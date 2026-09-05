நேபாள வெள்ளத்தில் காணாமல் போனவர்களை கண்டறிய நடவடிக்கை - தஞ்சை குடும்பத்தினர்களிடம் டி.என்.ஏ மாதிரிகள் சேகரிப்பு
மருத்துவர் தமிழ்மணி தலைமையில் குடும்பத்தினரின் டி.என்.ஏ மாதிரிகள் சேகரிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : September 5, 2026 at 1:58 PM IST
தஞ்சாவூர்: நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி காணாமல் போனவர்களின் குடும்பத்தினர்களிடமிருந்து டி.என்.ஏ மாதிரிகளை சேகரிக்கும் பணிகள் தஞ்சாவூர் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் நடைபெற்று வருகிறது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் உள்ள சூப்பர் யாத்ரா டிராவல் ஏஜென்சி மூலம் 57 பேர் நேபாளம் நாட்டிற்கு ஆன்மிக சுற்றுலா சென்றிருந்தனர். அப்போது அங்கு திடீரென ஏற்பட்ட பெரு வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களில் 21 பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டு நாடு திரும்பினர். விபத்து நடைபெற்று 10 நாட்களுக்கு மேலாகியும் மீதமுள்ள 36 பேரின் நிலை இதுவரை என்னவென்று தெரியவில்லை. இதில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 16 பேர் அடங்குவர்.
இதையடுத்து, மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் காணாமல் போனவர்களை கண்டறிவதற்காக அவர்களுடைய குடும்பத்தினர்களிடம் டி.என்.ஏ மாதிரிகளை சேகரிக்க திட்டமிடப்பட்டது. அதன்படி, தஞ்சாவூர் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவர்களின் குடும்பத்தினர்களின் டி.என்.ஏ மாதிரிகளை சேகரிக்கும் பணிகள் மருத்துவர் தமிழ்மணி தலைமையில் இன்று (செப்டம்பர் 5) நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களை சேர்ந்த குடும்ப உறவினர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெறும் இந்த மாதிரி சேகரிப்பில் உறவினர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் வந்து தங்களுடைய மாதிரிகளை கொடுக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. உறவினர்களின் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு பிள்ளையார்பட்டி மண்டல தடய அறிவியல் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து நேபாள வெள்ள விபத்தில் மாயமான தஞ்சாவூரை சேர்ந்த சிவயோகம் என்பவரின் மகன் அசோக் கூறுகையில், “அம்மாவை தேடுவதற்காக டி.என்.ஏ டெஸ்ட் கொடுத்துள்ளேன். அம்மாவுடன் கூட பிறந்தவர்கள் ரத்த மாதிரிகள் கொடுத்தால் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்து வருகிறேன். எந்த தகவல் கிடைத்தாலும் உடனே தெரிவிப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார். அங்கு நடைபெறும் தேடுதல் குறித்த தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
ஆனால் அங்கு தேட முடியாத கடினமான சூழ்நிலை உள்ளது. அங்கிருந்து எந்த செய்தியும் இதுவரை வரவில்லை. சுற்றுலா பயணம் சென்ற பேருந்து இதுவரை கிடைக்கவில்லை. அதுவே ஒரு நல்ல விஷயம்தான். அதனால் அவர்கள் உயிரோடு இருப்பதற்கான வாய்ப்புள்ளது” என நம்பிக்கையுடன் கூறினார்.