அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் அமெரிக்க சிகிச்சை முறை!

மரபணு சோதனை முறை, மார்பகம், கருப்பை, பெருங்குடல் மற்றும் புரோஸ்டேட் போன்ற அனைத்து வகை புற்றுநோய்களையும் கண்டறிய உதவுகிறது.

அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை
அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 6, 2026 at 7:13 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 7:29 PM IST

- By எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

"மரபணு சோதனை அடிப்படையில் சிகிச்சை அளிக்கும் போது புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குணமடைவது அதிகரித்து வருவதை பார்த்தோம். மேலும் அவர்களின் ஆயுளை அதிகரிக்கவும், நோயை முழுமையாக குணப்படுத்தவும் முடியும்" என்று தெரிவிக்கிறார் அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் மூலக்கூறு தடுப்புத் துறை தலைவர் மற்றும் பேராசிரியை விஜயலட்சுமி ராம்சங்கர்.

சென்னையில் அடையாறு என்றாலே நினைவுக்கு வருவது 460 ஆண்டுகள் பழமையான ஆலமரம் மட்டுமல்ல, மக்களை அச்சுறுத்தி வந்த உயிர்க்கொல்லியான புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வரும் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட் என அழைக்கப்படும் புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவமனையும் தான்.

புற்றுநோய் வந்து விட்டால் அவ்வளவு தான். சிகிச்சையே இல்லை என்று மக்கள் உயிரிழந்து கொண்டிருந்த காலத்தில், அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை கொடுத்து நாங்கள் இருக்கிறோம் என மருத்துவ சேவையைத் தொடங்கியது அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை.

1954-ம் ஆண்டு நாட்டின் முதல் பெண் மருத்துவரும், சமூக சீர்திருத்தவாதியுமான டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியால் இரு படுக்கைகள், இரு மருத்துவர்கள் மற்றும் 4 பணியாளர்களுடன் தொடங்கப்பட்ட இந்த புற்றுநோய் மருத்துவமனை, இன்று 100-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்களை கொண்டு தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு சிகிச்சை அளித்து புற்றுநோய் மருத்துவத்தின் ஆலமரமாக விளங்குகிறது. இது பதிவு பெற்ற அறக்கட்டளையாக செயல்பட்டு வருகிறது.

அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல், கேரளா, ஆந்திரா, தெலங்கானா மற்றும் கர்நாடகா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மக்களும் சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனர். காரணம் இங்கு ஏழை எளிய மக்களுக்கு சிகிச்சை கட்டணம் கிடையாது. ஓரளவு வசதி படைத்தவர்களிடம் மட்டும் குறைந்த அளவில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

புதிய நுட்பங்களின் தாயகம்

மருத்துவ உலகின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப, இந்த மருத்துவமனையும் பல புதிய நுட்பங்களை பயன்படுத்தி, புற்றுநோய் சிகிச்சையில் தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகிறது. மேலும், அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் பிரபலமாக உள்ள மரபணு சோதனை முறை சிகிச்சையை கடந்த 2 ஆண்டுகளாக வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. இதுவரை 1000-க்கும் மேற்பட்டோர் இதன் மூலம் பயன் அடைந்துள்ளனர். உள்நோயாளிகளுக்கு மட்டும் இதுவரை மரபணு சோதனையை மேற்கொண்டு வந்த இந்த மருத்துவமனை, தற்போது மற்ற தனியார் மருத்துவமனைகளை சேர்ந்த நோயாளிகளுக்கும் இந்த சேவையை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் மூலக்கூறு தடுப்புத் துறை
அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் மூலக்கூறு தடுப்புத் துறை

இது தொடர்பாக புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் தர்மசாலா எனப்படும் அடையாறு காந்தி நகரில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சென்றோம். அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் வழங்கப்படும் சிகிச்சை இங்கு தான் வழங்கப்படுகிறதா? என்ற சந்தேகத்தை எழுப்பியது அதன் வெளிப்புறத் தோற்றம். ஆனால், உள்ளே சென்று பார்த்த போது, முன்னணி தனியார் மருத்துவமனைகளில் உள்ள அனைத்து வசதிகளையும் அங்கே பார்க்க முடிந்தது.

அங்குள்ள அதிநவீன ஆய்வகத்திற்கு நம்மை அழைத்துச் சென்றார் பேராசிரியை விஜயலட்சுமி. இவர், அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் நோய் தடுப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறை தலைவராக உள்ளார்.

புற்றுநோய் மூலக்கூறு தடுப்புத் துறை ஆய்வகம்
புற்றுநோய் மூலக்கூறு தடுப்புத் துறை ஆய்வகம்

அப்போது நம்மிடம் பேசிய அவர், "இந்த ஆய்வத்தில் மரபணு சோதனை அடிப்படையில் மூலக்கூறு மாற்றங்கள் மற்றும் புற்றுநோய்க்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய புண்களை கண்டறியும் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. உமிழ்நீர் அல்லது ரத்த அடிப்படையிலான திரவ பயாப்ஸிகளை பயன்படுத்தி இங்கு பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன. அதன் முடிவுகளை அடிப்படையாக வைத்து நோயாளிகளுக்கு மருந்துகளை வழங்கி மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளிப்பார்கள்" என்றார்.

மரபணு சோதனை சிகிச்சை முறை ஏன்?

ஒருவரின் மரபணுவை வைத்து, புற்றுநோய் ஏற்படும் சாத்தியக் கூறுகளை முன்கூட்டியே அறியலாம். இது ரத்தம் அல்லது உமிழ்நீர் மூலம் செய்யப்படுகிறது. குடும்பத்தில் புற்றுநோயால் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டால், மற்றவர்களுக்கு மரபணு சோதனை மேற்கொண்டு புற்றுநோய் முன் கூட்டியே வருவதை தடுக்க நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்.

மரபணு சோதனை முறை மார்பகம், கருப்பை, பெருங்குடல் மற்றும் புரோஸ்டேட் போன்ற அனைத்து வகை புற்றுநோய்களுக்கும் ஏற்றது.

பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவ நிபுணர்
பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவ நிபுணர்

யாருக்கு - எந்த மருந்து - எவ்வளவு கொடுக்கலாம்?

தொடர்ந்து பேசிய பேராசிரியை விஜயலட்சுமி, "புற்றுநோய் தடுப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறை 2013-ல் நிறுவப்பட்டது. மரபணு அடிப்படையில் மூலக்கூறை ஆய்வு செய்யும் சோதனைகள் தனியார் ஆய்வகங்களில் மேற்கொள்ள அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையை நாடி வருபவர்கள் பெரும்பாலும் ஏழை மற்றும் எளியவர்கள் என்பதால், இந்த ஆய்வகம் தொடங்கப்பட்டது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "முன்பு புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான மருந்து கொடுக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், நோயின் தன்மை மற்றும் நோயாளியின் உடல்நிலை ஆகியவை மாறுபடும். அப்போது சில மருந்து சிலருக்கு நோயை குணப்படுத்தும், சிலருக்கு பலன் தராது. அந்த சூழலில், யாருக்கு - எந்த மருந்து - எவ்வளவு கொடுக்கலாம்? அதாவது புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு என்ன மாதிரியான மருந்தை கொடுக்கலாம்? என்பதை இங்கு கண்டறிகிறோம்.

அப்படி கொடுத்தால், மருந்து செலவு கணிசமாக குறையும். அது மட்டுமல்லாமல் சிகிச்சையின் சக்சஸ் விகிதம் அதிகம் இருப்பதை கண்டுபிடித்தோம். மேலும், குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் மரபணு சோதனையின் அடிப்படையில் ஒருவருக்கு புற்றுநோய் வருவதை முன்கூட்டியே கண்டறியலாம்" என்றும் தெரிவித்தார்.

மரபணு சோதனை முறையில் புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அமெரிக்க சிகிச்சை முறை வழங்கப்படுகிறது

மேலும் அவர், "எந்த வகை புற்றுநோயாக இருந்தாலும் முற்றிய நிலையில் அதாவது நிலை 4-ல் ஒருவர் மருத்துவமனைக்கு வருகிறார். அவருக்கு முந்தைய நடைமுறையை பின்பற்றி உயர்தர சிகிச்சை அளித்தாலும் அவர் 6 மாதங்களில் இறந்து விடுவார். ஆனால், அவருக்கு மரபணு சோதனை அடைப்படையில் சிகிச்சை அளித்தால், குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்கு ஆபத்து இல்லை.

இந்த துறையில் நிபுணர்கள் போதுமான அளவில் இங்கு இல்லை. பெரும்பாலும், வெளிநாட்டிற்கு சென்று விடுகின்றனர். இங்கு படிக்க வருபவர்களுக்கு சிறப்பான பயிற்சி அளித்து வருகிறோம். மருந்துவர் சாந்தா, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அனைவரையும் சென்றடைய வேண்டும் என கூறுவார். இதனை மனதில் வைத்து, உள்நோயாளிகளிடம் குறைந்த கட்டணமே வசூலிக்கிறோம். பிற தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கும் இது போன்ற பரிசோதனைகளை தற்போது செய்து தருகிறோம். அரசு மருத்துவமனைகளில் மரபணு மூலக்கூறு பரிசோதனை முறை இப்போது இல்லை. ஆனால், தற்போது பரிசோதனை மையத்தை உருவாக்கி வருகின்றனர்.

அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் மரபணு மூலக்கூறு சோதனை அடிப்படையிலான சிகிச்சை இந்தியாவில் இன்னும் பரவலாகவில்லை" என்றும் அவர் கூறினார்.

புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வு அவசியம்

"புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடம் போதிய அளவுக்கு இல்லை. இன்றைய வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம் தேவை. சரியான உணவை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். புகையிலை பழக்கத்தை முற்றிலும் கை விட வேண்டும். புற்றுநோய் ஏற்பட மிக முக்கிய காரணம் புகையிலை பொருட்கள் தான். மது அருந்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். இறைச்சி உண்ணும் பழக்கத்தை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்" என்றும் பேராசிரியை விஜயலட்சுமி கேட்டுக் கொண்டார்.

டாக்டர். பாண்டுரங்கன் விஜயானந்த் லா ஜொல்லா இம்யூனாலஜி நிறுவனம், அமெரிக்கா
டாக்டர். பாண்டுரங்கன் விஜயானந்த்

நோயாளிக்கு ஏற்ப மருந்துகளை உருவாக்கும் பணி

அமெரிக்காவில் உள்ள புகழ் பெற்ற லா ஜொல்லா இம்யூனாலஜி என்ற மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருபவர் டாக்டர். பாண்டுரங்கன் விஜயானந்த். புகழ் பெற்ற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆய்வாளர் மற்றும் பேராசிரியரான இவர், சென்னை அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் உள்ள மரபணு மூலக்கூறு சோதனை ஆய்வகத்துடன் இணைந்து நோயாளிகளுக்கு ஏற்ப மருந்துகளை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இவர் ஆஸ்துமா, நுரையீரல் புற்றுநோய் மற்றும் இதர நாள்பட்ட நோய்களுக்கான புதிய சிகிச்சை முறைகளை கண்டறிவதற்கான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இது தொடர்பாக நம்மிடம் பேசிய டாக்டர். பாண்டுரங்கன் விஜயானந்த், "மனித உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரும் வெள்ளை அணுக்கள் புற்றுநோயை குணப்படுத்தும். சென்னை அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் அளிக்கப்படும் சிகிச்சை மேலை நாடுகளில் அளிக்கப்படுவது போல் உயர் தரத்துடன் சிறப்பாக உள்ளது.

வெளிநாடுகளில் இருந்து மருந்துகளை வரவழைத்தால் அதன் விலை அதிகமாக இருக்கும். இதனை ஏழை, எளிய மக்களால் வாங்க முடியாது. அதனால், அதே மருந்தை குறைந்த விலையில் உற்பத்தி செய்வதற்காக ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறோம். மருந்து தயாரிப்புக்கான ஆராய்ச்சிகள் முடிந்து விட்டன. மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தவுடன், அதனை உற்பத்தி செய்து கொடுக்க உள்ளோம். இதற்கு 3 ஆண்டுகள் வரை ஆகும்" என்றார்.

