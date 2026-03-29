தூத்துக்குடியில் விஜய்யின் நண்பர் போட்டியிடுவது திமுகவின் வெற்றியை பாதிக்காது - கீதா ஜீவன்
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 6 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றிபெறும் என அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்தார்.
Published : March 29, 2026 at 8:15 PM IST
தூத்துக்குடி: தவெக தலைவர் விஜய்யின் நண்பர், தூத்துக்குடியில் போட்டியிடுவதால் திமுகவின் வெற்றிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான கீதா ஜீவன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில், திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை கட்சித் தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் சனிக்கிழமை வெளியிட்டார். இதில், தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் ஏற்கெனவே 3 முறை வெற்றி பெற்ற கீதா ஜீவனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடிக்கு வந்த கீதா ஜீவனுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
பின்னர், விமான நிலையத்தில் கீதா ஜீவன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "வரும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில், தமிழ்நாட்டில் 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 6 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் வென்று காட்டுவோம்"என்றார்.
தவெக தலைவர் விஜய், வேட்பாளர்களை அறிவிக்கும்போது திமுக, தவெக இடையேதான் போட்டி என்று கூறி இருப்பது குறித்து கேட்டதற்கு, "ஒரு வார காலமாக அரசியல் நிகழ்வுகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். விஜய் சொன்னால் சொல்லிவிட்டுப் போகட்டும். தேர்தலுக்குப் பின்பு சரியான பதில் வரும்" என தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டம்- ஒழுங்கு சரியில்லை என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றச்சாட்டுவது குறித்த கேள்விக்கு, "அதிமுக ஆட்சி, தமிழகத்தின் இருண்ட காலமாக இருந்தது. சட்டம் - ஒழுங்கு சரியில்லாமல் இருந்தது. அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் பெண்கள் மீதான குற்றச் சம்பவங்களை பட்டியலிட முடியும். அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் எஃப்.ஐ. ஆர். பதிவு செய்வது கிடையாது.
பொள்ளாச்சி சம்பவத்தை எதிர்த்து, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் பெரிய போராட்டம் நடைபெற்றது. அதிமுக ஆட்சியில் குற்றச் செயல்கள் மூடி மறைக்கப்பட்டன. ஆனால் 2021-ல் முதல்வராக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றவுடன் எந்த புகார் வந்தாலும் சரியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டார். திமுக ஆட்சியில் அனைத்து புகார்களுக்கும் எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்றுத் தரப்படுகிறது.
கோயம்புத்தூர் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் 129 நாட்களில் தண்டனை வாங்கி கொடுத்திருக்கின்றார்கள். தூத்துக்குடி வேடநத்தத்தில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவி கொலைச் சம்பவத்தில் எந்த சாட்சியும் இல்லாத நிலையில், ஆய்வு செய்து குற்றவாளியை கைது செய்திருக்கிறார்கள். முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சியில், பெண்கள் புகார் அளிக்க முன் வருகிறார்கள்" என்றார்.
தூத்துக்குடி தொகுதியில் தவெக சார்பில் விஜய்யின் நண்பர் நடிகர் ஸ்ரீநாத் போட்டியிடுகிறார் என்ற கேள்விக்கு, "தூத்துக்குடியில் திமுகவிற்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது. திமுக அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறும்" என கீதா ஜீவன் பதில் அளித்தார்.