜ் தெரிவித்தார்.
Published : October 12, 2026 at 9:11 PM IST
சென்னை: மன்னார்குடி நகராட்சி பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரைப் பாமனி ஆற்றில் கலக்க விடக்கூடாது என்று தமிழக அரசிடம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராஜ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராஜ், தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன், திருத்துறைப்பூண்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாரிமுத்து உள்ளிட்டோர் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலர் ககன்தீப் சிங் பேடியை நேரில் சந்தித்து, மன்னார்குடி நகராட்சி பாதாள சாக்கடைப் பணிகள் குறித்து நேரில் முறையிட்டனர்.
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பின்னர், தலைமைச் செயலகத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராஜ், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "மன்னார்குடி நகராட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரைப் பாமனி ஆற்றில் விடும் நடவடிக்கைக்கு விவசாயிகள் தொடக்கத்தில் இருந்தே எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதுதொடர்பாக நடைபெற்ற கருத்துக் கேட்புக் கூட்டத்திலேயே பாமனி ஆற்றில் கழிவுநீரைக் கலக்க விடக் கூடாது என்று விவசாயிகள் தரப்பில் திட்டவட்டமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், கழிவுநீர் ஆற்றில் விடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மன்னார்குடியில் நடைபெற்ற அடுத்தகட்டக் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டத்தில் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மற்றும் வர்த்தகர்கள் பங்கேற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்தப் பிரச்சினை தொடர்பாக, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலர் ககன்தீப் சிங் பேடியை நேரில் சந்தித்து முறையிட்டோம்.
மன்னார்குடி நகராட்சியின் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரில் ஒரு சொட்டுகூட பாமனி ஆற்றில் விடக் கூடாது என்பதே தங்களின் முக்கியக் கோரிக்கை. கழிவுநீரை குழாய்கள் மூலம் கடல் பகுதியில் கொண்டு சென்று கலக்கச் செய்ய வேண்டும் என்ற மாற்று ஏற்பாட்டையும் முன்வைத்துள்ளோம்.
எங்களது கோரிக்கையைக் கேட்டறிந்த கூடுதல் தலைமைச் செயலர், இதற்கான மாற்று ஏற்பாடுகள் குறித்து முதற்கட்டமாக ஆய்வு செய்வதாகத் தெரிவித்தார்.
இதேபோல், திருத்துறைப்பூண்டி நகராட்சியில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரை வளவனாற்றில் கலக்கச் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளும் தொடங்கி உள்ளன. பாமனி மற்றும் வளவனாறு ஆகிய இரண்டு ஆறுகளிலும் கழிவுநீரைக் கலக்கக் செய்யக் கூடாது என்பதை அரசிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.
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டெல்டா மாவட்டங்களில் ஆறுகள், பாசன வாய்க்கால்கள் மற்றும் வடிகால்கள் விவசாயத்திற்கும் மக்களின் அன்றாடத் தேவைகளுக்கும் முக்கிய ஆதாரங்களாக உள்ளன. ஆறுகளில் கழிவுநீர் கலந்தால் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும்.
எனவே விவசாயிகள், பொதுமக்கள், கால்நடைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கும் வகையில் இந்தப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண வேண்டும் என்று அதிகாரிகளிடம் வலியுறுத்தி உள்ளோம். கோரிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளனர்" என்று தெரிவித்தார்.