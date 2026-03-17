வரும் சட்டப் பேரவை தேர்தல் திமுக ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் - எடப்பாடி பழனிசாமி

தமிழ்நாட்டில் இனி வசந்த காலம் வர வேண்டும். இளைய சமுதாயத்திற்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசும் எடப்பாடி பழனிசாமி
Published : March 17, 2026 at 3:25 PM IST

சென்னை: "இந்த தேர்தல், திமுக ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும். தமிழ்நாட்டில் இனி வசந்த காலம் வர வேண்டும்" என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளதாகவும், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் கூறி, சென்னை எம்ஜிஆர் நகரில் அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேசுகையில், "திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை. போதைப்பொருள், கொள்ளை, கொலை என சட்டம் - ஒழுங்கு கேள்விக்குறியாக உள்ளது. இவற்றை சீர் செய்ய முடியாமல் உள்ள திமுக அரசு, மக்களுக்கு பொய்யான வாக்குறுதிகள் அளித்து ஏமாற்றி வருகிறது. நான்கு வருடங்களில் ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கியும் உருப்படியான திட்டங்களை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரவில்லை.

தேர்தல் வந்தால் தான் மு.க. ஸ்டாலின் கண்களுக்கு மக்கள் தெரிவார்கள். ஒரு தேர்தல் வந்ததும் தான் 5,000 ரூபாய் கொடுக்கிறேன் என்று ஸ்டாலின் சொல்கிறார். மக்களை ஏமாற்றி சுரண்டிக் கொண்டிருந்தால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏமாற மாட்டார்கள். ஆகவே, எங்களிடம் அரசின் நிஜமான சாவியை கொடுத்தால் நாங்கள் மக்களுக்கு சிறந்த தேவையான அனைத்தையும் செய்வோம்" என்றார்.

அவரை தொடர்ந்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், "தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த நாள் முதல் இன்று வரை கஞ்சா, போதைப்பொருள் கடத்தல், கள்ளச்சாராயம் விற்பனை அதிகரிப்பு போன்றவை நடந்து வருகின்றன. தமிழகம் முழுவதும் போதைப்பொருள் விற்பனை சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கெல்லாம் கவலைப்படாமல் முதலமைச்சர் இருக்கிறார். பள்ளி செல்லும் மாணவர்கள் கஞ்சா விற்பனையால் அடிமையாகி சீரழிகிறார்கள்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள்
இளைஞர்கள், பெரியவர்களும் போதைக்கு அடிமையாகி சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பள்ளியிலேயே மாணவிகள் மது அருந்தும் காட்சிகளை சமூக வலைதளங்களில் பார்க்கிறோம். இதைப் பற்றி எல்லாம் முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டு கொள்வதில்லை. மக்களைக் காக்கும் காவல் துறைக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல், திமுக ஆட்சியில் உள்ளது.

பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவராக இருந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில், உண்மையான குற்றவாளிகளை இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை. இதே போன்று தொடர்ச்சியாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கொலைகளை நாம் பார்க்கிறோம். இரண்டு வயது குழந்தைகளுக்கு கூட பாதுகாப்பு இல்லை. பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது.

கள்ளக்குறிச்சியில் 68 பேர் கள்ளச்சாராயம் குடித்து பரிதாபமாக இறந்தனர். கனிமவள கொள்ளை பெருகி உள்ளது. உடலுறுப்பு திருடும் ஒரு அவலம் இந்த ஆட்சியில் தான் நடக்கிறது. இதை கண்டுபிடித்தது அதிமுக தான். இப்படிப்பட்ட ஆட்சிக்கு நாம் பதிலடி கொடுக்கவேண்டும்.

டாஸ்மாக் மது விற்பனையில் பல ஆயிரம் கோடி ஊழலை திமுக அரசு செய்துள்ளது. அரிசி, எண்ணெய், பருப்பு விலையை திமுக அரசு உயர்த்தி உள்ளது. பொதுமக்களுக்கு செய்ய வேண்டியவற்றை செய்யாமல் முதலமைச்சர் போட்டோ சூட் எடுத்துக் கொள்கிறார். மின் கட்டணம் பல மடங்கு உயர்ந்து உள்ளது. அதே போன்று வீட்டு வரி நூறு சதவிகிதம் உயர்ந்துள்ளது. கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது.

திமுக ஆட்சியில் தமிழகத்தில் அத்தனை பேரையும் கடனாளியாக மாற்றி விட்டனர். இந்த ஆட்சி பொறுப்பேற்றதில் இருந்து ஒட்டு மொத்த மக்களும் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழலில் உள்ளனர். திமுக அரசு 525 வாக்குறுதிகளை தேர்தல் அறிக்கையில் வெளியிட்டது. ஆனால், அவற்றில் 98 சதவீத வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக திமுக அரசு பொய் சொல்கிறது.

திமுக அரசு தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு துரோகம் செய்து கொடுமைப்படுத்தியது. இந்த தேர்தல், திமுக ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஆடிய ஆட்டத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் இனி வசந்த காலம் வரவேண்டும். இளைய சமுதாயத்திற்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது" என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.

