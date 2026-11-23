பாலியல் வன்கொடுமையால் பிறந்து தத்து கொடுக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு டி.என்.ஏ பரிசோதனை கூடாது: நீதிமன்றம் உத்தரவு
இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, குழந்தையின் தந்தை யார் என்பது இந்தக் குற்றத்தை நிரூபிப்பதற்கான அத்தியாவசியமான அம்சம் அல்ல எனக் கூறி, டிஎன்ஏ பரிசோதனை கோரிக்கையை நிராகரித்தார்.
Published : November 23, 2026 at 7:25 PM IST
சென்னை: பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு பிறந்த குழந்தை, வேறொருவருக்கு தத்து கொடுக்கப்பட்ட பின் தந்தை யார்? என டி.என்.ஏ. பரிசோதனை செய்வது குழந்தையின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு, நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் பகுதியை சேர்ந்த 65 வயதான முதியவர், வீட்டில் தனியாக இருந்த 15 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். இதுகுறித்து வெளியே யாரிடமாவது கூறினால் சிறுமியையும் அவரது தாயையும் கொலை செய்துவிடுவதாக மிரட்டியதால், அவர் யாரிடமும் தெரிவிக்கவில்லை.
இந்த சம்பவத்திற்கு பின் வழக்கம் போல பள்ளிக்கு சென்று வந்த சிறுமி ஒருநாள் பள்ளியில் மயங்கி விழுந்ததையடுத்து அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சிறுமி குழந்தையை பெற்றெடுத்ததைத் தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.
இதுதொடர்பான வழக்கை விசாரித்த நாமக்கல் மகளிர் நீதிமன்றம், குற்றவாளிக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து குற்றவாளி தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு நீதிபதி எம்.நிர்மல் குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வி.பெருமாள், மனுதாரருக்கு 65 வயதாகிவிட்டதாகவும், உடல்நலக் குறைபாடுகள் இருப்பதால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யும் உடல்தகுதி அவரிடம் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
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மேலும், குழந்தையின் எடை 3 கிலோ என்பதால், குற்றம்சாட்டப்பட்ட தேதிகளுக்கும் பிரசவத்துக்கும் இடையிலான கால அளவு மருத்துவரீதியாகப் பொருந்தவில்லை என்றும், குழந்தையின் தந்தை யார்? என்பதை உறுதிப்படுத்த டிஎன்ஏ பரிசோதனை அவசியம் என தெரிவித்தார். சிறுமியின் குடும்பத்தினருடன் ஏற்பட்ட நிலத் தகராறு காரணமாக மனுதாரர் பொய் வழக்கில் சிக்கவைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் அரசு குற்றவியல் வழக்கறிஞர் சாரதா விவேக், சிறுமியின் வாக்குமூலம், மருத்துவப் பதிவுகள் ஆகியவை பாலியல் வன்கொடுமையை உறுதிப்படுத்துவதாகவும், கர்ப்பகாலத்தைக் கணக்கிடுவதில் மருத்துவரீதியான மாறுபாடுகள் இருக்கலாம். குழந்தையின் தந்தை யார் என்பதை உறுதிபடுத்த டி.என்.ஏ பரிசோதனை அவசியமற்றது.
ஏனெனில், குழந்தை தத்து கொடுக்கப்பட்டுவிட்டதால், அதன் தனியுரிமை மற்றும் வளர்ப்புக் குடும்பத்தின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு தற்போது டிஎன்ஏ பரிசோதனை நடத்தக் கூடாது என்று வாதிட்டார்.
நீதிமன்றத்துக்கு உதவ நியமிக்கப்பட்ட மூத்த வழக்கறிஞர் என்.மனோகரனும், குற்றத்தின் தன்மையை நிரூபிக்க குழந்தையின் தந்தை யார்? என்பதை உறுதிப்படுத்துவது அவசியமில்லை என்றும், தத்து கொடுத்தப்பின் குழந்தையை டிஎன்ஏ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்துவது அதன் எதிர்கால நலனைப் பாதிக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.
இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, குழந்தையின் தந்தை யார் என்பது இந்தக் குற்றத்தை நிரூபிப்பதற்கான அத்தியாவசியமான அம்சம் அல்ல எனக் கூறி, டிஎன்ஏ பரிசோதனை கோரிக்கையை நிராகரித்தார். சிறுமியின் சாட்சியம், மருத்துவ ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட ஆதாரங்கள் குற்றத்தை நிரூபிப்பதால், விசாரணை நீதிமன்றம் விதித்த 20 ஆண்டுகள் தண்டனை தீர்ப்பில் தலையிட வேண்டிய அவசியமில்லை எனக் கூறி
மேல்முறையீட்டு மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.